5 milyon kişiye “istihdam”; Herkese sağlıklı/ulaşılabilir/ucuz gıda
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) 90’lı yıllarda açıklanan 2 Eylem/Master Planı’na, “stajyer muhabir” olarak şahitlik etmiştim…
Sonrasında da:
“GAP’ta sulama projelerinin yüzde 8’i tamamlandı”, “9’u tamamlandı”, “11’i tamamlandı” gibi haberlerle, süreci sıkı takip etmiş, DÜNYA’nın manşetlerini süslemiştik…
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Planlara göre…
Sulama projeleri ve barajlar (ucuz enerji) sayesinde gelişecek tarım ve tarımsal sanayi:
Ek olarak 5 milyon kişiye istihdam sağlayacaktı…
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Proje:
Diğer bölgelere olan ve hızlanan insan göçünü önleyecek; yatılı meslek liseleriyle eğitimin niteliği artırılacak; hatta, tersine göçü başlatacaktı…
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Terörün de kökü kurutulmuş olacaktı…
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İthal edilen tarım/hayvancılık ve tarımsal sanayi ürünlerinde (pamuk, pancar, et, süt, deri, ayçiçeği…) ithalatı bitirecek, hatta 250 milyar dolarlık ek ihracatın önünü açacaktı…
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Kaliteli gıdaya ucuz şekilde ulaşan vatandaşın verimliliği/alım gücü ve sağlığı da artırılmış olacaktı…
VELHASIL
GAP’a bağlı 9 il:
Diğer bölgelere yaptığı insan (göç) ihracı ile değil, refah ihracı ile bir cazibe merkezi olacaktı…
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Planlamaya uyulmadı…
Sulama projelerinin yüzde 40’ı dahi tamamlanamadı…
Tamamlanan sulama projeleri de “verimli” kullanılamadı…
Bereketli topraklar, vahşi sulama ile bereketsizleştirildi…
Sulama kanallarının çoğunluğu ise, imara açılan tarım arazileri nedeniyle, konut/ AVM bahçelerini sulamaya başladı!
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…
Planlamacı refleksiyle, atıl bıraktığımız potansiyeli gördüğü için, dün, yeni GAP Eylem Planı’nı açıkladı…
30 yıl sonra aynı ‘olumsuz’ şeylerin yazılmamasını, tüm kurumların planı harfiyen uygulaması sağlayacak…