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2025 emekli aylıkları-asgari ücret ve tazminatlar

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

2025’de Emekli Ay­lıkları, Asgari Ücret ve Tazminatların ne ola­cağı milyonlarca kişi tarafın­dan yakından takip ediliyor.

2024’ün ikinci altı aylık enf­lasyon farkı 3 Ocakta açıkla­nacak. SSK ve Bağ-Kur emek­lileri için %17, memur ve me­mur emeklileri için ise %12 enflasyon farkı çıkacak.

Enflasyon farkına ilave re­fah payı ya da seyyanen zam yapılacak mı, bilinmiyor. Ben seyyanen bir zam beklemiyo­rum. Ancak enflasyon farkına oransal bir refah payı verile­bilir.

En düşük tamamlanan ay­lık olan 12.500TL’ye %20 artış yapılarak 15.000TL’ye çıkarı­lacağını düşünüyorum.

%17 oranında enflasyon far­kı verilirse emekli aylıkları kaç TL olur. 8 puanlık refah payı verilerek emekli aylıkla­rında artış oranının %25 ol­ması durumunda emekli ay­lıkları kaç TL olur.

Tüm bu verilere göre; en düşük emekli aylığının 12.500TL’den 15.000TL’ye çı­kartılacağını ve %17, %25 ora­nında zam sonrası emekli ay­lıklarının kaç TL olacağını aşağıdaki tablodan görebilir­siniz.

2025 asgari ücret:

2025’de asgari ücretin kaç TL olacağı da yakından takip ediliyor.

Asgari Ücrete;

%20 artış ile 20.403 TL

%25 artış ile 21.253 TL

%30 artış ile 22.103 TL

%35 artış ile 22.953 TL

%40 artış ile 23.803 TL

%45 artış ile 24.654 TL

%50 artış ile 25.504 TL olur.

Asgari ücretin %30 artışla 22.000TL bandında olacağı­nı düşünüyorum ancak Cum­hurbaşkanı devreye girer ise 23.000TL olabilir. Geçmiş dö­nem asgari ücretleri belirle­nirken Cumhurbaşkanı dev­reye girmiş hatta asgari ücre­ti bizzat kendisinin açıkladığı dönemlerde olmuştu. Asga­ri Ücret belirlenirken işvere­ne destek tutarı da son derece önemli olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu­nun sigorta prim gelirlerine baktığımızda aylık 248 milyar 500 milyon TL olarak gerçek­leşmiş durumda, asgari ücre­te %35 zam yapılacağını ve di­ğer ücretlere de aynı oranlar­da zam yapılacağını göz önüne aldığımızda Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerin­de aylık baz da 87 milyar gibi bir atış olacak. Asgari Ücrete kişi bazında 2.000TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu du­rumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret deste­ği ile %35 artış olursa Asgari ücret 25.000TL olur.

Çalışan­ların cebine daha yüksek para girer, maliyeti daha az olur ay­rıca devlerin gelir gider den­gesi de korunmuş olur. Hükü­met asgari ücreti 25.000TL yapmayı planlıyorsa bu du­rumda 27.000TL olabilir. Ül­kemizde 2 milyon 191 bin 292 işletmede işçi çalışmakta, bu işletmelerin %87.5’in de 1-9 arasında işçi çalışmakta, 100 ve üzerinde işçi çalıştıran iş­letme sayısı toplam işletme­lerin Binde 9’u gibi çok düşük bir oranda, bu nedenle asgari ücret desteği esnaf için de son derece kritik önem taşımakta­dır.

2025 kıdem tazminatı tavanı:

Çalışanları çok yakından il­gilendiren kıdem tazminatı, bir yıl için bir brüt ücret şek­linde hesaplanmaktadır. An­cak kıdem tazminatının bir ta­vanı vardır.

31.12.2024’e kadar Kı­dem Tazminatı Tavanı brüt 41.828,42TL’dir. Kıdem taz­minatında Gelir Vergisi yok­tur. Sadece Binde 7,59 oranın­da Damga Vergisi kesintisi ya­pılır.

Kıdem Tazminatı Tavanı en yüksek dereceli devlet memu­runun 1 yıllık emekli ikrami­yesine göre belirlenir. Kıdem Tazminatı tavanının %12 ar­tışla brüt 46.844TL civarında olacağını düşünüyoruz.

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