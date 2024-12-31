2024’te gıda, tarım ve çevre
Bu yazıda, gıda güvencesi, tarım ve iklim değişimi başta olmak üzere 2024 yılının önemli gelişmelerine yerimiz yettiği ölçüde değineceğiz.
2024’te dünyada neler yaşandı?
-Artan iklim krizi ve COP29’un hayal kırıklığı.
-Trump’ın seçilmesiyle artan risk ve belirsizlikler ve bunun uluslararası tarım ticaretinde korumacılık eğilimlerini körüklemesi.
-Şiddetlenerek devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başta tahıllar olmak üzere gıda ürünlerinin lojistiğini olumsuz etkilemesi.
-Suriye’de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle iki ülke açısından tarım alanında ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler…
2024 Ülkemiz açısından nasıl geçti?
-2024’te yeni tarımsal destekleme modeli uygulanmaya başlandı.
-Hayvancılıkta 1 Ocak, bitkisel üretimde ise 1 Eylül’de başlayan tarımsal üretim planlaması artık tüm paydaşlarca kabul gördü ve başarıyla uygulanıyor.
-Yeni destekleme sistemi, basitliği, esnekliği, şeffaflığı ve kayıtlılığı ile öne çıkarken yönetilemeyen, anlaşılamayan ve ölçülemeyen bir sistem yerine, sadece katsayı ve katsayı değerleri üzerinden tüm desteklemelere yön verilen etkili bir sisteme geçildi.
-Desteklerin üç yıllık açıklanmasıyla üretici önünü görebilir hale geldi.
-Artık hangi bölgede hangi ürünü yetiştiriyorsanız alacağınız destek miktarını çevrim içi hesaplayabiliyorsunuz.
-Planlı üretimin önemli bir unsuru olan sözleşmeli üretim hayata geçirildi.
-Ekim ve kasım aylarında sessizce gerçekleştirilen ve her hafta yüz binlerce katılımcının yer aldığı tarımın en büyük buluşması, ‘Cuma Buluşmaları’ gerçekleştirildi.
-Birinci derecede başarılı olduğu tescil ve ilan edilen 105 tarımsal örgüt, sahip olduğu avantajlarla etkili örgütlenmede motivasyon kaynağı oldu.
-TARSİM kapsamında, gelecek yıl uygulanmak üzere, üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10, sözleşmeli üretimde yüzde 10-15, su kısıtı olan ürünlerde yüzde 10 ve birinci derecede tarımsal örgüt üyelerine yüzde 5 oranında indirim uygulaması başladı.
-Kadın ve gençlere yönelik olarak, mevcut olan hibe ve desteklere 2024 yılında yenileri eklendi.
-‘Kent Tarımı’ fikrinin ülkemizdeki ilk somut uygulaması olan Organize Tarım Bölgeleri (OTB), 41 ilde 62 proje ile devam ediyor. 11 OTB 2004’te üretime başladı.
-Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), güvenilir gıdada yeni bir dönemi başlatarak, taklit ve hileli gıda listelerini çevrim içi paylaşmaya başladı. Şeffaflığın maliyeti yoğun dezenformasyon olarak karşımıza çıktı.
-TOB, üst üste iki yıl kullanılmayan tarım arazilerinin kiraya verilmesi hakkında yönetmelik yayınladı. Boş bırakılan arazilerin tespitine başlandı.
-Suriye’de iktidar değişimiyle, ülkemiz ve Suriye açısından yeni fırsatlar ve tehditler ortaya çıktı.
-Lisanslı depo kapasitesi 12 milyon tonun üzerine çıktı.
-Tarım ve ormanda dezenformasyonun zirve yaptığı bir yıl oldu.
-Tüm iller IPARD destekleri kapsamına alındı.
2024 itibariyle tarımsal görünümümüz
Tarımsal GSYİH’da Avrupa’da birinci ve dünyada ise dokuzuncu sıradayız. Tarımda birkaç istisna dışında kendimize yetiyoruz.
Tarım ürünlerinde net ihracatçıyız. Geçen yıl 31 milyar dolar olan ihracatımızın 2024’te 35 milyar dolara yükselmesi ve 6-7 milyar dolar dış ticaret fazlası bekleniyor.
Tohumculukta; 1,3 milyon ton üretimle yüzde 97 oranında kendine yeten, 117 ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat yapan; su ürünlerinde bu yılı iki milyar dolarlık ihracatla kapatması beklenen, son üç yılda pestisit kalıntı oranını üçte bir oranında azaltan ve nihayet dünya üretiminde sebzede dördüncü, meyvede ise altıncı sırada yer alan önemli bir ülkeyiz.