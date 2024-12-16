2025 yılı stratejileri belirlenmeye başladı
Piyasalar yılı kapatmaya hazırlanırken gözler bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve 26 Aralık’taki Merkez Bankası’nın faiz kararında. Gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan Gedik Yatırım’a göre kur 2025 yılsonunda 43 TL olacak. Kurumun BIST 100 Endeksi hedefi ise 13 bin 37 puan. Ancak gelişmelere göre bu seviyenin üzeri görülebilir.
2024 yılı özellikle hisse senedi ve döviz yatırımcısı açısından ‘keşke’lerle dolu bir yıl oldu. Oysa hem borsa hem de döviz yıla iyi bir başlangıç yapmıştı. BIST 100 Endeksi temmuz ayına gelindiğinde 11 bin 258 puanla tarihi zirvesine çıktı. Fakat 22 Temmuz’da görülen rekor seviyenin ardından gelen yoğun satış baskısı, endeksi 5 Kasım tarihinde 8 bin 566 puana kadar geri çekti.
Döviz tarafında ise mart ayındaki yerel seçimler öncesinde ciddi bir ‘kur artacak’ spekülasyonu yaşandı. 2024 yılına 30 TL sınırından başlayan dolar kuru, nisan ayının ilk haftasında 33 TL’ye kadar çıktı. Yerel seçimlere yönelik spekülasyona inanıp döviz alanların umduklarını bulamamasıyla satış geçmesi kurlar üzerindeki baskıyı azalttı.
Yılbaşından bu yana gelinen noktada BIST 100 Endeksi yüzde 35, dolar kuru yüzde 16.5 civarı yükseldi. Bu performansları ile borsa ve dolarda oluşan getiriler, yılsonu yüzde 44-45 civarı olması beklenen enflasyonun oldukça altında kaldı. Hesaba bir de mevduatta yıl boyu verilen yüzde 4-5 civarı aylık risksiz getiri katıldığında hisse ve döviz yatırımcılarının ‘keşke’leri daha da artıyor.
Yerel seçimler, Rusya-Ukrayna, İsrail-Filistin ve Suriye cephesindeki jeopolitik gelişmeler, kredi notu artışları, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, enflasyon muhasebesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve siyaset 2024 yılında piyasaların ana gündem maddeleri oldu. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakırken gelecek yıla ilişkin stratejiler de belirlenmeye başladı. Kısa vadede yurtiçinde piyasaların takip edeceği en önemli gündem 26 Aralık’ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın faizlerle ilgili alacağı karar.
Merkez Bankası’ndan son verilen mesajlar faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi. Piyasa oyuncularının önemli bir bölümü bu ayki toplantında Merkez Bankası’nın 100-150 baz puan gibi sembolik bir kararla indirimlere başlayabileceğini düşünüyor. Yine ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun nihai toplantısından çıkacak artış oranı kritik.
2025 yılı gündemi de yoğun
2025 yılına ilişkin strateji raporunu açıklayan Gedik Yatırım’a göre, Merkez Bankası politika faizini mevcut enflasyonun 300-400 baz puan üzerinde tutarak parasal sıkılığı koruyacak. 22 Ocak’ta göreve resmen başlayacak olan Trump’ın hayata geçireceği ekonomik politika küresel ekonominin gidişatını etkiyebilir.
Türkiye özelinde çevresindeki jeopolitik gelişmeler, enflasyonla mücadele programının seyri, uluslararası piyasalarda kredi risk primindeki (CDS) değişimler, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, Avrupa ekonomisindeki büyüme dinamikleri, dünya ekonomisinin lokomotifi Çin’den gelecek haber akışı önemli. Öte yandan Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırım kararları piyasalarda yeni yılda dalgalanmalara neden olabilir.
Gedik’in BIST 100 hedefi: 13.037 puan
Gedik Yatırım, Türk Lirası’ndaki reel değerlenmeye ek olarak hizmet enflasyonundaki iyileşmenin desteği ile TÜFE enflasyonunda kademeli gerilemenin sürebileceğini öngörüyor. Kurum 2025 yılında enflasyonun yüzde 29 ile yılı tamamlayacağını düşünürken dolar kuru ile ilgili 2025 yılsonu beklentisi 43 TL civarında. Yani dolar kuru 2025 yılında yüzde 20 ile beklenen enflasyonun altında artabilir. Kredi derecelendirme kuruluşlarından 1 kademe not artışı bekleyen Gedik Yatırım’ın BIST 100 Endeksi hedefi ise 13 bin 37 puan seviyesi.
Borsa İstanbul’un gelişmekte olan ülkelerin Fiyat /Kazanç (F/K) çarpanlarına göre yüzde 60 civarı iskontolu olduğu ifade edilen raporda, “BIST 100 Endeksi ile ilgili yükseliş beklentimiz yüzde 29. Ancak, karlılık döngü ivmesinin yukarıya evrilmesi ile birlikte çok daha yüksek seviyeler mümkün. Bu bağlamda, adil değerler bankacılık ve sanayii sektörlerinde yüzde 27 ve holdinglerde yüzde 39.3 Ancak, uzun vadeli döngünün ivmesinin yukarıya evrilmesi ile birlikte çok daha yüksek endeks seviyelerinin mümkün olduğunu düşünüyoruz” denildi.
Küresel piyasalar Fed faizini bekliyor
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta Fed'in açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Analistler, Fed'in bu hafta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydederek, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.