“4 yanlış, bir doğruyu götürür”ün rahatlığıyla yetiştik… Ama ekonomide 1 yanlış, bütün doğruları götürebiliyor…
Reel Kesim Güven Endeksi, Ağustos’ta 100.6’ya çıktı…
Temmuz’da 99’un altına sarkmıştı…
* * *
Bir tespitle bitirmiştik dün:
“Tüketici Güven Endeksi yükselirken, Ekonomik Güven Endeksi geriliyorsa, 2 nedeni olabilir…
Birincisi:
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinden biri veya birkaçı ciddi oranda düşüyordur…
İkincisi:
Tüketicimiz, üreticimizin görmediği/göremediği bir şeyi görüyordur…”
* * *
Enflasyonla mücadele edip, kalıcı bir şekilde hayatımızdan çıkarmak istiyorsak…
Enflasyonla birlikte yükselen “ahlak dışı”/“kayıt dışı” alışkanlıkları bırakmayı arzuluyorsak…
Bu “olumsuz kazanımların” getirisi olan:
Üretimsizlik/verimsizlik ve tabi ki sonucunda yaşanan “yüksek borçluluk”, “yüksek faiz” kıskacından kurtulmak istiyorsak…
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi artmalıydı…
Ve 200’e yaklaşmalıydı…
* * *
Ama…
Ekonomik Güven Endeksi’ne katkı veren (artmasını beklediğimiz en önemli kalem) Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz ayında 98’e gerilemişti...
* * *
Oysa…
2023 ve 2024 verileri, umut vericiydi…
Endeks 2023 sonunda 114.2’ye;
2024 sonunda 122.2’ye yükselmişti…
VELHASIL
Hatırlatmakta fayda var…
Ekonomik ve tüketici güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor…
100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, küçük olması ise kötümserliği gösteriyor…
* * *
Tersten baktığımızda…
100 puan: Her 2 sorundan 1’ini çözemediğimiz anlamına geliyor…
* * *
90’lı notlarda oluşumuz ise:
(…Ki, Ekonomik Güven Endeksi, inşaat ve perakendenin güçlü desteği ile 99 civarında tutunabildi…)
Çözdüğümüz sorunu da, tam olarak çözemediğimizi gösteriyor…
* * *
Sorunları oluşmadan engellemek önemli; çözer/çözmüş gibi yapmamak da…
Çünkü: Ekonomide 1 yanlış, tüm doğruları götürebiliyor…