2025’i kim besleyecek?

2029’da 5,52 trilyon dolar olması öngörülen tarım sektörünün yılsonu ihracat değerinin yaklaşık yüzde 3,55 büyüme ile 836,1 milyar dolar olması öngörülüyor. Tarım insanlığı beslerken gezegenin biyoçeşitlilik unsurlarını yok ediyor. Çevreye zarar vermeden/birilerini aç bırakmadan insanlığı doyurmak mümkün mü? Yoksullar karın tokluğu derdindeyken gelişmişlerin gözü doymuyor.

2025’i Doyuracaklar

Kuantum teknolojilerini biyoteknolojiye entegre edenler, algleri anlayıp yatırım yapanlar, icat çıkaranlar, istilacı hayvan ve bitki türleriyle hususi ilişki temin edip beslenme kültürüne dahil edenler. Veriyi sıkıp verimlilik çıkaranlar, tek yıllık bitkilerin çok yıllıkları için çalışanlar, tarımı örtü altına alıp pamuklara saranlar, aklını başına alıp Tarım 5.0’a ruh katanlar, eski köye yeni adet getirip eğlenmeyi unutmayanlar.

Kendi Kendini Doyurabilen Kentler, Plant Factory

Mazi ancak günün neşesinden çalar diyen Nazan Öncel’e selamımızı iletip, ati için umut ekenlere bakalım. “Şehirdeki çiftliğiniz” mottosuyla bitki fabrikaları kuran, birkaç öncünün, dikey tarım çiftliği Palnt Factory, “geleceği besleriz” diyor. “Doğa dostu teknolojik dikey tarım arazileri kurarak tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu değişimi sağlamayı hedeflediklerini ve mevsimlere/uzak tedarik zincirlerine meydan okuduklarını” ifade ediyorlar. Kent aklını/iradesini/teknolojiyi tarımın geleceğine entegre ediyorlar.

Recoltem, Dünyada Bir İlk, Tarımın Booking’i

Kurucusu Bahar Okyar Recoltem’i; “geleceğin tarımsal üretim booking platformu. Şehirde yaşayan insana herhangi bir tarım arazisi almadan, üretim tesisi kurmadan kendi ürünlerini üretebilme deneyimi yaşatan bir platform. Gelecekte tarıma yatırım yapmak isteyenler için bir test sürüşü, eğitici bir program” olarak anlatıyor. Küçük çiftçilere ek gelir sağlarken kentlilerin de tarımla doğru şekilde tanışmasını sağlıyor. Récolte'm’in, yaban mersini, kahve, zeytinyağı gibi ürünlerine gelecek sezonda çay eklenecek. Bana sorarsanız üçüncü nesil kahvecilerden sonra üçüncü nesil artizan çiftçiliğe giriş platformu. Bayramlarda seyranlarda, yıldönümlerinde arkadaşlarınıza verebileceğiniz eşsiz bir hediye.”

2025’e De İyi Bakarız

Pek çok şirket yeşil yıkama ile sürdürülebilirlik bütçelerini süslerken onlar hayata iyi bakıyor. Hayat Holding samimi, etki analizleriyle geleceğe katkısı onaylı işlere imza atıyor. Mersin tesislerinde 482,48 MWh yenilenebilir enerji üretimi (GES) ile enerji ihtiyacını büyük ölçüde kendi kaynaklarıyla karşılıyor. Temizlik kâğıdı üretiminde kullanılan suyun yüzde 52’sini deniz suyundan sağlıyor. Kastamonu Entegre’de yüzde 100 biyobazlı Pureboard gibi çevre dostu ürünleriyle döngüsel ekonomiye katkıda bulunan şirket, kahve atıklarının ileri dönüşümüyle üretilen ahşap bazlı panellerle mobilya üretiyor. “Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi” ile de ilkokul öğrencilerine ve öğretmenlerine çevre bilinci kazandırıyor. 3 yılda 30 ilde 90 bin öğrenci, 2 bin 400 öğretmen ve 120 bin veliye ulaştı, onlar da “hayata iyi bakmaya söz verdi.”

Tarım Token’leri ile Cropto İhracat Şampiyonu

Cropto markası, tarım Token'ları ile Tech Export Türkiye Summit 2024’de "En Çok Sayıda Müşteriye İhracat Yapan Firma “ kategorisinde birincilik ödülü kazanarak, İhracat Şampiyonu ödülü alan ilk kripto varlık firması oldu. Bu ödülle gerçek dünyada temsiliyeti olan ve denetlenmiş bir altyapıya sahip RWA (Real World Assets) tokenizasyon projelerinin ihracata konu olması ve hizmet ihracatından sayılması anlamında dünyada bir ilk yaşandı. Cropto, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir bölgenin ilk tarımsal varlığa dayalı token’ları ile tüm dünyada tarım ürünlerine yatırım yapma fırsatı sunarak hem çiftçilere hem de yatırımcılara yeni bir gelir modeli sunuyor. Halihazırda işlem gören buğday, fındık gibi Token'lere ek olarak soya, pamuk, zeytin gibi 20 farklı tarımsal ürün de tokenize edilerek alım satıma açılacak.

Velhasıl; insanlığın yaratıcı/entelektüel zekâsı gezegenin canlılık unsurlarını hayatta tutacak teknoloji ve çözümlerle zamanı umutlandırıyor. Bize düşen 2024’ü uğurlamak, 2025’i keyifle karşılamak.