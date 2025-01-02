2025’te vergi harçlar ne olacak?
2024 yılını geride bırakırken 2025 yılının ilk haftasında herkesin yeni yılını kutluyor, mutluluk ve başarılarla dolu, savaşların olmadığı barışın hakim olduğu bir yıl diliyorum. Küresel gelişmelerin ülkemiz açısından ortaya çıkaracağı fırsatlar ve risklerle karşı karşıya olacağımız bir yıl bizi bekliyor.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da fiyat istikrarını sağlamak adına uygulanmakta olan para ve maliye politikalarına devam edileceği anlaşılmaktadır. Önümüzdeki süreçte enflasyonist baskılar, döviz kurlarının seyri, küresel finansal ve jeopolitik koşullar ekonominin seyrini belirlemede kritik rol oynayacak gibi görünüyor.
2024 yılı ekonominin, enflasyonun ve verginin çokça konuşulduğu bir yıl oldu. Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte 2025 yılında ödenecek vergi harç tutarları da belirmeye başladı. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Kasım ayında ilan edilmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı.
MTV, pasaport, ehliyet harçları
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında artırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.
Pasaport ve ehliyet harçları da yeniden değerleme oranında arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak. Yurtdışından yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.
Usulsüzlük cezaları fatura düzenleme limiti
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı. 2025 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya çıkarıldı.
Gelir vergisi tarifesi açıklandı
329 Nolu Gelir Vergisi Tebliği ile 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.
Günlük yemek istisnası
Çalışanlara verilen günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.
Kira gelirleri olanlar
Konut kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 87 bin lira istisna tutarı 120 bin liraya, arızi kazançlardaki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin liraya çıktı.
Binek oto giderleri
Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınacak tutarlar da arttı. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedelini 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırını da 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi.