2024 yılının ikinci yarısı başlarken işletmelere finansal tavsiyeler
İlk 6 ayın temel motivasyonlarına göre, ikinci 6 ayın motivasyonları farklı olacak. Tüm gelişmeler dikkate alındığında 3 Temmuz 2024 itibarıyla ulusal ve uluslararası piyasalardaki fırsat ve tehditlere dikkat edilmeli.
Temmuz 2024 ile birlikte yılın ikinci 6 ayına başlamış bulunuyoruz. İlk 6 ayın temel motivasyonlarına göre ikinci 6 ayın motivasyonları farklı olacaktır. Bu konuda özellikle makro değişiklikler ile bu değişikliklerin işletme finansal yönetimine etkisi bu yazının temel konusu olacaktır.
Temel değişiklikler
a) Enflasyonda düşüş trendinin başlaması,
b) İç talepte yavaşlama,
c) Dış talepte sıkıntı olmayacak,
d) Kurun stabilitesinin sağlanması, TL’nin değerlenmesi,
Bu süreçten olumsuz etkilenecekler…
a) İşletme sermayesi açığı olan şirket ve sektörler,
b) Açığı banka kredisi ile çeviren şirket ve sektörler,
c) İç piyasa ağırlıklı satış yapan şirket ve sektörler,
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak 3 Temmuz 2024 itibarıyla ulusal ve uluslararası piyasalardaki fırsat ve tehditler;
Fırsatlar
-2024 yılında merkez bankaları için faiz düşüş sürecinin başlayacak olması,(gecikiyor) AMB haziran itibarıyla indirime başladı.
-Türkiye CDS'lerinin 250 puanın altına düşme beklentisi, rating notu artış beklentisi (24 Temmuz Moody’s) ve uluslararası gri listeden çıkılması ile yabancı sermaye girişinde artış beklentisi.
- Mevcut jeopolitik risklerin sınırlı kalması (Ukrayna, Filistin). Ancak konjonktür, her an değişmeye açık (İran-İsrail krizi).
- Sıkı para programına sadık kalındığı taktirde rating not artışı, döviz kurunda gevşeme, ve yabancı sermaye girişi beklenmelidir.
- Çin ve ABD bu yıl resesyona girmeyecek, dış talep canlı…
-Uluslararası kredi kuruluşlarının pozitif raporlarının dış kaynak girişlerinde düşük de olsa başlaması.
-2024 ikinci yarısında özellikle son çeyrekte ekonomide stabilite sağlanması bekleniyor.
-Türkiye’de enflasyonun nitelik değiştirerek talep kaynaklı hale dönüşmesi, faize duyarlılığı artmaktadır.
-Yerel seçim sonrası dezenflasyonist programın uygulanmaya devam ediyor olması.
Tehditler
-Küresel tedarik zincirinin aksaması. gizli global enflasyon riski. (Firmalar alternatif tedarikçi altyapısını hazırlamalı).
-Seçimlerin gerçekleşmesine rağmen Türkiye'de enflasyonla faiz dışında bir mücadele sürecinin oluşturulmamış olması, mali politikaların devreye alınamaması. (Temmuz 2024'te vergi paketi bekleniyor.)
-Maliye politikası ile ilgili uygulamalar, elektrik vb yönetilen fiyatlı ürünlerde yapılacak düzenlemelerin enflasyon etkisi belirsizlik yaratıyor.
-Ekonomi politikasındaki uygulamalar ile birlikte işletmeler ,özelinde alacak yönetimi ve stok politikasında değişikliğe gitmeli. İflas-konkordato-kapanan şirket sayıları artıyor.
-İç talebe yönelik beklentiler, üretim ve talep yönlü düşüş trendine girdi.
-27 Haziran’da TCMB faizlerde bir değişiklik yapmadı. Bununla birlikte yılın ikinci yarısı reel faizin görünür hale gelerek iç piyasada yavaşlamanın artması eylül-ekimde faizde düşüş baskısı gelecektir.
- Çin kaynaklı emtia ve petrol fiyatlarında karışık seyir devam ediyor.
-Güçlü dolar beklentisinin artması. (2024 yılında faiz indiriminin olmama ihtimali.) AMB faiz indirdi.
-Faiz %50, enflasyon %75, dolar (yıl sonu ) 40 TL. Yıl sonu enflasyon beklentisi %40. Ama asıl bundan sonra düşürmek zor olacak.
-Krediye ulaşılabilirlikte rahatlamaya rağmen maliyetin artması ve vadenin kısalması, riskli kredi tutarında artış, kredi kartı limitlerinide dondurma süreci başladı.
-2024 yılında değerlenecek TL’nin ihracat fiyatlamasında yaratacağı negatif etki.
-İşletme sermayesi ihtiyacının artırması, kredi maliyetleri ve ulaşılabilirlik sorunu.
-Dünyada seçimler. Özellikle ABD seçimlerinin dünyada jeopolitik değişiklikler yaratma olasılığı. (Trump etkisi)
-Vergi paketinin getireceği nakit etkisi gözden geçirilmelidir.
Ne yapılıyor?
-İklim değişikliğinin pazar, üretim, yatırım faaliyet riskleri yaratması. (Firma sorgu)
-Sürdürülebilirlik ve işletme faaliyetleri ilişkisinin (yeşil mutabakat) dönüşüm maliyetleri. (Firma sorgu)
-Dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları ve otomasyon yatırımlarının iş planlarına girmekte gecikmesi. (Firma sorgu)
Sürdürülebilir işletme yönetimi stratejisi nasıl olmalıdır?
-İç talepte yavaşlama başladı, firmalarımızın ciro kayıpları hissediliyor. İhracat mevcut ve alternatif pazar arayışı önceliklendirilmeli. Beraberinde kaybın maliyet yönetimiyle ikame edilmesine çalışılmalı.
-Alacaklarda kayıplara yönelik ihtiyat ayrılmalı, sigortalanmalı ve riskli görülen satışlardan kaçınılmalı, 2024'ün ikinci yarısında daralma daha da hissedilecek. Mal-insan-para dengesi gözden geçirilmeli.
-Nakit ihtiyacı özellikle ikinci yarıyılda daha da artacak. İşletme sermayesi ihtiyacı öncelikle azaltılmalı. (Faaliyet döngü, gün ve aktif devir günü azaltılmalı.)
-2024 yılında 2023 yılına göre ciro oranına göre stok ve alacaklarda düşüş hedefleri konarak yönetilmelidir.
-Otofinansman önceliklendirilmeli (Ticari borç artışı, stok azaltılması), ölçek ve marka gücü kullanılmalı.
-Sabit maliyetler düşürülmeli ve bu dönemi fırsat olarak görerek üretimde daha fazla alt tedarikçi yaratılarak katma değerli üretimi bünyede tutulma strateji uygulanmalıdır. (Outsource)
-İnsan kaynakları motivasyon ve aidiyet politikalarına öncelik verilmeli, kurum içi iletişim güçlendirilmeli.
-Tedarikçi ilişkileri gözden geçirilmeli, ilişki yönetimi kullanılarak terminlere uyulmasına dikkat edilmeli.
- Selektif satış politikası. (Kârlı, hızlı tahsilat yapılabilen öncelikli.)
- Operasyon maliyetlerinin (işçilik-kayıp-kaçak-hurda vb.) azaltılması sağlanmalı.
-Markaya ve bilinirliğe yönelik projeler oluşturulmalı.
-Öz kaynak ağırlıklı yatırımlar önceliklendirilmeli. Yatırım kararlarına mümkünse yılın ikinci yarısında uygulanmasına dikkate edilmeli. Ancak özellikle firma satınalma fırsatlarının yoğunlaşılacağı bir döneme girildiği unutulmamalı.
-Faaliyet hızını arttır, maliyet yönetimini genişlet, kaliteden taviz verme.
Son söz: Kişiye hatası söylenmezse kabahatini hüner zanneder. Sadi Şirazi