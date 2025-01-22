2025 Küresel riskleri: Tek faktör Trump mı?

Bu hafta dünya ekonomisinin 2025 yı­lına ilişkin oldukça önemli gelişme­ler yaşanıyor. Şüphesiz bunların başında Trump’ın resmi olarak ikinci dönemi için koltuğa oturması gelmekte. Kendisi yemi­ni ile ABD’nin beklenen kurtarıcısı olduğu­nun da altını çizerken ilk icraatları merak konusu.

Bir süredir yeni Trump dönemi­nin küresel düzene etkileri gündemi meş­gul ederken, zannederim daha yeni başlı­yoruz demek yanlış olmayacaktır. MAGA (Make America Great Again) söylemi ile Trump’ın seçimlerde çoğunluğu alması te­sadüf olmadı. Şimdi ise Elon Musk’ın ME­GA (Make Europe Great Again) söylemi, Trump 2.0 döneminde Avrupa coğrafyası­na sadece olası tarife artışları ile değil de, daha kapsamlı bir ekonomik ve siyasi sa­taşma olacağının olasılığını güçlü kılıyor.

Küresel Riskler Raporuna göre eko­nomik göstergelerdeki bozulmadan daha öncelikli riskler kapıya dayan­mış ve çözüm bekliyor...

Bu hafta gerçekleşen Davos zirvesi her yıl olduğu gibi 2025 yılına ilişkin beklen­tilerin daha keskin bir dil ile tartışılma­sında öncü olacak. Dünya Ekonomik Fo­rumu (WEF) geçtiğimiz günlerde 2025 küresel risk beklentilerine yönelik rapo­runu yayınladı.

Bu raporlar her yıl Davos öncesi bu zirvede tartışılacak konu baş­lıkları hakkında da bazı öncü bilgiler içer­mekte. Aslında çoğumuz makroekonomik göstergelere yönelik gelecek beklentileri­nin küresel piyasa algısı ve yatırımcı dav­ranışına sıklıkla odaklanıyoruz. 2025 yılı için de yeniden belirginleşmesi beklenen enflasyonist etkiler ve MB’lerin faiz kara­rına etkileri en çok konuşulan konuların başında geliyor. Zira bu mevzular, mikro düzeyde de her sektörün kısa vadede ça­lışma sermayesi yönetimi ile orta ve uzun vadeli yatırım stratejilerini etkileyen en önemli göstergeler olarak yorumlanmak­ta.

Fakat bu makro göstergeler haricinde çevresel faktörler, jeopolitik risklerin de­vamı ve gelir adaletsizliği konuları sadece bir süredir daha fazla önem verilmeye baş­lanmış gizli küresel tehditleri de barındı­rıyor. Dünya Ekonomik Forumu 2025 kü­resel riskler raporu işte bu hak ettiği kadar konuşulmayan konuların aslında içinde bulunduğumuz bu yıl ve hatta daha uzun vadeler için de hayati önem taşıyacağının altını çizmiş.

Rapora göre içinde bulun­duğumuz koşullarda yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon, devlet temelli silahlı çatışma, aşırı hava olayları, toplumsal ku­tuplaşma, eşitsizlik gibi kavramlar; risk al­gısında alarm veren seviyelerde. Hatta ra­porun katılımcılarının daha uzun vadeler kapsamında çok daha kötümser olduğu­nu ve özellikle küresel kaynaklarda kıtlığa işaret ettikleri de ön plana çıkıyor.

Sürdürülebilirlik temelli kapsayıcı stratejiler ön plana çıkacak ...

Artık bir gösterge çok sayıda farklı gös­tergeden etkilenir halde. Hatta akademik olarak çalıştığımızda, çok sayıda farklı metrik arasında karşılıklı nedensellik iliş­kisi bulgularına ulaşıyoruz. Yumurta-ta­vuk meselesi gibi. Dünya çok daha kar­maşık bir düzene doğru giderken, strateji oluşturmak için de sadece ulusal dinamik­lere ya da ekonomik göstergelere bakmak çok yetersiz.

Örneğin kıtlık, su, iklim krizi ve hava olaylarının önümüzdeki kısa vade­de gıda enflasyonunu tetikleyici en önemli çevresel sorunlar olduğunun altını çizmek gerekir. Gıda fiyatları hem MB’lerin kont­rol altına almaya çalıştığı küresel enflas­yon görünümü içerisinde önemli bir yer tutuyor hem de gıda güvenliği riski de ön plana çıkıyor. Tüm bu gelişmeler, önümüz­deki kısa vadede sıfır karbon hedefine de paralel olarak, çevresel regülasyonların önemini arttırıyor. İşte küresel raporlar da tam olarak bunun önemine işaret ediyor.

Sürdürülebilir finans...

Bir süredir ekonomide yeşil dönüşüm konuları sektörel bazda inceleniyor. Mese­la dış ticaret tarafında en büyük ihracat pa­zarımız olan AB pazarındaki payımızın ye­şil dönüşüme endekslenmesi, üretimden dağıtıma kadar güncellemeleri gerekli kı­lıyor. Tüm bu riskler elbette finasın da sür­dürülebilir olmasının altını çiziyor. Bu yeni gelen yıl içerisinde finansal piyasalar kap­samında yeşil tahvil, sosyal tahvil ve sürdü­rülebilir bankacılık kavramlarını daha çok konuşacağız/konuşmalıyız.