2025’te mi emekli olmalı, 2026’yı mı beklemeli?

Türkiye’de milyonlarca çalışanın günde­minde aynı soru var: “Emeklilik kara­rını bu yıl mı almalıyım, yoksa bir yıl daha beklemeli miyim?” Özellikle kamu ve özel sektör çalışanları açısından 2025–2026 ge­çişi kritik bir dönemeç.

Enflasyon ve emekli aylığına etkisi

2024’ten 2025’e emekliliğini erteleyen­ler, yılsonu enflasyon hesaplamaları nede­niyle ciddi kayıplar yaşadı. Ortalama kayıp oranı %31’i buldu. Ancak 2025’ten 2026’ya geçişte tablo çok daha farklı.

* Eğer enflasyon %24 gerçekleşirse, 2026’da bağlanacak maaş 2025’e göre yak­laşık %7,9 düşük olacak.

* Enflasyon %30 çıkarsa bu kayıp %3,75 seviyesinde kalacak.

Yani bu kez söz konusu olan fark, önceki yıl kadar dramatik değil.

Çalışmaya devam imkânı

Buradaki asıl belirleyici unsur, kişinin ça­lışmaya devam edip edemeyeceği. Kamuda, belediyelerde, KİT’lerde ve bazı özel sektör kuruluşlarında emekli olanlar için tekrar aynı kurumda çalışma şansı yok. Böyle bir durumda, emekliliği 2025’e bırakmak daha mantıklı olabilir.

Ancak özel sektörde iş güvencesi olan ya da yüksek gelir elde edenler açısından tab­lo farklı. Çalışmaya devam eden bir kişi, emeklilik maaşında yaşayacağı kaybı birkaç yıl içinde telafi edebilir.

Yüksek gelirli çalışanlar için tablo

Özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı arasında maaş alan çalışanlar için, emekli­liği ertelemek çoğu zaman daha avantajlı. Çünkü bu kesim, çalışmaya devam ettikleri sürede emekli aylığının çok üzerinde bir ge­lir elde ediyor. Böylece maaş farkı kısa süre­de kapanıyor.

Enflasyon beklentileri

Ekonomi yönetiminin hedefi doğrultu­sunda, önümüzdeki yıllarda enflasyonda sert dalgalanmaların yaşanması beklenmi­yor. Bu da 2025 sonrası dönemde “2024– 2025 geçişindeki gibi büyük kayıplar” ola­sılığını azaltıyor.

Kimler bu yıl emekli olmalı?

l2026’da çalıştırılmayacağı kesin olan­lar,

lİşten ayrılmayı kafasına koymuş olanlar,

lSağlık veya kişisel nedenlerle çalışma imkânı bulunmayanlar.

Kimler bekleyebilir?

lİş güvencesi olanlar,

lYüksek maaşlı çalışanlar,

lEmeklilik sonrası iş bulma ihtimali dü­şük olanlar.

Sonuç

2025’te emekli olanlar, maaşlarında ka­yıp yaşamadan aylık bağlatma şansına sa­hip. Ancak çalışmaya devam edemedikleri için yalnızca emekli maaşına razı olmak du­rumundalar. 2026’ya bırakanlar ise %3,75– %7,9 arası bir kaybı göze alıyor, ama çalış­maya devam ederek bu farkı 3–4 yıl içinde kapatabiliyor. Dolayısıyla karar, kişinin ge­lir düzeyi, iş güvencesi ve çalışma isteği­ne göre değişiyor. Ancak şurası net: 2024– 2025 geçişindeki kadar ağır bir kayıp artık söz konusu değil. Bu konuda karar vermekte zorlanan kişilerin bir sosyal güvenlik uzma­nından profesyonel destek almasının ken­disi adına karar vermede faydalı olacağını düşünüyorum.