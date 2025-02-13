2025’te bayram ikramiyesi kaç TL olacak!
Ülkemizde emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında Bayram İkramiyesi ödeniyor. Geçen yıl Bayram ikramiyesi %50 artışla 2.000’den 3.000 TL’ye çıkartılmıştı. Ülkemizde bayram ikramiyesi uygulaması 2018’de başladı. 2018’de 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi zamanla değerini kaybetti.
2018’de asgari ücret 1.603 TL iken bayram ikramiyesi asgari ücretin %62,5’i olan 1.000 TL olarak başlamıştı.
2024’de asgari ücret 17.002 TL iken bayram ikramiyesi asgari ücretin %17,65’ine kadar gerileyerek 3.000 TL olarak verildi.
Başlangıçta asgari ücretin %62,5’i olarak başlayan bayrak ikramiyesi 6 yılda asgari ücretin %17,65’ine geriledi.
İlk ikramiye 2018’de verildi
Peki neden 2018’de bayram ikramiyesi verilmeye başlamıştı.
Emekli aylıkları yıllar içinde değerini kaybettiği için yılda 12 emekli aylığının değeri 10 emekli aylığına değerine kadar düşmüştü. Emekli aylıklarındaki değer kaybını emekli aylıklarını iyileştirerek değil de farkı bir uygulama ile adına Bayrak İkramiyesi denilerek telafi etmeye çalıştılar. Aslında bayram ikramiyesi çok gereksiz bir uygulama oldu. Yapılması gereken değeri düşen emekli aylıklarını gerçek değerine ulaştırmak olmalıydı. Bunun maliyetinin yüksek olacağını düşünen hükümet, emeklilere sanki başka bir yasal hak veriyormuş gibi de göstermek için bayram ikramiyesi adı altında 2018’de asgari ücretin %62,5’i değerinde iki bayramda verilmek üzere bayram ikramiyesi uygulamasını başlattı.
İki bayramda 27.630 TL ödenmesi gerekiyor
2025’de asgari ücret 22.104 TL oldu. 2018’de asgari ücretin %62.5’i olarak başlayan bayram ikramiyesinin o günkü değerini koruyabilmesi için 1.1.2025’de 22.104 TL olan asgari ücrete oranlarsak bir bayramda 13.815 TL olmak üzere iki bayramda toplam 27.630 TL olarak ödenmesi gerekiyor.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyesi konusunda çalışma yapıldığını ancak henüz bir rakam telaffuz edemeyeceğini söyledi.
Olması gereken bayram ikramiyesi uygulamasını 2025’de son defa uygulanıp ve sonlandırılması gerekiyor. Asıl yapılması gerekenler farklı adlarda düşük emekli aylıklarını desteklemek değil, çalışma süresi, prim gün sayısına göre emekli aylıklarının biran evvel gerçek değerine ulaştırılması gerekiyor.
Bu yıl yüzde 30 artış olur
Bu yıl bayram ikramiyelerinin %30 gibi bir oranda arttırılacağını düşünüyorum. 4.000TL civarında bir rakamın açıklanacağını düşünüyorum.
Sürekli değer kaybeden, alım gücü azalan emekli aylıkları, asgari ücret, memur aylıkları bayram ikramiyelerin yani sabit gelirlerin önümüzde birkaç yılda iyice değerinin düşeceğini düşünüyorum.