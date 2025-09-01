2025’te mi emekli olmalı, 2026’yı mı beklemeli?
Türkiye’de milyonlarca çalışanın gündeminde aynı soru var: “Emeklilik kararını bu yıl mı almalıyım, yoksa bir yıl daha beklemeli miyim?” Özellikle kamu ve özel sektör çalışanları açısından 2025–2026 geçişi kritik bir dönemeç.
Enflasyon ve emekli aylığına etkisi
2024’ten 2025’e emekliliğini erteleyenler, yılsonu enflasyon hesaplamaları nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Ortalama kayıp oranı %31’i buldu. Ancak 2025’ten 2026’ya geçişte tablo çok daha farklı.
* Eğer enflasyon %24 gerçekleşirse, 2026’da bağlanacak maaş 2025’e göre yaklaşık %7,9 düşük olacak.
* Enflasyon %30 çıkarsa bu kayıp %3,75 seviyesinde kalacak.
Yani bu kez söz konusu olan fark, önceki yıl kadar dramatik değil.
Çalışmaya devam imkânı
Buradaki asıl belirleyici unsur, kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği. Kamuda, belediyelerde, KİT’lerde ve bazı özel sektör kuruluşlarında emekli olanlar için tekrar aynı kurumda çalışma şansı yok. Böyle bir durumda, emekliliği 2025’e bırakmak daha mantıklı olabilir.
Ancak özel sektörde iş güvencesi olan ya da yüksek gelir elde edenler açısından tablo farklı. Çalışmaya devam eden bir kişi, emeklilik maaşında yaşayacağı kaybı birkaç yıl içinde telafi edebilir.
Yüksek gelirli çalışanlar için tablo
Özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı arasında maaş alan çalışanlar için, emekliliği ertelemek çoğu zaman daha avantajlı. Çünkü bu kesim, çalışmaya devam ettikleri sürede emekli aylığının çok üzerinde bir gelir elde ediyor. Böylece maaş farkı kısa sürede kapanıyor.
Enflasyon beklentileri
Ekonomi yönetiminin hedefi doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda enflasyonda sert dalgalanmaların yaşanması beklenmiyor. Bu da 2025 sonrası dönemde “2024– 2025 geçişindeki gibi büyük kayıplar” olasılığını azaltıyor.
Kimler bu yıl emekli olmalı?
l2026’da çalıştırılmayacağı kesin olanlar,
lİşten ayrılmayı kafasına koymuş olanlar,
lSağlık veya kişisel nedenlerle çalışma imkânı bulunmayanlar.
Kimler bekleyebilir?
lİş güvencesi olanlar,
lYüksek maaşlı çalışanlar,
lEmeklilik sonrası iş bulma ihtimali düşük olanlar.
Sonuç
2025’te emekli olanlar, maaşlarında kayıp yaşamadan aylık bağlatma şansına sahip. Ancak çalışmaya devam edemedikleri için yalnızca emekli maaşına razı olmak durumundalar. 2026’ya bırakanlar ise %3,75– %7,9 arası bir kaybı göze alıyor, ama çalışmaya devam ederek bu farkı 3–4 yıl içinde kapatabiliyor. Dolayısıyla karar, kişinin gelir düzeyi, iş güvencesi ve çalışma isteğine göre değişiyor. Ancak şurası net: 2024– 2025 geçişindeki kadar ağır bir kayıp artık söz konusu değil. Bu konuda karar vermekte zorlanan kişilerin bir sosyal güvenlik uzmanından profesyonel destek almasının kendisi adına karar vermede faydalı olacağını düşünüyorum.