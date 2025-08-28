2026’ya girerken: Memur, emekli ve asgari ücrete zam senaryoları

Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlan­dı. Buna göre; 2026’nın ilk yarısında %11, ikinci yarısında %7; 2027’nin ilk yarısın­da %5, ikinci yarısında ise %4 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ay­rıca 2026 Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen artış yapılacak.

Ancak maaş artışlarının asıl belirleyici unsuru, 2025 yılının sonunda gerçekle­şecek enflasyon oranı olacak. Çünkü top­lu sözleşme zammına ek olarak enflas­yon farkı da maaşlara yansıyacak. Bu du­rum SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücretliler için de kritik önemde.

Enflasyon senaryoları

Senaryo 1: Enflasyon %24 olursa

-Memur ve memur emeklileri

-%11 toplu sözleşme zammı + enflas­yon farkıyla birlikte toplam %12,4

-Artı 1.000 TL seyyanen artış

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri

-Yalnızca enflasyon farkı alacaklar

-Artış oranı: %6,3

Senaryo 2: Enflasyon %30 olursa

-Memur ve memur emeklileri

-%11 toplu sözleşme zammı + enflas­yon farkıyla birlikte toplam %18,4

-Artı 1.000 TL seyyanen artış

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri

-Enflasyon farkı: %12

En düşük aylık üzerinden hesap

Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli aylığı 16.881 TL.

-%24 enflasyon senaryosunda:

-%6,3 zam ile maaş 17.945 TL’ye çıka­cak.

-%30 enflasyon senaryosunda:

-%12 zam ile maaş 18.950 TL seviye­sine yükselecek.

Memur ve memur emeklileri ise hem toplu sözleşme zammı hem de seyyanen artış sayesinde daha yüksek bir iyileştir­me görecek.

Asgari ücret beklentisi

2026 Ocak ayında asgari ücrette de %20 civarında bir artış öngörülüyor. Böylece sadece memur ve emekliler de­ğil, tüm çalışan kesim açısından yeni yıl maaş zamları ekonominin merkez gün­demi olacak.

Sonuç

2024–2025 döneminde yaşanan yük­sek kayıpların ardından, 2026’ya girer­ken tablo daha dengeli görünüyor. An­cak memur ve memur emeklilerinin top­lu sözleşme zammı + enflasyon farkı + seyyanen artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğu açık.

2026 yılı, ücretler açısından farklı sos­yal kesimler arasında dikkatle takip edi­lecek bir yıl olacak.