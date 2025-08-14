  1. Dünya Gazetesi
  4. 2025’te bir işletmenin finansal yönetimi: riskler, fırsatlar ve stratejik yol haritası

Şevket SAYILGAN / Ekonomist
2025 yazı itibarıyla küresel ve yerel ekonomi, işletme­ler için hem risklerle hem de fırsatlarla dolu bir tablo su­nuyor.

Türkiye’de yıllık TÜFE %33,52 seviyesinde, politika faizi %43, kurda kontrollü an­cak yukarı yönlü bir trend var. Küresel cephede ABD seçim belirsizliği, Çin ekonomisin­deki yavaşlama, jeopolitik ge­rilimler ve enerji fiyatlarında dalgalanmalar şirketlerin finansal kararlarını doğrudan etkiliyor. Bu koşullarda bir işletmenin finansal yönetimi, “kâr odaklı” olmaktan çok “risk kontrollü sürdürülebilir­lik” anlayışına evrilmek zorunda.

1-N akit akış yönetimi: Hayatta kalmanın temeli

2025’te yüksek faiz ve sıkı kre­di koşulları, nakit akışını en kritik başarı faktörü haline getirdi.

-Tahsilat sürelerini kısalt­mak: Müşteri sözleşmelerine er­ken ödeme indirimleri eklemek.

-Nakit bütçelemesi: Haftalık bazda güncellenen nakit akış pro­jeksiyonları oluşturmak.

-Acil likidite tamponu: En az 2-3 aylık sabit giderleri karşıla­yacak nakit rezervi bulundurmak.

-Risk: Uzayan tahsilat sürele­ri ve beklenmedik maliyet artışla­rı, işletmeyi hızlıca nakit krizine sokabilir.

-Fırsat: Güçlü nakit pozisyo­nu, kriz dönemlerinde fırsat alım­larını mümkün kılar.

2- Borç ve kredi yönetimi: “Ucuz para” dönemi bitmiş durumda

Faiz oranları yüksek olduğu için yeni borçlanmalarda maliyet yö­netimi kritik.

-Kısa vadeli borçları azalt­mak: Faiz yükü yüksek olan kre­dilerden çıkmak.

-Kur riski taşıyan borçlar­da hedge: Döviz borçlarının doğal korunma yöntemleriyle (gelir-gi­der eşleştirme) yönetilmesi.

-Yatırım kredilerinde seçi­cilik: Yalnızca kısa sürede geri dö­nüş sağlayacak projelere finans­man sağlamak.

-Risk: Faizlerde hızlı in­dirim beklentisiyle uzun va­deli düşük faizli borç alın­mazsa, fırsat kaçabilir.

-Fırsat: Sağlam bilanço ile finansman arayışında re­kabet avantajı elde edilebilir.

3-S tok ve envanter yönetimi: Sermayeyi hapseden tuzak

2025’te enflasyon hâlâ yüksek an­cak talep tarafında yavaşlama var. Bu nedenle stok yönetimi kritik:

-Talep bazlı stoklama: Fazla stok, finansmanı bloke eder ve de­ğer kaybı riski taşır.

-ABC analizi: En çok satış ge­tiren ürünleri önceliklendirmek.

-Hızlı eritme kampanyaları: Stok devir hızını artırmak için dö­nemsel kampanyalar yapmak.

-Risk: Yanlış talep tahmini, hem stok maliyetlerini hem de el­de kalma riskini yükseltir.

-Fırsat: Doğru stok yönetimi, nakit akışını iyileştirir ve fiyat es­nekliği sağlar.

4 Yatırım yönetimi: Bekle-gör stratejisinden akıllı hamlelere

Yüksek faiz ve belirsizlik orta­mında büyük ölçekli yatırımlar yerine “kademeli ve modüler” ya­tırımlar öne çıkıyor.

-Dijitalleşme yatırımla­rı: E-ticaret, otomasyon ve veri analitiği gibi verimliliği artıracak projeler.

-Enerji verimliliği: Kendi enerjisini üreten işletmeler mali­yet avantajı yakalar.

-Yeni pazar denemeleri: İh­racatta niş pazarlar (Afrika, Orta Asya, Körfez ülkeleri).

-Risk: Yanlış zamanlama veya düşük getiri potansiyeli olan yatı­rım, yüksek faiz ortamında büyük zarar yaratır.

-Fırsat: Kriz dönemlerinde yapılan stratejik yatırımlar, eko­nomik toparlanmada çarpan etki­si yaratır.

5- Maliyet ve kârlılık analizi: Cerrah hassasiyeti

2025’te işletmelerin her gider kalemini mikro düzeyde takip et­mesi gerekiyor.

-Maliyet muhasebesi: Ürün bazlı brüt kâr marjlarının düzen­li ölçümü.

-Verimlilik KPI’ları: Üretim ve hizmette çalışan başına verim­lilik takibi.

-Gereksiz harcamaların elenmesi: Lüks tüketim, gereksiz kira veya düşük getirili pazarlama bütçeleri.

-Risk: Maliyet artışları fiyat­lara yansıtılamazsa kâr marjı erir.

-Fırsat: Verimlilik artışı, fiyat artışı yapmadan kârlılığı korur.

6-Döviz ve kur riski yönetimi

Kurun yılsonunda 41-42 TL bandına çıkması bekleniyor.

-Doğal hedge: Döviz gelir­leriyle döviz giderlerini eşleştir­mek.

-Vadeli işlemler: İhra­cat veya ithalat sözleşmelerinde forward/futures kullanmak.

-Kur sepeti bazlı planlama: Yalnızca USD değil, Euro ve diğer önemli para birimlerini dikkate almak.

-Risk: Kuru yanlış tahmin et­mek, hem maliyet hem de fiyat re­kabetini bozar.Fırsat: Doğru kur yönetimi, ihracatçıya rekabet avantajı sağlar.

7-S tratejik karar alma kültürü

2025’te finansal yönetim yal­nızca CFO’nun işi değil; tüm yö­netim ekibi mali riskleri anlamalı.

-Finansal farkındalık eği­timleri: Satış, operasyon ve pa­zarlama birimlerinin finansal et­kileri anlaması.

-Senaryo çalışmaları: İyim­ser, kötümser ve baz senaryolar için aksiyon planları.

-Hızlı karar mekanizmala­rı: Ani piyasa değişimlerine hızlı yanıt verecek yetki devri.

Savunma + atak dengesi

Bugün işletmeler, “savunma” tarafında nakit, borç ve risk yö­netimini; “atak” tarafında ise fır­sat yatırımlarını ve pazar geniş­lemesini aynı anda yürütmeli. Yüksek faiz ve enflasyon ortamı kısa vadede temkin gerektirir­ken, orta vadede yapılacak akıllı yatırımlar şirketi rakiplerinden öne çıkarabilir.

Finansal yönetimde 2025’in parolası net: “Nakit kraldır, risk kontrolü şarttır, fırsatlar ise cesa­retle ama hesapla değerlendiril­melidir.”

Son söz: “İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı , onun merhametine bırakılmışlara davranışında gizli­dir” Milan Kundera

“Toprak ne kadar zengin olur­sa olsun ekilmedikçe mahsul ver­mez, Kafalar da öyle, ekilmeyen kafalar da fikir üretmez” Seneca

