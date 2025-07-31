2025’te kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL! Siz ne kadar hak ediyorsunuz?
2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı brüt 53.919,68 TL olarak belirlendi. Çalışanlar için kıdem tazminatı, her bir yıl için son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar, tavanla sınırlı. Yani maaşı çok yüksek olanlar da en fazla tavan kadar kıdem tazminatı alabiliyor.
Peki, asgari ücretli ya da yüksek maaşlı çalışanlar 2025’te ne kadar kıdem tazminatı alacak?
İşte detaylı hesaplamalar:
Not: Kıdem tazminatından yalnızca binde 7,59 damga vergisi kesilir. 42.060 TL üzeri maaş alanlar için de yıllık kıdem tazminatı tavan olan net 53.510 TL ile sınırlıdır. 42.060 TL net maaşın üzerinde bir ücretle çalışsanız dahi, ister maaşınız 50 bin, 60 bin, 100 bin TL olsun 1 yıl için brüt 53.919 TL net 53.510 TL kıdem tazminatı alabilirsiniz.
Kimler kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alabilir?
-8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar: 3600 gün prim + 15 yıl sigortalılık
-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: 4500 gün + 25 yıl sigortalılık veya 7000 gün prim
-1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar: 4600 – 5400 gün (kademeli)
-Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:
Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim gün şartı kademeli olarak artırılmıştır.
-1 Mayıs – 31 Aralık 2008: 4600 gün
-2009: 4700 gün
-2010: 4800 gün
-2011: 4900 gün
-2012: 5000 gün
-2013: 5100 gün
-2014: 5200 gün
- 2015: 5300 gün
-2016 ve sonrası: 5400 gün
Bu prim günlerini tamamlayanlar, kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alabilir.
Ayrıca işverenin maaşı geç ödemesi, fazla mesai ücretini vermemesi, izin ücreti ödememesi gibi kanuna aykırı durumlarda da haklı fesih yapılarak tazminat alınabilir.
İşverenin kurallara uymaması durumunda
İşverenin İş Kanunu’na uymaması da çalışan açısından “haklı fesih” sebebidir. Bu durumda çalışan, noter aracılığıyla iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını talep edebilir. Örnekler:
-Yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi
-Arife günü yarım ücret verilmesi
-Ulusal bayram ve tatil günlerinde eksik ücret ödenmesi
-Maaşın hiç ya da geç ödenmesi (maaş, takip eden ayın 20’sine kadar ödenmelidir)
-Maaşın bir kısmının elden ödenmesi
-Fazla mesai ücretinin ödenmemesi
-Molaların hiç veya eksik kullandırılması
-Gece çalışmasının 7,5 saati aşması
-İş yerinin başka şehre taşınması veya çalışanın şehir dışına görevlendirilmesi
Bu durumlarda çalışan noter kanalıyla ihtarname göndererek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir.
İhtarname, arabuluculuk ve dava süreci
-Öncelikle noter aracılığıyla ihtarname gönderilir.
-İşveren ödeme yapmazsa arabulucuya başvurulur. Arabuluculukta 30 gün içinde anlaşma sağlanamazsa dava açılarak kıdem tazminatı talep edilebilir.
Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?
-Kıdem tazminatı, her bir yıl için bir brüt ücret üzerinden hesaplanır.
-1 Temmuz 2025 itibariyle kıdem tazminatı tavanı brüt 53.919,68 TL’dir.
-Sadece binde 7,59 damga vergisi kesilir.