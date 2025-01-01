2025’te “bereketin” formülü…
“Tatil yazısı” olduğu için, sonda dileyeceğimi baştan dileyeyim:
İhtiyacımız olan huzur, bereket, afiyet, şans, sağlık ve verimlilik 2025 yılında hepimizin üzerine yapışsın ve bir daha çıkmasın… İltifatlar aldığınız “marifetlerinizle dolu” yılların başlangıcı olsun...
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“İltifat” demişken…
“Verimlilik Ödül Töreni”ne gitti aklım, geçen ay düzenlenen… Ve…
“En verimli şirket” ödülünü alan makine üreticisinin yaptığı konuşmaya, zihnimde yer eden…
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Fabrikanın nizamiyesindeki karşılama görevlerine teşekkür ederek, başladı konuşmasına:
“Karşılamadaki arkadaşlarımız, nitelikleri/ donanımları ile birçok müşterimizi, ürettiklerimizi görmeden, kapıda kazandırıyor işletmemize…”
Sonra:
İmalattaki personeli tek tek sıraladı ve katkılarını anlattı kısaca…
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Rakip şirketlere de teşekkür etti:
“40 yılımı verdim mesleğe…
Ama…
Rakiplerimizle olan rekabetimiz olmasaydı kendimizi geliştiremez; dünyadan talep gören bir şirket olamazdık.” diye bağladı…
VELHASIL
Tüm dünyada bencilliğin tavan, paylaşımcılığın taban yaptığı;
Başarının sahiplenildiği, başarısızlığın “oluşturulan karşı tarafa” atıldığı;
Bilgi/yetenek/donanım ile rekabet edilemeyeceğin, haksız yollarla aşağı çekilmeye çalışıldığı;
Takım oyunuyla yapılabilecekleri dahi “cahil cesareti” ile “Ben yaptım” diyenlerin prim yaptığı ve buna bağlı yanlışların “olumsuz sonuçları” tetikleyip/ artırdığı süreci yaşarken…
40 yılını, geliştirmeye adamış bir üreticinin, “kendisi dışında tüm paydaşlarını öne çıkaran” ve 1 saati aşan konuşması salondakileri sıkmadı (nedeni ortada), üstüne duygulandırdı…
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Dün…
Kasım ayı dış ticaret açığımızın 7.5 milyar dolara yükseldiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 74.9’a gerilediği açıklandı…
İnsanlar da, şirketler de, ülkeler de verimlilik ve “verimlileri öne çıkaran/ verimlilerin önünü açan paylaşımcılar” ile kapatabilir açıklarını…
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Paylaşarak, verimli çalışarak, verimlinin önünü açarak “huzuru”, “bereketi”, “afiyeti” artırdığımız bir yıl olması dileğiyle, nice yıllara…