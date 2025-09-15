2026 zamları: Hükümetin hesabı başka, olması gereken başka

Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yıl sonu enflasyon hedefleri de net­leşti. Programda yapılan revizyon, enflas­yon beklentisini %29–%30 seviyelerine taşıdı. Bu tablo, 2026 Ocak ayında emekli, memur ve asgari ücret artışlarının hangi seviyelerde olacağını şimdiden şekillen­dirmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde beklenen artışlar

2025’in ilk 6 ayında SSK ve Bağkur emeklilerine %16,67, memur ve memur emeklilerine %15,57 oranında zam yapıl­mıştı. Yıl sonu enflasyonunun %30 olması halinde SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yaklaşık %12’lik bir fark yansıya­cak.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı %11 olacak. Buna enflas­yon farkı eklendiğinde Ocak 2026’da yak­laşık %18,5 oranında artış bekleniyor. Ay­rıca 1.000 TL’lik seyyanen artış da maaşla­ra yansıyacak.

Buna göre:

* En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye,

* 20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,

* 25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,

* 30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,

* 40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,

* 50.000 TL maaş 56.000 TL’ye çıka­cak.

Memur ve memur emekli maaşları zamları

Memurların maaşlarına Ocak 2026’da %18,5 oranında artış yapılacak. Bu artı­şa ek olarak 1.000 TL’lik seyyanen zam da uygulanacak.

Asgari ücrette beklenti

Asgari ücret için öngörümüz, %20 civa­rında bir artışla 26.500 TL seviyesinde. Uluslararası kuruluşlar da 26–27 bin TL aralığını telaffuz etmeye başladı. Bu bek­lentiler, OVP verileriyle uyumlu görünü­yor.

Ancak…

Bu rakamlar, hesaplanan resmi artış oranlarını gösteriyor. Fakat mesele sadece oranlardan ibaret değil. Türkiye’de barın­ma, gıda, eğitim, sağlık ve diğer temel ihti­yaçlarda yaşanan fiyat artışları karşısında bu oranlar, vatandaşın alım gücünü koru­makta yetersiz kalacak.

%12 ile %20 aralığındaki artışlar, hayat pahalılığı karşısında emekli, memur ve as­gari ücretlinin alım gücünü iyice eritecek; geçim sıkıntısını daha da artıracak.

Olması gereken

Bu nedenle hükümetin, sadece OVP he­deflerine bağlı kalmadan, Türkiye’nin mevcut yaşam koşullarını dikkate alarak daha yüksek oranlarda artış yapması kaçı­nılmazdır.

Bizim öngörümüz, yukarıda belirtti­ğimiz oranlardır; ancak olması gereke­nin bu oranların çok üzerinde, gerçek hayat koşullarını karşılayacak bir iyileş­tirme olması gerektiğini özellikle vurgu­luyoruz.