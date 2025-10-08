2026’da günde 37,8 milyar TL vergi ödenecek
Türk halkının vergi yükü 2026 yılında hedef enflasyonun üzerinde artacak. Gelecek yılın tümü için öngörülen 13,8 trilyon liralık vergi hedefine göre günde ortalama tahsilat 37,8 milyar liraya çıkacak.
Geçen yıl eylül ayında hazırlanan 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programında (OVP) bu yılın tümündeki vergi gelirinin 11,1 trilyon lira olması hedeflenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bu yılın ilk sekiz ayı itibarıyla gerçekleşmelere göre bu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 artışla 56,8 trilyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinde başlangıç hedefine göre ilk sekiz aylık gerçekleşme yüzde 61,7 oldu. Geçen ay hazırlanan 2026-2028 dönemine ait yeni OVP’de ise 2025 yılının tümünde devletin vergi gelirinin 10,7 trilyon lira ile başlangıç hedefinin altında gerçekleşeceği tahmin edildi.
Bütçe 17 Ekim’e kadar Meclis’te
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 30 Temmuz 2025’ten itibaren girdiği yaz tatilinin sona ermesiyle 1 Ekim’de 28’inci yasama dönemi 4’üncü yasama yılına başladı. Yeni yasama yılında, 11’inci Yargı Paketi, 2026 bütçe görüşmeleri, ÖTV düzenlemeleri, İklim Kanunu ve emekli maaş zammı gibi önemli gündem maddeleri ele alınacak. Anayasanın 161’inci maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin, mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce (17 Ekim’de) Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulması gerekiyor.
2026 yılı bütçe yasası, OVP’de öngörülen bütçe hedeflerine göre hazırlanıyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, aralık ayında kurum bazında görüşme takvimine göre Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek. OVP hedeflerine göre hazırlanan bütçe büyüklükleri TBMM’deki görüşme sürecinde büyük oranda korunuyor, ancak verilen tekliflerle küçük değişiklikler olabiliyor.
2025’te vergi artışı yüzde 46,9
Ekonominin üç yıllık yeni yol haritası niteliğindeki 2026-2028’e ait OVP’de yer alan projeksiyonlara göre 2025’in tümünde toplam bütçe gelirinin 2024 gerçekleşmesine göre yüzde 43,7 artışla 12 trilyon 465,9 milyar liraya, bütçe harcamalarının ise yüzde 36,1 artışla 14 trilyon 674,1 liraya ulaşacağı, yıllık bazda 2 trilyon 208,3 milyar lira bütçe açığı verileceği tahmin ediliyor.
Bütçe gelirleri kapsamında vergi tahsilatına ilişkin gerçekleşme tahmini ise yüzde 46,9 artışla 10 trilyon 733,9 milyar lira. Bu tahminlere göre 2025 yılında bütçe harcamaları başlangıç hedefine göre lehte sapma ile bunun yüzde 0,4 altında kalırken, bütçe gelirleri aleyhte sapma ile başlangıçta hedeflenenin yüzde 2,6, bu kapsamda vergi geliri de yüzde 3,6 altında kalacak. Başlangıçta 1 trilyon 930,7 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının ise yüzde 14,4’lük aleyhte sapma ile 2 trilyon 208,3 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.
2026’da günde 8,4 milyar daha fazla vergi
2026-2028 döneminde ait yeni OVP’de, 2026 yılı toplam bütçe geliri 16 trilyon 216,1 milyar, bu kapsamda vergi tahsilatı 13 trilyon 783,1 milyar; bütçe harcamaları 18 trilyon 928,8 milyar ve bütçe açığı 2 trilyon 712,7 milyar lira olarak hedefleniyor.
2025 gerçekleşme tahminleri ile oranlandığında toplam gelirde yüzde 30,1, bu kapsamda vergi tahsilatında yüzde 28,4, toplam bütçe giderinde yüzde 29, bütçe açığında yüzde 22,8 oranında cari büyüme hedefleniyor. OVP’de tüketici fiyatları bazında (TÜFE) yüzde 16 olan 2026 yılı enflasyon hedefine göre ise gelecek yıl toplam bütçe gelirinde yüzde 12,1, vergi gelirinde yüzde 10,7, toplam bütçe harcamasında yüzde 11,2 ve açıkta yüzde 5,9 “reel” artış öngörülüyor.
2025 gerçekleşme tahmini tutarsa ve 2026’da öngörülen vergi geliri hedefine ulaşılırsa, bu yıl günde ortalama 29,4 milyar lira olan kişi başına vergi ödemesi, gelecek yıl 8,4 milyar lira daha fazla olmak üzere 37,8 milyar liraya yükselmiş olacak.
2026’da günlük faiz yükü 7,5 milyar TL
Yeni OVP’de kamunun faiz ödemelerinin ise yüzde 5,3’lük aleyhte sapma ile 2 trilyon 52,7 milyar TL’ye ulaşarak başlangıç hedefini aşacağı tahmin edildi. Buna göre 2025’te faiz ödemeleri 2024’te gerçekleşen tutara göre yüzde 61,6 artacak. 2024 yılında yüzde 17,4 olan, 2025 başlangıç hedeflerinde yüzde 17,5 öngörülen faiz ödemelerinin vergi gelirine oranı bu yılın tümünde yüzde 19,1 olacak.
2026 yılında ise bütçede faiz ödemelerinin bu yılki gerçekleşme tahminine göre 33,6 artışla 2 trilyon 741,7 milyar lirada kalması hedefleniyor. Buna göre 2025 yılında devletin günde ortalama 5,6 milyar lira olan faiz ödemesi 2026’da 7,5 milyar liraya yükselecek. 2026 hedefleri faiz/vergide ise yüzde 19,9’luk bir dengeye işaret ediyor.
Bir süredir devam eden faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüş dolayısıyla bütçedeki faiz yükünde 2026’daki cari artış oranı önceki yıllara kıyasla daha düşük öngörülmekle birlikte oran, yıllık enflasyon hedefinin iki katından yüksek. Önceki yıllara ilişkin hedef ve gerçekleşmelerin karşılaştırması, kamu borçlanma gereğindeki artış ivmesinin sürmesi durumunda 2026 faiz ödemelerinde de başlangıç hedefinin aşılabileceğini gösteriyor.
3 yılda halk 48,1 trilyon TL vergi, devlet 9,1 trilyon TL faiz ödeyecek
2026-2028 dönemine ilişkin OVP hedefleri, halkın vergi, devletin de faiz yükünün gelecek üç yıl boyunca büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. OVP projeksiyonlarında vergi gelirlerinin; enflasyonun tek haneye indirilmesi hedeflenen 2027 yılında yüzde 16,3 artışla 16 trilyon 33,7 milyar, 2028 yılında da yüzde 14,1 artışla 18 trilyon 294,7 milyar lira olması öngörülüyor. Faizde ise 2027 için beklenen tutar yüzde 10,9 artışla 3 trilyon 39,8 milyar ve 2028’de öngörülen yüzde 10,1 artışla 3 trilyon 346,1 milyar lira.
Bu projeksiyonlara göre 2026-2028 döneminde halktan toplam 48 trilyon 111,5 milyar TL vergi toplanırken, devlet tarafından bunun yaklaşık beşte biri oranında 9 trilyon 127,6 milyar lira faiz ödenecek. Projeksiyonlara göre günlük ortalama vergi tahsilatı 2027’de 43,9 milyar lira, 2028’de 50,1 milyar liraya; devletin günde ödeyeceği ortalama faiz de 8,3 milyar ve 9,2 milyar liraya yükselecek. Büyük bölümü tüketimden alınan dolaylı vergi kalemlerinden sağlanan vergi gelirlerinde de faiz ödemelerinde de söz konusu üç yılda hedef enflasyonun üzerinde (reel) artışlar öngörülüyor.
Faiz ödemelerinin vergi gelirine oranının 2027’de yüzde 19’a, 2028’de yüzde 18,3’e düşürülmesi hedefleniyor. Bunun için kamu borçlanma gereği ve borçlanma maliyetlerinin azalması, vergi tahsilatında etkinliğin artırılması gerekiyor.
