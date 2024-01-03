Yılın ilk günlerinin klasik yazısı 2024 tarım ve gıda trendleri. Lafımız zihni açık, ruhu hoppa olanlara. 2050 yılında artan nüfusu beslemek için gıda üretimini yüzde 68 artırmamız gerekiyor. Bir tarafta fazladan milyonlarca hektar arazi, su, gübre, enerji ihtiyacı ya da verimi artıracak teknolojilerle daha az kayakla daha çok üretme olasılığı.

2024’de bunları çok konuşacağız

Yeşil yakalılar geleceği dizayn etmeye başladı bile. Tarım diplomasisi iş başında biyopolitik vızır vızır, küresel ticaret yolları kuzeye kaydı güçleniyor. Küresel ticaret vadeli işlemleri iklim gettolarına refah vadediyor. İklim göçleri yolda, karbon kafalı çocuklar ülkelerin geleceğini yok ediyor.

Onarım hukuku evladiyelik ürün zamanlarının başladığını fısıldıyor. Seyrüsefer güvenliği, tarımda siber saldırılar, sentetik biyoloji, biyoteknoloji füzyon enerjiyle geleceği yaratacak. Yaşamı onaran tarım sırtında bilimle su güvenliğini yönetiyor, yapay zekâ yanı başında. Mega analizin en megası, blockchain, verinin her türlüsü, sensörün envayi çeşidi. Sınır dışı tarımsal yatırımlar.

Çok yıllık bitkiler, kendi kendine yetebilen susuz, topraksız tarım. 3D baskılı etler, geri dönüşümün her hali. Büyük veri entegrasyonu, yenilebilir şehirler, çiftçi binalar, miselyum internet ağı. Koku madenciliği. Entomoloji, genetik mühendisliği ile istilacı hayvan ve bitkilerle mücadele. Tüm bunlar hem işimiz hem aşımız olacak. Romantiklere kötü haber GDO tarım ve gıdanın birçok alanında kullanılacak. Reddetmektense yerli ve milli teknolojiler geliştirmekte fayda var.

Finansın ahlaklısı

Küresel İslami finans piyasası 4 trilyon dolar, 2026’da 5,9 trilyon dolar olması öngörülüyor. Birleşik Krallık İslami Finans Konseyi ile birlikte başlatılan “Tayyib” projesi, İslami finansın küresel finansı pozitif değişime yönlendirmeye yardımcı olacak ahlakı zorunluluğa dikkat çekiyor. Tayyib, iklim değişikliği finansmanı araçları geliştiriyor; helal ve makaside uygun sürdürülebilirlik ürünleri. COP28’de lansman yaptı.

Kuzey kutbu kaynakları

ABD enerjinin geleceği için Arktika kıta sahanlığını; genişletti. Bölgede lityum, tellür gibi onlarca katı mineral ve 16 nadir toprak elementi bulunuyor.” Değişen ticaret yollarının kuzeye kaymasıyla Rusya Asya’ya buradan mal taşımak istiyor, Süveyş kanalına göre teslimat süresi yüzde 40 kısa. Kalın buzu kırmak için Çin ve Japonya nükleer enerjiyle çalışan buz kırma gemileri yapıyor. Kuzey kutbu kaynaklarını kontrol mücadelesi yeni savaşların sinyalini veriyor.

İnsan yedekleme sığınakları

Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos gibi milyarderler yaklaşan felaketler veya ABD’de olası bir iç savaş için kıyamet sığınakları inşa ediyor. Açlıktan, saldırganlardan koruyacak, ahır zaman insan saklama kapları - konutları ile insan türü yedeklenebilir mi? Jeff Bezos’a göre; insan sayısının artması binlerce Mozart - Einstein demek. Onlarla üst düzey bir medeniyet yaratabilir.” Hadi çoğalalım.

Yıkıcı yeniliğe açık olmak

“Bağımsız düşünme modern çağın en nadir süper gücüdür, başkalarının size inanmanızı söylediği temel varsayımlar tarafından kısıtlanamazsınız. Okulu bıraktım, kaligrafi dersi aldım, bilimin kavramayacağı kadar güzeldi. Muhteşem tipografiye sahip ilk bilgisayar Mac’ti; sanatsal, incelikli, zarif. Entelektüel merak, el feneri olmadan düştüğümüz hayat boşluğunda rehberiniz olacak.

İlham verici merakla öğrenmeye devam ederseniz bu gizemli güç sizi çoğaltır. Kurulduğum şirketten kovuldum, başa döndüm hevesime kucak açan coşkulu halime. Ve korkmamak; daha iyileri için daldaki çürük elmalardan vazgeçmek. Son cümle; “Aç kalmak aptalca kalmak.” Steve Jobs’un Stanford Üniversitesi mezuniyet konuşmasının özeti.

Açlıktan, bilinmezlikten ödümüz kopuyor, konfor alanlarımızın harcı önyargılarımızla, yıkıcı yenilikleri reddediyoruz. Teknolojiden anladığımız telefon, bilgisayar, lüks arabalar. Düşünsel anlamda durma noktasına geldik, sahip olduklarımızı kaybetmemek adına türümüzü kaybetmek üzereyiz. Velhasıl en yıkıcı yeniliklere kucağımızı, zihnimizi açalım yoksa sonuç; “olmak ya da olmamak.”