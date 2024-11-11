2024’de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!

2024’de emeklilik müracaatında bu­lunacaklar, 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre %30 daha fazla emekli aylığı alacak. 2024’de da­ha fazla emekli aylığı alayım derken gelir kaybına dikkat edin.

2024 yıl sonu enflasyonu %45 civa­rında olacak. Bu durumunda 2024’de emekli olmayanların emekli aylıkları düşecek. Bunu bilerek emeklilik hak­kı elde eden kişilerin 2024’de mi yoksa daha sonraki yıllarda emekli olmaları avantajlı olur konusu emekli olacak ki­şinin emekli aylığı dışında,

-Emekli olduktan sonra SGDP ile çalışmaya devam etme hakkı olacak mı,

-Emekli olmaz ise kaç yıl daha ça­lışabilir

-Emekli aylığı bugün kaç TL, emek­li olursa 2025’de emekli aylığı kaç TL olur

-Bugün mevcut emekli aylığı kaç TL, emekli olmaz ise 2025’de emekli aylığı kaç TL’ye düşecek

-Mevcut maaşı ek demeler, prim, ikramiye ile birlikte aylık kaç TL, 2025’de kaç TL olacak

Bu durumda emekli aylığınız ka­dar maaşınız, yaşınız, emekli olma­dan çalışacağınız süre dikkate alına­rak emeklilik kararı almanızda fayda olacak. Emekli olayım emekli aylığım düşmesin derken gelir kaybı ile karşı karşıya kalmayın.

-Emekli olduktan sonra aynı işye­rinde SGDP ile çalışacaksanız 2024’de emekli olun, %30 kayıp yaşamayın

-Emekli olduktan sonra işveren ça­lışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun

-Emekli olduktan sonra ticaret yapma fikriniz varsa emekli olun, %30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket or­tağı olursanız, emekli aylığınızda bir kesinti olmaz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz

-Bir iki yıl içinde emekli olmayı dü­şünenler hiç beklemeyin emekli olun

Peki kimler emekli aylığında %30 kayıp yaşasa dahi emekli olmak için acele etmemeli;

-Maaşı emekli aylığından yüksek olan, yaşı genç olan kişiler

-Brüt aylığı yüksek olup en az 5-6 yıl çalışma imkanı olanlar

Özellikle maaşı emekli aylığından yüksek olanların emeklilik konusun­da iyi düşünmeleri gerekir. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon buna bağlı hayat pahalılığı karşısında emekli ol­duktan sonra emekli aylığı ile geçim sıkıntısı yaşayacak olanların iki kere düşünmesi gerekir. 2024’den 2025’e girerken emekli aylığında kayıp yaşa­nacak, 2025’den 2026’ya girerken de enflasyondaki düşme eğilimi devam ederse emekli aylıklarında kayıp de­vam edecek sonrasında enflasyon yük­selir ise ya da enflasyon stabil kalırsa brüt aylığı yüksek olan kişilerin enf­lasyon dolayı kaybettikleri emekli ay­lık farklarını 5-6 senede amorti edebi­lirler.

Yüksek maaşı olup emekli olmayıp çalışanların ayrıca ceplerine fazladan girecek olan maaşlarının da bir kıs­mını tasarrufa yönlendirmeleri duru­munda bu işten kazançlı çıkma ihti­malleri de var.

Örneğin bugün 50.000TL emekli ay­lığını sitemden gören, emekli olduğun­da 2025’de 58.500TL emekli aylığı ala­cak bir kişinin bugün maaşı 85.000TL yeni yılda 105.000TL civarında ola­cak ise emekli olduğunda aylık baz­da 46.500 TL gelir kaybı yaşayabilir. 6 yıl emekli olmadan çalışır ise yakla­şık cebine 2.8 milyon TL emekli aylığı­na göre maaş farkı girer. Emekli aylığı­nı 6 yılda tam amorti etmese dahi ce­bine girecek 2.8 milyon ile gelir kaybı yaşamaz, hayat standartını düşürmez, emekli olduğunda bir miktar düşük emekli aylığı alsa dahi bunun karşılı­ğında eline geçecek para ile bu zararını telafi etmiş olur.

Son kararınızı vermeden bu işin uz­manları ile görüşerek durumunuzu de­ğerlendirmenizde fayda var.