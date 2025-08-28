2026’ya girerken: Memur, emekli ve asgari ücrete zam senaryoları
Memur ve memur emeklilerinin 2026–2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Buna göre; 2026’nın ilk yarısında %11, ikinci yarısında %7; 2027’nin ilk yarısında %5, ikinci yarısında ise %4 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ayrıca 2026 Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen artış yapılacak.
Ancak maaş artışlarının asıl belirleyici unsuru, 2025 yılının sonunda gerçekleşecek enflasyon oranı olacak. Çünkü toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Bu durum SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücretliler için de kritik önemde.
Enflasyon senaryoları
Senaryo 1: Enflasyon %24 olursa
-Memur ve memur emeklileri
-%11 toplu sözleşme zammı + enflasyon farkıyla birlikte toplam %12,4
-Artı 1.000 TL seyyanen artış
-SSK ve Bağ-Kur emeklileri
-Yalnızca enflasyon farkı alacaklar
-Artış oranı: %6,3
Senaryo 2: Enflasyon %30 olursa
-Memur ve memur emeklileri
-%11 toplu sözleşme zammı + enflasyon farkıyla birlikte toplam %18,4
-Artı 1.000 TL seyyanen artış
-SSK ve Bağ-Kur emeklileri
-Enflasyon farkı: %12
En düşük aylık üzerinden hesap
Bugün en düşük SSK–Bağ-Kur emekli aylığı 16.881 TL.
-%24 enflasyon senaryosunda:
-%6,3 zam ile maaş 17.945 TL’ye çıkacak.
-%30 enflasyon senaryosunda:
-%12 zam ile maaş 18.950 TL seviyesine yükselecek.
Memur ve memur emeklileri ise hem toplu sözleşme zammı hem de seyyanen artış sayesinde daha yüksek bir iyileştirme görecek.
Asgari ücret beklentisi
2026 Ocak ayında asgari ücrette de %20 civarında bir artış öngörülüyor. Böylece sadece memur ve emekliler değil, tüm çalışan kesim açısından yeni yıl maaş zamları ekonominin merkez gündemi olacak.
Sonuç
2024–2025 döneminde yaşanan yüksek kayıpların ardından, 2026’ya girerken tablo daha dengeli görünüyor. Ancak memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı + seyyanen artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğu açık.
2026 yılı, ücretler açısından farklı sosyal kesimler arasında dikkatle takip edilecek bir yıl olacak.