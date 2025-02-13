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2025’te bayram ikramiyesi kaç TL olacak!

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Ülkemizde emeklilere Ramazan ve Kur­ban bayramlarında Bayram İkramiye­si ödeniyor. Geçen yıl Bayram ikramiyesi %50 artışla 2.000’den 3.000 TL’ye çıkartıl­mıştı. Ülkemizde bayram ikramiyesi uygula­ması 2018’de başladı. 2018’de 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi zaman­la değerini kaybetti.

2018’de asgari ücret 1.603 TL iken bay­ram ikramiyesi asgari ücretin %62,5’i olan 1.000 TL olarak başlamıştı.

2024’de asgari ücret 17.002 TL iken bay­ram ikramiyesi asgari ücretin %17,65’ine kadar gerileyerek 3.000 TL olarak verildi.

Başlangıçta asgari ücretin %62,5’i olarak başlayan bayrak ikramiyesi 6 yılda asgari ücretin %17,65’ine geriledi.

İlk ikramiye 2018’de verildi

Peki neden 2018’de bayram ikramiye­si verilmeye başlamıştı.

Emekli aylıkları yıllar içinde değerini kaybettiği için yılda 12 emekli aylığının de­ğeri 10 emekli aylığına değerine kadar düş­müştü. Emekli aylıklarındaki değer kaybı­nı emekli aylıklarını iyileştirerek değil de farkı bir uygulama ile adına Bayrak İkrami­yesi denilerek telafi etmeye çalıştılar. As­lında bayram ikramiyesi çok gereksiz bir uygulama oldu. Yapılması gereken değeri düşen emekli aylıklarını gerçek değerine ulaştırmak olmalıydı. Bunun maliyetinin yüksek olacağını düşünen hükümet, emek­lilere sanki başka bir yasal hak veriyormuş gibi de göstermek için bayram ikramiyesi adı altında 2018’de asgari ücretin %62,5’i değerinde iki bayramda verilmek üzere bayram ikramiyesi uygulamasını başlattı.

İki bayramda 27.630 TL ödenmesi gerekiyor

2025’de asgari ücret 22.104 TL ol­du. 2018’de asgari ücretin %62.5’i ola­rak başlayan bayram ikramiyesinin o günkü değerini koruyabilmesi için 1.1.2025’de 22.104 TL olan asgari ücrete oranlarsak bir bayramda 13.815 TL ol­mak üzere iki bayramda toplam 27.630 TL olarak ödenmesi gerekiyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyesi konusunda çalışma yapıldığını ancak henüz bir rakam telaffuz edemeye­ceğini söyledi.

Olması gereken bayram ikramiyesi uy­gulamasını 2025’de son defa uygulanıp ve sonlandırılması gerekiyor. Asıl yapılması gerekenler farklı adlarda düşük emekli ay­lıklarını desteklemek değil, çalışma süresi, prim gün sayısına göre emekli aylıklarının biran evvel gerçek değerine ulaştırılması gerekiyor.

Bu yıl yüzde 30 artış olur

Bu yıl bayram ikramiyelerinin %30 gibi bir oranda arttırılacağını düşünü­yorum. 4.000TL civarında bir rakamın açıklanacağını düşünüyorum.

Sürekli değer kaybeden, alım gücü aza­lan emekli aylıkları, asgari ücret, memur aylıkları bayram ikramiyelerin yani sabit gelirlerin önümüzde birkaç yılda iyice de­ğerinin düşeceğini düşünüyorum.

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