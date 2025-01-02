2025’te vergi harçlar ne olacak?

2024 yılını geride bırakırken 2025 yı­lının ilk haftasında herkesin yeni yılı­nı kutluyor, mutluluk ve başarılarla dolu, savaşların olmadığı barışın hakim oldu­ğu bir yıl diliyorum. Küresel gelişmele­rin ülkemiz açısından ortaya çıkaraca­ğı fırsatlar ve risklerle karşı karşıya ola­cağımız bir yıl bizi bekliyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da fiyat istikra­rını sağlamak adına uygulanmakta olan para ve maliye politikalarına devam edi­leceği anlaşılmaktadır. Önümüzdeki sü­reçte enflasyonist baskılar, döviz kurla­rının seyri, küresel finansal ve jeopolitik koşullar ekonominin seyrini belirlemede kritik rol oynayacak gibi görünüyor.

2024 yılı ekonominin, enflasyonun ve verginin çokça konuşulduğu bir yıl oldu. Yeniden değerleme oranının belirlen­mesiyle birlikte 2025 yılında ödenecek vergi harç tutarları da belirmeye başla­dı. 2024 yılı için yeniden değerleme ora­nı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Kasım ayında ilan edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan­lığınca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uy­gulanacak vergi, harç ve diğer maktu tu­tarlar açıklandı.

MTV, pasaport, ehliyet harçları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında artırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 li­ra, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergi­si olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

Pasaport ve ehliyet harçları da yeni­den değerleme oranında arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıl­dan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 li­ra olacak. Yurtdışından yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Usulsüzlük cezaları fatura düzenleme limiti

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezala­rı da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı. 2025 yılından itibaren, fatura düzenle­me limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 li­raya çıkarıldı.

Gelir vergisi tarifesi açıklandı

329 Nolu Gelir Vergisi Tebliği ile 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarife­si belirlendi. Buna göre 2025'te uygula­nacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dili­mi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçün­cü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.

Günlük yemek istisnası

Çalışanlara verilen günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 li­raya, 88 lira olan yol parası istisna tuta­rı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna ola­rak çalışanlara ödenebilecek.

Kira gelirleri olanlar

Konut kira gelirlerindeki 33 bin lira olan istisna tutarı 47 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 87 bin lira istisna tutarı 120 bin liraya, arızi kazançlarda­ki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin li­raya çıktı.

Binek oto giderleri

Binek otomobillere ilişkin gider ola­rak dikkate alınacak tutarlar da arttı. Bi­nek otomobiller için gider olarak dikka­te alınabilecek aylık kira bedelini 26 bin liradan 37 bin liraya, amortisman yoluy­la gider yazılabilecek iktisap bedeli sını­rını da 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya yükseltildi.