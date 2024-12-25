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  4. “3-5 çalışanla ‘cafe’ açarım!” kolaycılığı tarih oluyor…

“3-5 çalışanla ‘cafe’ açarım!” kolaycılığı tarih oluyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

“O yapıyor, ben de yaparım”, “O ka­zanıyor, ben de kazanı­rım” mantığıyla furya halinde cafeler açıldı…

85 milyonluk ülkede cafe sayısı 200 binleri aştı…

***

Üretim ekonomisine birçok yönden zarar ve­ren bu yapıya:

İstihdama katkısı ve/ veya “serbest piyasa kuralları” ne­deniyle ses çıkarılamadı…

Hatta…

“Esnaf/KGF kredisi” gibi des­tekler sağlandı…

***

Sonuç mu?

Bu alandaki birçok yatırım, bir­birini batırdı…

Daha zararlısı:

Bu yolla, gençlere cafe/kahve kültürü kazandırıldı…

Dahası:

Sanayici/çiftçi bu sayede çalışa­cak işçi bulamadı…

Üstüne:

Saatlerini cafelerde “verimsiz” bir şekilde harcayan yüzbinlerce kişide, sağlık problemleri başladı…

***

Bugün mü?

Kiralardaki yükseliş ve asga­ri ücrette yapılacak artış (1 fin­can kahveyi 100 TL’ye indirmek­ten başka, ekonomiye katma değer sağlayamayan) “tüketim odaklı sektörleri” vurmaya başladı…

Furya halinde cafe açanları, fur­ya halinde kapatma telaşı aldı…

VELHASIL

Böyle mi olmalıydı?

Eğitimle, yönlendirmelerle öğrenilecek/öğretilecek şeyler; zaman/kaynak yani “milli ser­vet” kaybıyla mı öğrenilmeliy­di?

***

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün, haklı ola­rak verimsizliğe dikkat çekti…

Ve…

“Sanayici kısa vadede serze­nişte bulunabilir ama sizi daha verimli olmaya zorlamamız ge­rekiyor.” dedi

***

İşini, dünya talebine göre ge­liştirmeye odaklı “az sayıda” sa­nayici/üretici:

İşini/ürününü geliştirmekle mi uğraşsın?

Kendinden kaynaklanmayan zorluklarla mı uğraşsın?

Sağladığı katma değerin, fur­ya gibi kültürlerle, başkası tara­fından israf edilmemesiyle mi uğraşsın?

Niteliksiz eğitim sayesinde yeteneklerini kaybetmiş ve/ve­ya bu sayede ‘furya’, ‘kolaycılık’, ‘bağımlılık’ gibi kültürler edine­rek daha da niteliksizleşmiş bir yapıyı, “verimli” hale getirmek­le mi uğraşsın?

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