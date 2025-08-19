461 milyar dolar değerinde altınımız yeraltında; Değerlerimize, değer katma çabamız da…

Maden mühendisliği bölümünden 4 yıl önce me­zun olan okuyucum yazmıştı…

Özetle:

“…KTÜ’de okudum…

Okulu 5,5 yılda bitirebildim…

Sonraki 4 yıl, başvurmadığım kurum, şirket kal­madı…

Sınıf arkadaşlarımın da durumu aynı…

3 aydır, maden kullanılarak yapılan “ithal ürün­lerin” satıldığı bir züccaciye mağazasında çalışıyo­rum!...”

***

Türkiye Madenciler Derneği YKB Mehmet Yıl­maz’ın:

“Türkiye’de yaklaşık 5 bin 980 ton altın…

Yani 461 milyar doları tutarındaki potansiyel, ekonomiye kazandırılmak üzere keşfedilmeyi ve iş­letilmeyi bekliyor.” cümlesi…

Ve…

“Birçok üründe katma değerli üretime geçmemiz gerekiyor.

Örneğin bor:

Dünya rezervlerinin yüzde 73’ü Türkiye’de.

Ama katma değerli ürün üretimi yetersiz.

Bor ürünlerinin rafine edilip cam, gübre, akü, sa­vunma sanayii gibi sektörlere satılması, yaklaşık 2 milyar dolar artış potansiyeli taşır.” cümlesi…

Okuyucumuzun gönderdiği mektubu getirdi aklıma…

***

Madencilik:

Arnavutluk’ta dahi milli hasılasının yüzde 5,8’ini oluşturuyor...

Bulgaristan’da dahi yüzde 4,5…

Bizde, kanıtlanmış rezervlere rağmen, yüzde 1...

***

Daha fazla “düşünmemiz gereken” ise:

Maden kralı olarak bilinen Kanada’da bu oran “sa­dece” yüzde 7,5...

Çünkü...

Hammaddeyi nihai ürüne dönüştüren “beşeri ser­maye” sayesinde, “1’e satacağını 100’e satınca”, “ma­den hammaddeli” değerli sanayi ürünleri üretiminin payını yüzde 60’lara çıkarmış…

VELHASIL

Planlamada sıkıntı, niteliksiz eğitim, çalışma ha­yatındaki dengesizliklerin (vb) getirisi olan sı­kıntılar nedeniyle, “dünya talebi yüksek” ürünlerde arz eksiği yaşıyoruz…

Bu sayede borçlanmaya, ithalata, yüksek enf­lasyona, yüksek faize (vb) davetiye çıkarıyoruz…

***

Yer altında da, yer üstünde de, altında da, borda da, ayçiçeğinde de, fındıkta da, deniz ürünlerinde de/ta­şımacılığında da, beşeri sermayede de (burada sa­yamayacağımız binlerce alanda) yüksek potansi­yele sahip ender ülkelerden biriyken…

***

Bu değerlerimizi değerlendirememenin, değer­lendirdiklerimizde de katma değer yaratamamanın nedenleri de bilirken…