2024 yılında ‘sabırsız’ gençler borsayı terk etti

Geçen yıl borsadan 775 bin yatırımcı ayrıldı. Bu kişilerin yüzde 68.35’i 29 yaş altında. 227 bin kişi ile 25-29 yaş grubu borsada en fazla kayıp veren yaş grubu oldu. 50 yaş üstünün tamamında ise yatırımcı sayısı arttı. Kişi başı portföy büyüklüğü en yüksek 888 bin 455 TL ile 75 yaş üstü oldu.

Covid-19 pandemi­sinin dünyayı sar­dığı 2020 yılı ba­şında 2 milyon civarı olan Türkiye’deki hisse sene­di yatırımcı sayısı, 2023 Ekim ayında 8 milyon 543 bin ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Pandemi nede­niyle evde kalmak zorun­da olan milyonların bor­saya ilgilerinin artması­nın yanında düşük faiz ortamı ve halka arzlar da yeni yatırımcı sayısının artmasında etkili ol­du.

Özellikle borsaya gelen yeni şirketlerin, ilk işlem gününden itibaren günlerce ‘tavan’ olması yatırımcı sayısı artışını destek­ledi. Aslında halka arz yatırım­cısının davranış tarzı ile kripto paralarda boğa döneminde ya­pılan ön satışlardaki yatırımcı tarzı oldukça benzer. Şöyle ki kripto para piyasasındaki pro­jelerin ön satışlarına hem sınır­lı sayıda kişi katılabiliyor hem de ön satışlara katılım bedelleri görece düşük oluyordu.

Bu pro­jelerin coinleri işlem görmeye başladığında ön satış fiyatla­rının çok çok üzerinde değer­lere ulaşabiliyordu. Borsa İs­tanbul’da son yıllardaki halka arzlarda eşit dağıtım kuralının uygulanması, arza katılanla­rın 500-1000 TL gibi tutarla­ra denk gelen hisse adedine sa­hip olmasına neden oluyordu. Arzlardan fazla pay almak iste­yenler ise yakın çevreleri adına hesap açarak halka arzlara ka­tılma yöntemini tercih etmişti. Bu yönteme kripto para proje­lerinin ön satışlarında da sıkça başvuruluyordu.

Borsadan çıkışın nedenleri

Borsa İstanbul’da 2023 yı­lında 8.5 milyona ulaşan yatırımcı sayısında o ta­rihten bu yana bir azal­ma söz konusu. 2024 yılbaşında 7 milyon 630 bin olan hisse senedi ya­tırımcı sayısı, geçen yı­lın tamamında 775 bin yani yüzde 10 gerileye­rek 6 milyon 856 bine in­di.

Bu yaşanan düşüşte Türk Lirası mevduatlar­da artan faizler nedeniyle cazip hale gelen getiriler ve son halka arzların performansının önce­kilere göre ‘yetersiz’ bulunma­sı etkili olabilir. Diğer taraftan kripto paraların trendi ile bor­sa yatırımcısı arasından ters korelasyonun olduğu dikkat çekiyor.

Yani kripto paralarda düşüş trendinin hakim olduğu dönemlerde buradaki yatırım­cılar ilgilerini borsaya kaydırır­ken, tersi durumda yani kripto paralarda yükselişlerin olduğu dönemlerde de borsadan krip­tolara bir yöneliş oluyor. Dola­yısıyla Bitcoin’i rekor seviyele­re taşıyan yükseliş trendi yine borsadan kriptolara bir yönel­meye neden olmuşa benziyor.

Borsadan çıkanların çoğu 29 yaş altı

Geçen yıl borsayı terk eden yatırımcıların yaş grupları­na bakıldığında, yaşanan yüz­de 10’luk azalışta aslan payı­nı genç olarak tabir edilen 29 yaş altı grubun aldığı görülü­yor. Başka bir ifadeyle geçen yıl borsayı terk eden 775 bin yatırımcının yüzde 68.35’i 29 yaş altındakilerin çıkışından kaynaklandı.

Bu rakamın yaş grupları arasındaki ayrımı­na bakarsak, çıkanların yüz­de 29.29’u 25-29 yaş grubun­da, yüzde 27.65’i 20-24 yaş grubunda, yüzde 11.42’si ise 20 yaş altı grupta bulunuyor­du. 50 yaş üstündeki yatırım­cı sayısının ise geçen yıl arttığı dikkat çekiyor. 2024 yılında 50 yaş üstündeki 44 bin 664 yatı­rımcı hisse senedi hesabı açtı.

Hisse senedinde para yaşlılarda

Borsa yatırımcılarının top­lam portföy büyüklükleri ge­çen yıl BIST 100 Endeksi’nde yaşanan yüzde 31.6’lık yük­selişin altında kalarak yüzde 26.51 artıp 1 trilyon 833 mil­yar TL’ye çıktığı dikkat çeki­yor.

Porfföy büyüklüğü en fazla artan yaş grubu yüzde 43.10’luk büyümeye sahip 70- 74 yaş grubu. Yine 60-64 yaş grubunun portföy büyüklüğü yüzde 40.77 arttığı görülüyor. Kişi başına düşen portföy bü­yüklüğüne bakıldığında büyük yaşlar zirvede yer alıyor. 75 yaş ve üzerindeki yatırımcılar or­talama 888 bin TL’lik portfö­ye sahip. 70-74 yaş grubunun sahip olduğu ortalama portföy büyüklüğü ise 743 bin TL. Kişi başına düşen portföy büyüklü­ğü en hızlı artan yaş grubu yüz­de 87.24 ile 15-19 yaş grubu.