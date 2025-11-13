310 bin Ar-Ge personeline, yıllık 652 milyar lira kaynak ve sonuç…

Üretimi, verimliliği, rekabet gücünü artırabil­menin yollarını biliyoruz… Bu amaçla yapı­lan kişisel/kurumsal çalışmalara/çabalara/adan­mışlıklara yönelik, binlerce hikayeye de şahitlik ediyoruz…

***

Örnek mi? “3-4 milyar liralık yatırımla, dron­la gübreleme/ilaçlama yapıp, verimliliği yüzde 40 artırabiliriz…” diye, iddialı projelere imza atanla­rımız da var… (…Ki, tarımsal üretim ve tüketi­mindeki yüksek verimsizliğimizin yarattığı açığı/zararı ve enflasyondan faizlere “makro verilere” yaptığı olumsuz etkiyi görüyoruz/ yaşıyoruz…)

***

“7-8 milyar liralık yatırımla, Güneydoğu’da su­lama projelerini tamamlayıp, üretimi yüzde 30 artırabilir, tutabildiğimiz suyun etkin kullanımı­nı da sağlayabiliriz…” diye, (Ar-Ge personeli ün­vanı almadan!) katkı sunmaya çalışanlarımız da var…

***

“5 milyar liralık yatırımla kurulacak dijital or­ganizasyonla, lojistikte maliyetleri yüzde 25’ler seviyesinde düşürebiliriz…”… “1 birimlik yatı­rımla, limanları sanayi bölgelerine, demiryolu hatları ile bağlayıp, üreticinin maliyetlerini cid­di oranlarda düşürebilir, rekabet gücünü artıra­bilir, yapılan yatırımı bu sayede 2-3 yılda çıkara­biliriz…” şeklinde çalışma/hesaplama yapanları­mız da var…

***

Elektrik/su iletiminden, dağıtımına; meyve/ sebze taşımacılığından, konut/otel atığına birçok alanda milyarlarca dolar tasarruf sağlayacak bin­lerce proje…

***

Üretimi, verimliliği, rekabet gücünü artırabil­menin en etkin aracının, bu projeler, yani “araş­tırma ve geliştirme gücü” olduğunu da biliyoruz… Bu alanda “beşeri sermayenin”, “finansal serma­yeden” daha fazla önemli olduğunu da biliyoruz…

Ve… Kıt olan finansal kaynaklarımızı etkin kul­lanma zorunluluğumuzu da biliyoruz…

VELHASIL

Kıt kaynaklarımızla, Ar-Ge için ne yapıyoruz?

Eğitimi pas geçip, üretimde Ar-Ge’yi destek­leme yolunu “daha fazla” tercih ediyoruz… Son­dan başladığımız için de, finansal imkanları zor­lasak da, hedeflere ulaşmakta zorlanıyoruz…

***

Öyle ya: Türkiye’de Ar-Ge harcaması 2024’te 652 milyar liraya çıkmışsa… Bu, önceki yıla gö­re yüzde 72.6’lık, yani 275 milyar liralık bir artı­şı belgeliyorsa… Aynı yıl Ar-Ge personeli sayısı 310 bini aşmışsa… Bu personelin 100 binden faz­lası üniversitelerde istihdam ediliyorsa… “Kıt kaynaklarımızla yaratılan bu potansiyelin”, ekonomide yaratması beklenen etkiyi, yete­rince hissedemememizin nedeni ne olabilir?