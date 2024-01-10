2024 yılında yavaşlayacak ekonomide, işletmeler için finansal erken uyarı sinyalleri

2024 yılı öncü ekonomik göstergelere göre yavaşlayan bir yapı karşımıza çıkacaktır. Bu dönemler işletmelerin olağan faaliyet biçimlerinden daha farklı tercih ve uygulamalarda bulunması gerekmektedir. Bu konuda da işletmelerde finansal raporlamanın güvenirliği ile zamanında çıkarılması büyük önem taşır. Bu süreçte özellikle öne çıkan finansal raporlar;

-Bilanço

-Gelir tablosu

-Nakit akım tablosu

-Fon akım tablosu

-Döviz pozisyon tablosudur. Bu finansal tabloların yanında bütçe raporları da büyük önem taşımaktadır. Bugün bu finansal tabloların öncü gösterge olarak nasıl kullanılacağını vurgulayacağım. Buna göre: İşletme finansal yönetiminde;

-Bilançoların zamanında alınmaması,

-Firmanın likiditesinin, işletme sermayesi durumunun bozulması,

-Alacak tahsilat süresinin uzaması,

-Ticari alacaklarda büyük artışlar,

- Stok dönüş hızında yavaşlama,

-Stok miktarında artışlar,

- Toplam varlıklar içinde cari varlıkların yüzdesinin düşmesi,

-Sabit varlıklarda hızla değişen yoğunlaşmalar,

- Karşılıklardaki artışlar,

-Sabit varlık dışında cari olmayan varlıklarda yoğunlaşmalar Bir öncü göstergedir.

Bilanço da öncü göstergeler

-Bilançonun saat yönünde hareket etmesi

-Cari borçta orantısız artış,

-Kısa vadeli borçta önemli ölçüde artış,

-Borca göre düşük öz sermaye ve ödemiş sermayenin yetersizliği,

-Bilanço yapısında belirgin değişiklikler,

-Sermaye maliyetinin yüksekliği, aktif karlılığının düşüklüğü,

-Ortaklara borç veya ortaklardan alacaklar kalemlerinin bilançoda bulunması,

-Denetim raporunun olumlu görüş bildirmemesi,

-Sık sık muhasebeci değişiklikleri… Gelir tablosunda öncü göstergeler

- Nominal düzeyde azalan satışlar veya enflasyon, kur artış oranının altında yükselen satışlar,

-Brüt ve net satışlar arasında önemli farklılığın bulunması,

-Maliyetlerin yükselmesi (SMM) ve kâr marjlarının düşmesi,

-Satış artışının kâr artışının altında kalması,

-Şüpheli alacak zararlarının artması,

-Satış ve kâra oranla toplam varlıkların artması (Obez şirket)

Nakit akım tablosunda öncü göstergeler

-Esas faaliyetlerden nakit yaratılamaması,

-Esas faaliyetlerden yaratılan nakit artış oranının reel olarak negatif olması,

- Devirsiz toplamda nakit yaratılamaması,

-Faaliyetlerden yaratılan nakit artış oranının reel olarak negatif olması,

-Faaliyetlerden yaratılan nakit tutarının toplam finansal yükümlülükleri karşılamakta yetersiz kalması,

Yönetim ve faaliyet süreçlerine yönelik öncü göstergeler

-Piyasanın firma hakkında şikayet ve eleştirilerinin artışı,

-Üretim ve satış stratejilerinde sık değişiklikler,

-Deneyimli yöneticilerin işten ayrılmaları,

-Firma için kilit sayılan yöneticilerin emekliliği veya ölümü,

-Deneyimli yöneticilerin davranışlarında olumsuz değişimler,

-Firmanın ortak veya sahiplerinin değişmesi ve bunların özel yaşamlarındaki düzensizlikler,

- Firmanın yükümlülüklerini ve taahhütlerinin yerine getirme konusundaki eksiklikleri,

- Bilinçsiz yatırım eğilimi ve firmanın geleceğini tehlikeye atacak yabancı kaynak arayışları,

-Finansal bilgi üretiminde dağınıklık ve denetimsizlik gelişmeleri,

-Finansal faaliyeti yüksek kaldıraç etkisi ile sürdürme eğilimi,

- Olumsuz finansal sonuçlar için önlem alınmaması hatta bu sonuçların savunulması, işgücünün verimsizliği ve düşük verimlilik üzerinde çalışılmaması.

Son söz: Araba devrilince yol gösteren çok olur.