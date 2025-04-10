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  4. “250 bin anaokulu”nda 3 yaşındaki çocuğa beceri kazandıran Çin’le mi rekabet?

“250 bin anaokulu”nda 3 yaşındaki çocuğa beceri kazandıran Çin’le mi rekabet?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Çoğunluğu parasız:

250 bin anaokulu kurmuş Çin…

***

Bu anaokullarının amacı:

3 ile 6 yaş arası çocuklara;

Takım/ekip ruhuyla iş ve işbirliği yap­mak;

Ve iş geliştirme becerisi kazandırmak…

***

Diğer amaç:

Disiplinleri öğretmek, sorumluluk ala­bilme kabiliyetlerini artırmak…

***

3 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:

Matematik, fizik, yabancı dil ve sanat…

***

Devlet anaokullarında sınıf mevcudu 25- 30 kişi…

***

Velilerin kamera ile kontrol edebildikleri okulların aidatı 3-4 bin TL (50-80 dolar)…

İki yabancı dil öğreten, “tam pansiyon” anaokullarının aidatı 6-7 bin TL (150-200 dolar)…

İkiden fazla yabancı dil öğreten, yaratıcı projelere eğilen, “tam pansiyon” anaokullarının aidatı 10 bin Tl (250-300 dolar)…

***

Çocuğunu anaokuluna gönderme zorunluluğu yok…

Ama…

“Kültürel olarak” tüm toplum, çocuğunu anaokula göndermeyi zorunluluğu olarak görüyor…

 VELHASIL

Çin:

Yıllarca, ucuz işgücü sayesinde ucuz mal/hizmet merkezi olarak nitelendirildi…

***

Dünya bu nitelendirmeler/küçümseme­lerle zaman harcarken…

O sırada Çin:

“Ben şöyleyim”, “Ben böyleyim” gibi hayalci yaklaşımlarla “kendini övme­ye/anlatmaya” girmedi…

Evrensel ve rasyonel eğitim sistemine yöneldi ve kendini geliştirdi…

***

Ve…

Bugün dünyanın en büyük teknoloji üre­ticilerinden biri haline geldi...

***

Bu disipline, tarife/şantaj işler mi? (Yarın devam edelim)

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