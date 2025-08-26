  1. Dünya Gazetesi
  4. “4 yanlış, bir doğruyu götürür”ün rahatlığıyla yetiştik… Ama ekonomide 1 yanlış, bütün doğruları götürebiliyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK

Reel Kesim Güven Endeksi, Ağustos’ta 100.6’ya çıktı…

Temmuz’da 99’un altına sarkmıştı…

* * *

Bir tespitle bitirmiştik dün:

“Tüketici Güven Endeksi yükselirken, Ekonomik Güven Endeksi geriliyorsa, 2 nedeni olabilir…

Birincisi:

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinden biri veya birkaçı ciddi oranda düşüyordur…

İkincisi:

Tüketicimiz, üreticimizin görmediği/göre­mediği bir şeyi görüyordur…”

* * *

Enflasyonla mücadele edip, kalıcı bir şekilde hayatımızdan çıkarmak istiyorsak…

Enflasyonla birlikte yükselen “ahlak dışı”/“ka­yıt dışı” alışkanlıkları bırakmayı arzuluyorsak…

Bu “olumsuz kazanımların” getirisi olan:

Üretimsizlik/verimsizlik ve tabi ki sonucunda yaşanan “yüksek borçluluk”, “yüksek faiz” kıska­cından kurtulmak istiyorsak…

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi art­malıydı…

Ve 200’e yaklaşmalıydı…

* * *

Ama…

Ekonomik Güven Endeksi’ne katkı veren (artma­sını beklediğimiz en önemli kalem) Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz ayında 98’e gerilemişti...

* * *

Oysa…

2023 ve 2024 verileri, umut vericiydi…

Endeks 2023 sonunda 114.2’ye;

2024 sonunda 122.2’ye yükselmişti…

VELHASIL

Hatırlatmakta fayda var…

Ekonomik ve tüketici güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor…

100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, küçük olması ise kötümserliği göste­riyor…

* * *

Tersten baktığımızda…

100 puan: Her 2 sorundan 1’ini çözemediğimiz anlamına geliyor…

* * *

90’lı notlarda oluşumuz ise:

(…Ki, Ekonomik Güven Endeksi, inşaat ve pe­rakendenin güçlü desteği ile 99 civarında tutuna­bildi…)

Çözdüğümüz sorunu da, tam olarak çözemedi­ğimizi gösteriyor…

* * *

Sorunları oluşmadan engellemek önemli; çözer/çözmüş gibi yapmamak da…

Çünkü: Ekonomide 1 yanlış, tüm doğruları gö­türebiliyor…

