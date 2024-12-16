2025 emekli aylıkları-asgari ücret ve tazminatlar
2025’de Emekli Aylıkları, Asgari Ücret ve Tazminatların ne olacağı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.
2024’ün ikinci altı aylık enflasyon farkı 3 Ocakta açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %17, memur ve memur emeklileri için ise %12 enflasyon farkı çıkacak.
Enflasyon farkına ilave refah payı ya da seyyanen zam yapılacak mı, bilinmiyor. Ben seyyanen bir zam beklemiyorum. Ancak enflasyon farkına oransal bir refah payı verilebilir.
En düşük tamamlanan aylık olan 12.500TL’ye %20 artış yapılarak 15.000TL’ye çıkarılacağını düşünüyorum.
%17 oranında enflasyon farkı verilirse emekli aylıkları kaç TL olur. 8 puanlık refah payı verilerek emekli aylıklarında artış oranının %25 olması durumunda emekli aylıkları kaç TL olur.
Tüm bu verilere göre; en düşük emekli aylığının 12.500TL’den 15.000TL’ye çıkartılacağını ve %17, %25 oranında zam sonrası emekli aylıklarının kaç TL olacağını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
2025 asgari ücret:
2025’de asgari ücretin kaç TL olacağı da yakından takip ediliyor.
Asgari Ücrete;
%20 artış ile 20.403 TL
%25 artış ile 21.253 TL
%30 artış ile 22.103 TL
%35 artış ile 22.953 TL
%40 artış ile 23.803 TL
%45 artış ile 24.654 TL
%50 artış ile 25.504 TL olur.
Asgari ücretin %30 artışla 22.000TL bandında olacağını düşünüyorum ancak Cumhurbaşkanı devreye girer ise 23.000TL olabilir. Geçmiş dönem asgari ücretleri belirlenirken Cumhurbaşkanı devreye girmiş hatta asgari ücreti bizzat kendisinin açıkladığı dönemlerde olmuştu. Asgari Ücret belirlenirken işverene destek tutarı da son derece önemli olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumunun sigorta prim gelirlerine baktığımızda aylık 248 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda, asgari ücrete %35 zam yapılacağını ve diğer ücretlere de aynı oranlarda zam yapılacağını göz önüne aldığımızda Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerinde aylık baz da 87 milyar gibi bir atış olacak. Asgari Ücrete kişi bazında 2.000TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu durumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret desteği ile %35 artış olursa Asgari ücret 25.000TL olur.
Çalışanların cebine daha yüksek para girer, maliyeti daha az olur ayrıca devlerin gelir gider dengesi de korunmuş olur. Hükümet asgari ücreti 25.000TL yapmayı planlıyorsa bu durumda 27.000TL olabilir. Ülkemizde 2 milyon 191 bin 292 işletmede işçi çalışmakta, bu işletmelerin %87.5’in de 1-9 arasında işçi çalışmakta, 100 ve üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı toplam işletmelerin Binde 9’u gibi çok düşük bir oranda, bu nedenle asgari ücret desteği esnaf için de son derece kritik önem taşımaktadır.
2025 kıdem tazminatı tavanı:
Çalışanları çok yakından ilgilendiren kıdem tazminatı, bir yıl için bir brüt ücret şeklinde hesaplanmaktadır. Ancak kıdem tazminatının bir tavanı vardır.
31.12.2024’e kadar Kıdem Tazminatı Tavanı brüt 41.828,42TL’dir. Kıdem tazminatında Gelir Vergisi yoktur. Sadece Binde 7,59 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır.
Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 artışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz.