310 bin Ar-Ge personeline, yıllık 652 milyar lira kaynak ve sonuç…
Üretimi, verimliliği, rekabet gücünü artırabilmenin yollarını biliyoruz… Bu amaçla yapılan kişisel/kurumsal çalışmalara/çabalara/adanmışlıklara yönelik, binlerce hikayeye de şahitlik ediyoruz…
***
Örnek mi? “3-4 milyar liralık yatırımla, dronla gübreleme/ilaçlama yapıp, verimliliği yüzde 40 artırabiliriz…” diye, iddialı projelere imza atanlarımız da var… (…Ki, tarımsal üretim ve tüketimindeki yüksek verimsizliğimizin yarattığı açığı/zararı ve enflasyondan faizlere “makro verilere” yaptığı olumsuz etkiyi görüyoruz/ yaşıyoruz…)
***
“7-8 milyar liralık yatırımla, Güneydoğu’da sulama projelerini tamamlayıp, üretimi yüzde 30 artırabilir, tutabildiğimiz suyun etkin kullanımını da sağlayabiliriz…” diye, (Ar-Ge personeli ünvanı almadan!) katkı sunmaya çalışanlarımız da var…
***
“5 milyar liralık yatırımla kurulacak dijital organizasyonla, lojistikte maliyetleri yüzde 25’ler seviyesinde düşürebiliriz…”… “1 birimlik yatırımla, limanları sanayi bölgelerine, demiryolu hatları ile bağlayıp, üreticinin maliyetlerini ciddi oranlarda düşürebilir, rekabet gücünü artırabilir, yapılan yatırımı bu sayede 2-3 yılda çıkarabiliriz…” şeklinde çalışma/hesaplama yapanlarımız da var…
***
Elektrik/su iletiminden, dağıtımına; meyve/ sebze taşımacılığından, konut/otel atığına birçok alanda milyarlarca dolar tasarruf sağlayacak binlerce proje…
***
Üretimi, verimliliği, rekabet gücünü artırabilmenin en etkin aracının, bu projeler, yani “araştırma ve geliştirme gücü” olduğunu da biliyoruz… Bu alanda “beşeri sermayenin”, “finansal sermayeden” daha fazla önemli olduğunu da biliyoruz…
Ve… Kıt olan finansal kaynaklarımızı etkin kullanma zorunluluğumuzu da biliyoruz…
VELHASIL
Kıt kaynaklarımızla, Ar-Ge için ne yapıyoruz?
Eğitimi pas geçip, üretimde Ar-Ge’yi destekleme yolunu “daha fazla” tercih ediyoruz… Sondan başladığımız için de, finansal imkanları zorlasak da, hedeflere ulaşmakta zorlanıyoruz…
***
Öyle ya: Türkiye’de Ar-Ge harcaması 2024’te 652 milyar liraya çıkmışsa… Bu, önceki yıla göre yüzde 72.6’lık, yani 275 milyar liralık bir artışı belgeliyorsa… Aynı yıl Ar-Ge personeli sayısı 310 bini aşmışsa… Bu personelin 100 binden fazlası üniversitelerde istihdam ediliyorsa… “Kıt kaynaklarımızla yaratılan bu potansiyelin”, ekonomide yaratması beklenen etkiyi, yeterince hissedemememizin nedeni ne olabilir?
