2025’te “bereketin” formülü…

“Tatil yazısı” olduğu için, sonda dileyece­ğimi baştan dileyeyim:

İhtiyacımız olan huzur, bereket, afiyet, şans, sağlık ve verimlilik 2025 yılında hepi­mizin üzerine yapışsın ve bir daha çıkmasın… İltifatlar aldığınız “marifetlerinizle dolu” yıl­ların başlangıcı olsun...

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“İltifat” demişken…

“Verimlilik Ödül Töreni”ne gitti aklım, ge­çen ay düzenlenen… Ve…

“En verimli şirket” ödülünü alan makine üreticisinin yaptığı konuşmaya, zihnimde yer eden…

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Fabrikanın nizamiyesindeki karşılama gö­revlerine teşekkür ederek, başladı konuşma­sına:

“Karşılamadaki arkadaşlarımız, nitelikleri/ donanımları ile birçok müşterimizi, ürettik­lerimizi görmeden, kapıda kazandırıyor işlet­memize…”

Sonra:

İmalattaki personeli tek tek sıraladı ve kat­kılarını anlattı kısaca…

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Rakip şirketlere de teşekkür etti:

“40 yılımı verdim mesleğe…

Ama…

Rakiplerimizle olan rekabetimiz olmasaydı kendimizi geliştiremez; dünyadan talep gören bir şirket olamazdık.” diye bağladı…

VELHASIL

Tüm dünyada bencilliğin tavan, pay­laşımcılığın taban yaptığı;

Başarının sahiplenildiği, başarısızlı­ğın “oluşturulan karşı tarafa” atıldığı;

Bilgi/yetenek/donanım ile rekabet edilemeyeceğin, haksız yollarla aşağı çekilmeye çalışıldığı;

Takım oyunuyla yapılabilecekleri da­hi “cahil cesareti” ile “Ben yaptım” di­yenlerin prim yaptığı ve buna bağlı yan­lışların “olumsuz sonuçları” tetikleyip/ artırdığı süreci yaşarken…

40 yılını, geliştirmeye adamış bir üre­ticinin, “kendisi dışında tüm paydaşla­rını öne çıkaran” ve 1 saati aşan konuş­ması salondakileri sıkmadı (nedeni or­tada), üstüne duygulandırdı…

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Dün…

Kasım ayı dış ticaret açığımızın 7.5 milyar dolara yükseldiği, ihracatın itha­latı karşılama oranının ise yüzde 74.9’a gerilediği açıklandı…

İnsanlar da, şirketler de, ülkeler de verimlilik ve “verimlileri öne çıkaran/ verimlilerin önünü açan paylaşımcılar” ile kapatabilir açıklarını…

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Paylaşarak, verimli çalışarak, verim­linin önünü açarak “huzuru”, “bereke­ti”, “afiyeti” artırdığımız bir yıl olması dileğiyle, nice yıllara…