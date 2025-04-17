4 aylık kâr 91 milyar dolar
Türkiye’de tasarruf sahiplerinin yatırım tercihlerine bakıldığında mevduat, döviz ve altın uzun yıllardır sıralamada ilk üçte yer alıyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizler ve yatırım araçlarının gösterdiği performans bu tablonun oluşmasında etkili. Mevduat dışındaki iki yatırım aracında yani altın ve dövizde artık kemikleşmiş bir yatırımcı kitlesi mevcut. Her ne olursa olsun döviz ve altına yatırım yapmaktan vazgeçmiyorlar. Son iki yılda döviz kurlarının enflasyonun altında bir performans göstermesi, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında kurları kontrol altında tutması ve tutmaya devam edeceğine yönelik güçlü beklentiler döviz yatırımcısının fikrini değiştiremedi. Yurtiçi yerleşikler kurlardaki dalgalanmalarda al-sat, sat-al gibi stratejiler uygulasa da yine dövizden vazgeçmiyor.
Yastık altında 311 milyar dolarlık altın var
Altın tarafında da benzer bir görünüm var. Özellikle yastık altında önemli bir miktar altın tutuluyor. Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yastık altında tutulan altınlara yönelik bir çalışma yer almıştı. Rapora göre, yurtiçi yerleşiklerin geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yastık altında 311 milyar dolarlık altını bulunuyor. Söz konusu rakam Dünya Altın Konseyi ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin yıllardır söylediği tahminlerle uyumlu. Döviz ve altın yatırımındaki bu kemikleşmiş davranışa, TL mevduat cephesinde pek rastlanmıyor. Örneğin, yüksek enflasyonist ortamda uygulanan düşük faiz politikası döneminde TL mevduatlardan diğer yatırım araçlarına ciddi kayışlar olmuştu. Bu noktada şunu belirtmekte yarar var. Altında olduğu gibi yastık altında ciddi miktarda döviz tutuluyor. Ancak bu dövizlerin miktarı ile ilgili henüz açıklanmış bir çalışma yok.
Yerli bu yıl 17 milyar dolarlık döviz aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında mart ayı ortasında başlatılan soruşturmanın ardından kurlarda yukarı yönlü sert bir hareket olmuş ve gözler yeniden döviz piyasasına çevrilmişti. Merkez Bankası verilerine göre, 21 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yurtiçi yerleşikler 8.8 milyar dolarlık döviz alımı yaptı. Ancak soruşturma öncesinde de vatandaşlar döviz alımlarına devam ediyorlardı. Geçen yıl sonundan soruşturmanın başlatıldığı tarihe kadar yurtiçi yerleşikler 8.1 milyar dolarlık döviz alımı yaptığı görülüyor. Gerek soruşturma sonrasında gerekse ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı gümrük vergileri nedeniyle küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmanın etkisiyle Merkez Bankası’nın rezervlerden üçte iki oranında erime oldu. Dolayısıyla rezervlerdeki erimeye paralel vatandaşların döviz talebinin devam edip etmeyeceği piyasalar tarafından merakla takip ediliyor.
Gram altın 4 bin TL eşiğini geçti
Jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman yatırımı olarak görülen ons altın, ay başından bu yana yüzde 5, yıl başından bu yana ise yüzde 25 yükseldi. Ons altındaki yükseliş, gram altını da 4 bin TL eşiğini aşırttı. Kapalıçarşı’da gram altın 4 bin 81 TL’ye kadar yükseldi. Küresel çapta dev yatırım bankalarının altın için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ettikleri gözlemleniyor. Jeopolitik risklerin artması, faiz indirimlerinin ötelenmesi ve doların olası baskı altında kalması gibi etkenlerle birlikte, yatırımcıların altın talebinin güçlenmeye devam etmesi bekleniyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların değer kaybetmesi ve devam eden riskten kaçınma gibi faktörlerin bir araya gelmesi altının lehine işliyor” dedi. GoldSilver Central analisti Brian Lan ise “Belirsizlik olduğu sürece altın güçlü olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu. ANZ analistleri, “Altın için riskten kaçış alımlarının henüz artmadığına inanıyoruz” diyerek 2025 yılı sonu için ons altında fiyat tahminlerini 3600 dolara yükselttiklerini bildirdi.
Vatandaş bu yıl euronun iki katı altın alımı yaptı
altın hesaplarında da aynı dövizde olduğu gibi benzer bir trend hakim. Bireysel yatırımcıların altın hesaplarındaki bakiye yılbaşından bu yana net 1.4 milyar dolar civarında yükseldi. Aynı süreçte bireysel yatırımcıların euro hesaplarında yaşanan artış 760 milyon dolarda kaldı. Başka bir ifadeyle bireysel döviz yatırımcısı euro/dolar paritesinin euro lehine hareket etmesine rağmen döviz olarak doları tercih etmeye devam ediyor. Tüzeller ise bu yıl 7.3 milyar dolar tuturında dolar alırken 4 milyar dolar civarında ise euro aldı. Peki altın yatırımcısı hem ons fiyatında hem de kurlardaki artıştan ilk 4 ayda ne kadar para kazandı? Küresel ekonomiye yönelik endişeler nedeniyle güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kazanarak tarihi zirvesine çıkarken dolar kuru da bu yıl yüzde 7.8 yükseldi. Merkez Bankası’nın yastık altındaki 311 milyar dolarlık altın ve bankalardaki geçen yıl sonu tutulan yaklaşık 40 milyar dolarlık altın dikkat alındığında gram altın fiyatı bazında yurtiçi yerleşiklerin 4 ayda 91 milyar dolara yakın bir kazanç elde ettikleri hesaplanıyor.
Gana, altın piyasasında yabancı işlem yapamayacak
Gana hükümeti, ulusal geliri artırma ve ülkenin madencilik sektörünü düzene sokma çabalarının bir parçası olarak, tüm yabancıların yerel altın piyasasında işlem yapmasını yasakladı. Daha önce verilmiş olan altın ticaret lisanslar geçersiz sayıldı. Ülkede yeni kurulan GoldBod isimli devlet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, artık küçük ölçekli madenlerden elde edilen altının tek yasal alıcısı, satıcısı, analizcisi ve ihracatçısının bu kurum olacağı belirtildi. Ülkede altın faaliyetlerinde bulunan tüm yabancı şirketlerin, 30 Nisan’dan itibaren yerel altın piyasasında işlem yapmasının yasaklandığı aktarılan açıklamada, dileyen şirketlerin GoldBod üzerinden doğrudan altın satın alma başvurusunda bulunabileceği ifade edildi. Afrika’nın en büyük altın üreticisi olan Gana, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artışla 11,64 milyar dolarlık ihracat yaptı.