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2025’te kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL! Siz ne kadar hak ediyorsunuz?

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik ozgur.erdursun@dunya.com

2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı brüt 53.919,68 TL olarak belirlendi. Çalışan­lar için kıdem tazminatı, her bir yıl için son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar, tavanla sınırlı. Yani maaşı çok yüksek olanlar da en fazla tavan kadar kıdem tazmi­natı alabiliyor.

Peki, asgari ücretli ya da yüksek maaşlı ça­lışanlar 2025’te ne kadar kıdem tazminatı alacak?

İşte detaylı hesaplamalar:

2025’te kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL! Siz ne kadar hak ediyorsunuz? - Resim : 1

Not: Kıdem tazminatından yalnızca bin­de 7,59 damga vergisi kesilir. 42.060 TL üze­ri maaş alanlar için de yıllık kıdem tazmi­natı tavan olan net 53.510 TL ile sınırlıdır. 42.060 TL net maaşın üzerinde bir ücretle çalışsanız dahi, ister maaşınız 50 bin, 60 bin, 100 bin TL olsun 1 yıl için brüt 53.919 TL net 53.510 TL kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Kimler kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alabilir?

-8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar: 3600 gün prim + 15 yıl sigortalılık

-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası si­gortalılar: 4500 gün + 25 yıl sigortalılık veya 7000 gün prim

-1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar: 4600 – 5400 gün (kademeli)

-Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:

Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim gün şartı kademeli olarak artırılmıştır.

-1 Mayıs – 31 Aralık 2008: 4600 gün

-2009: 4700 gün

-2010: 4800 gün

-2011: 4900 gün

-2012: 5000 gün

-2013: 5100 gün

-2014: 5200 gün

- 2015: 5300 gün

-2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu prim günlerini tamamlayanlar, kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını ala­bilir.

Ayrıca işverenin maaşı geç ödemesi, fazla mesai ücretini vermemesi, izin ücreti öde­memesi gibi kanuna aykırı durumlarda da haklı fesih yapılarak tazminat alınabilir.

İşverenin kurallara uymaması durumunda

İşverenin İş Kanunu’na uymaması da çalı­şan açısından “haklı fesih” sebebidir. Bu du­rumda çalışan, noter aracılığıyla iş sözleşme­sini feshedip kıdem tazminatını talep edebi­lir. Örnekler:

-Yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi

-Arife günü yarım ücret verilmesi

-Ulusal bayram ve tatil günlerinde eksik ücret ödenmesi

-Maaşın hiç ya da geç ödenmesi (maaş, takip eden ayın 20’sine kadar ödenmelidir)

-Maaşın bir kısmının elden ödenmesi

-Fazla mesai ücretinin ödenmemesi

-Molaların hiç veya eksik kullandırılması

-Gece çalışmasının 7,5 saati aşması

-İş yerinin başka şehre taşınması veya çalışanın şehir dışına görevlendirilmesi

Bu durumlarda çalışan noter kanalıyla ih­tarname göndererek işten ayrılabilir ve kı­dem tazminatını talep edebilir.

İhtarname, arabuluculuk ve dava süreci

-Öncelikle noter aracılığıyla ihtarname gönderilir.

-İşveren ödeme yapmazsa arabulucuya başvurulur. Arabuluculukta 30 gün içinde anlaşma sağlanamazsa dava açılarak kıdem tazminatı talep edilebilir.

Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?

-Kıdem tazminatı, her bir yıl için bir brüt ücret üzerinden hesaplanır.

-1 Temmuz 2025 itibariyle kıdem tazmi­natı tavanı brüt 53.919,68 TL’dir.

-Sadece binde 7,59 damga vergisi kesilir.

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