25’şer milyon ton üzüm/ süt/bor üretsek ne olur?(!)
Üzüm:
“200-300 kat” daha katma değerli ürüne (şarap, balsamik…) “hammadde” yapamayıp;
Pazarlara ulaştıramadıktan sonra…
Adıyaman, Manisa, Tekirdağ gibi bölgelerimizde, yüzbinlerce kişi, 25 milyon ton Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Sultaniye, Boğazkere, Öküzgözü, Kalecik Karası gibi dünyaca ünlü “organik üzümleri” üretse ne olur?
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“Binlerce kişi”, “binlerce dönüm arazi” (iyi ihtimalle) günü kurtarır; aracılara çalışır; (Dünyada ciddi talep ve arz eksiği varken; 20 milyon ton üzümümüz çöp olur!)…
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Süt:
Gerekli sağlık koşullarında, markalaşacak kalitede, “100-200 kat” daha katma değerli ürüne (Parmesan, Cabrales, Pule, Kars gravyeri gibi peynirlere) “hammadde” yapamayıp;
Pazarlara ulaştıramadıktan sonra…
Kars, Balıkesir, Düzce gibi bölgelerimizde, yüzbinlerce kişi 25 milyon ton süt/süt ürünü üretse ne olur?
“Binlerce kişi”, “binlerce dönüm arazi” (iyi ihtimalle) günü kurtarır, aracılara çalışır;
(Dünyada ciddi talep varken; 5-6 milyon tondan fazla süt ve süt ürünü çöp olur!)…
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Bor:
“300-500 kat” daha katma değerli ürüne (borkarbür, zırh malzemesi gibi) “hammadde” yapamayıp;
Tonunu 400-500 dolara sattığımız boru, örneğin: Tonu 40 bin dolara alıcı bulan borkarbüre dahi çeviremeyip;
Pazarlara ulaştıramadıktan sonra;
Yedi bölgede yüzbinlerce kişi, 25 milyon ton “bor” üretse ne olur?
(2024’te çıkarılan 2.5 milyon ton gibi) dünyadan ciddi talep varken ve büyüyecekken tonu 500 dolardan ihraç edilir…
VELHASIL
Üzüm, süt, bor gibi binlerce ürünümüz:
Eğitimde de, desteklerde de, kotalarda da, tekellerde de “evrensel üretim modelleri” dışında uygulamalar nedeniyle, günü dahi kurtaramadı!
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Öyle ya:
Döviz darlığı, yüksek faiz, yüksek borçluluk, yüksek açık “kendiliğinden” yaşanmadı?
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Yaşananlardan ders almak; sorunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyup çözüm aramak gerekiyor…
Tersini yaptığımızda, bugün/dün, geçen ay/yıl/10 yıl/50 yıl/200 yılda olduğu gibi, başımıza gelmeyen kalmıyor…