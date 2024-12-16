2025 yılı stratejileri belirlenmeye başladı

Piyasalar yılı kapatmaya hazırlanırken gözler bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve 26 Aralık’taki Merkez Bankası’nın faiz kararında. Gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan Gedik Yatırım’a göre kur 2025 yılsonunda 43 TL olacak. Kurumun BIST 100 Endeksi hedefi ise 13 bin 37 puan. Ancak gelişmelere göre bu seviyenin üzeri görülebilir.

2024 yılı özellikle his­se senedi ve döviz yatı­rımcısı açısından ‘keş­ke’lerle dolu bir yıl oldu. Oysa hem borsa hem de döviz yı­la iyi bir başlangıç yapmıştı. BIST 100 Endeksi temmuz ayına gelindiğinde 11 bin 258 puanla tarihi zirvesine çık­tı. Fakat 22 Temmuz’da gö­rülen rekor seviyenin ardın­dan gelen yoğun satış baskısı, endeksi 5 Kasım tarihinde 8 bin 566 puana kadar geri çek­ti.

Döviz tarafında ise mart ayındaki yerel seçimler önce­sinde ciddi bir ‘kur artacak’ spekülasyonu yaşandı. 2024 yılına 30 TL sınırından baş­layan dolar kuru, nisan ayının ilk haftasında 33 TL’ye kadar çıktı. Yerel seçimlere yöne­lik spekülasyona inanıp döviz alanların umduklarını bula­mamasıyla satış geçmesi kur­lar üzerindeki baskıyı azalttı.

Yılbaşından bu yana gelinen noktada BIST 100 Endek­si yüzde 35, dolar kuru yüzde 16.5 civarı yükseldi. Bu per­formansları ile borsa ve do­larda oluşan getiriler, yılso­nu yüzde 44-45 civarı olması beklenen enflasyonun olduk­ça altında kaldı. Hesaba bir de mevduatta yıl boyu verilen yüzde 4-5 civarı aylık risksiz getiri katıldığında hisse ve döviz yatırımcılarının ‘keş­ke’leri daha da artıyor.

Yerel seçimler, Rusya-Uk­rayna, İsrail-Filistin ve Suri­ye cephesindeki jeopolitik ge­lişmeler, kredi notu artışları, enflasyonla mücadele kapsa­mında atılan adımlar, enflas­yon muhasebesi, ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) karar­ları, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve siyaset 2024 yı­lında piyasaların ana gündem maddeleri oldu. İyisiyle kötü­süyle bir yılı geride bırakırken gelecek yıla ilişkin stratejiler de belirlenmeye başladı. Kı­sa vadede yurtiçinde piyasa­ların takip edeceği en önem­li gündem 26 Aralık’ta yapı­lacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın faizlerle ilgili ala­cağı karar.

Merkez Bankası’n­dan son verilen mesajlar faiz indirimi beklentilerini kuv­vetlendirdi. Piyasa oyuncu­larının önemli bir bölümü bu ayki toplantında Merkez Ban­kası’nın 100-150 baz puan gibi sembolik bir kararla indirim­lere başlayabileceğini düşü­nüyor. Yine ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun ni­hai toplantısından çıkacak ar­tış oranı kritik.

2025 yılı gündemi de yoğun

2025 yılına ilişkin strateji raporunu açıklayan Gedik Ya­tırım’a göre, Merkez Bankası politika faizini mevcut enflas­yonun 300-400 baz puan üze­rinde tutarak parasal sıkılı­ğı koruyacak. 22 Ocak’ta gö­reve resmen başlayacak olan Trump’ın hayata geçirece­ği ekonomik politika küresel ekonominin gidişatını etkiye­bilir.

Türkiye özelinde çevre­sindeki jeopolitik gelişmeler, enflasyonla mücadele progra­mının seyri, uluslararası piya­salarda kredi risk priminde­ki (CDS) değişimler, kredi de­recelendirme kuruluşlarının kararları, Avrupa ekonomi­sindeki büyüme dinamikleri, dünya ekonomisinin lokomo­tifi Çin’den gelecek haber akı­şı önemli. Öte yandan Japon­ya Merkez Bankası’nın faiz artırım kararları piyasalarda yeni yılda dalgalanmalara ne­den olabilir.

Gedik’in BIST 100 hedefi: 13.037 puan

Gedik Yatırım, Türk Lira­sı’ndaki reel değerlenmeye ek olarak hizmet enflasyonun­daki iyileşmenin desteği ile TÜFE enflasyonunda kade­meli gerilemenin sürebilece­ğini öngörüyor. Kurum 2025 yılında enflasyonun yüzde 29 ile yılı tamamlayacağını dü­şünürken dolar kuru ile ilgi­li 2025 yılsonu beklentisi 43 TL civarında. Yani dolar ku­ru 2025 yılında yüzde 20 ile beklenen enflasyonun altında artabilir. Kredi derecelendir­me kuruluşlarından 1 kade­me not artışı bekleyen Gedik Yatırım’ın BIST 100 Endeksi hedefi ise 13 bin 37 puan se­viyesi.

Borsa İstanbul’un ge­lişmekte olan ülkelerin Fiyat /Kazanç (F/K) çarpanlarına göre yüzde 60 civarı iskonto­lu olduğu ifade edilen rapor­da, “BIST 100 Endeksi ile il­gili yükseliş beklentimiz yüz­de 29. Ancak, karlılık döngü ivmesinin yukarıya evrilme­si ile birlikte çok daha yüksek seviyeler mümkün. Bu bağ­lamda, adil değerler banka­cılık ve sanayii sektörlerin­de yüzde 27 ve holdinglerde yüzde 39.3 Ancak, uzun vadeli döngünün ivmesinin yukarıya evrilmesi ile birlikte çok daha yüksek endeks seviyelerinin mümkün olduğunu düşünü­yoruz” denildi.

Küresel piyasalar Fed faizini bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta Fed'in açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Analistler, Fed'in bu hafta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydederek, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.