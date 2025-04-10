“250 bin anaokulu”nda 3 yaşındaki çocuğa beceri kazandıran Çin’le mi rekabet?
Çoğunluğu parasız:
250 bin anaokulu kurmuş Çin…
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Bu anaokullarının amacı:
3 ile 6 yaş arası çocuklara;
Takım/ekip ruhuyla iş ve işbirliği yapmak;
Ve iş geliştirme becerisi kazandırmak…
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Diğer amaç:
Disiplinleri öğretmek, sorumluluk alabilme kabiliyetlerini artırmak…
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3 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:
Matematik, fizik, yabancı dil ve sanat…
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Devlet anaokullarında sınıf mevcudu 25- 30 kişi…
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Velilerin kamera ile kontrol edebildikleri okulların aidatı 3-4 bin TL (50-80 dolar)…
İki yabancı dil öğreten, “tam pansiyon” anaokullarının aidatı 6-7 bin TL (150-200 dolar)…
İkiden fazla yabancı dil öğreten, yaratıcı projelere eğilen, “tam pansiyon” anaokullarının aidatı 10 bin Tl (250-300 dolar)…
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Çocuğunu anaokuluna gönderme zorunluluğu yok…
Ama…
“Kültürel olarak” tüm toplum, çocuğunu anaokula göndermeyi zorunluluğu olarak görüyor…
VELHASIL
Çin:
Yıllarca, ucuz işgücü sayesinde ucuz mal/hizmet merkezi olarak nitelendirildi…
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Dünya bu nitelendirmeler/küçümsemelerle zaman harcarken…
O sırada Çin:
“Ben şöyleyim”, “Ben böyleyim” gibi hayalci yaklaşımlarla “kendini övmeye/anlatmaya” girmedi…
Evrensel ve rasyonel eğitim sistemine yöneldi ve kendini geliştirdi…
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Ve…
Bugün dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri haline geldi...
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Bu disipline, tarife/şantaj işler mi? (Yarın devam edelim)