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5 milyon kişiye “istihdam”; Herkese sağlıklı/ulaşılabilir/ucuz gıda

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) 90’lı yıllarda açıklanan 2 Eylem/Master Planı’na, “stajyer muhabir” olarak şahitlik etmiştim…

Sonrasında da:

“GAP’ta sulama proje­lerinin yüzde 8’i tamam­landı”, “9’u tamamlan­dı”, “11’i tamamlandı” gi­bi haberlerle, süreci sıkı takip etmiş, DÜNYA’nın man­şetlerini süslemiştik…

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Planlara göre…

Sulama projeleri ve barajlar (ucuz enerji) sayesinde gelişe­cek tarım ve tarımsal sanayi:

Ek olarak 5 milyon kişiye is­tihdam sağlayacaktı…

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Proje:

Diğer bölgelere olan ve hızla­nan insan göçünü önleyecek; ya­tılı meslek liseleriyle eğitimin niteliği artırılacak; hatta, tersi­ne göçü başlatacaktı…

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Terörün de kökü kurutulmuş olacaktı…

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İthal edilen tarım/hayvancı­lık ve tarımsal sanayi ürünlerin­de (pamuk, pancar, et, süt, de­ri, ayçiçeği…) ithalatı bitirecek, hatta 250 milyar dolarlık ek ih­racatın önünü açacaktı…

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Kaliteli gıdaya ucuz şekilde ulaşan vatandaşın verimlili­ği/alım gücü ve sağlığı da artı­rılmış olacaktı…

VELHASIL

GAP’a bağlı 9 il:

Diğer bölgelere yaptığı in­san (göç) ihracı ile değil, re­fah ihracı ile bir cazibe mer­kezi olacaktı…

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Planlamaya uyulmadı…

Sulama projelerinin yüzde 40’ı dahi tamamlanamadı…

Tamamlanan sulama projele­ri de “verimli” kullanılamadı…

Bereketli topraklar, vahşi sulama ile bereketsizleştiril­di…

Sulama kanallarının çoğun­luğu ise, imara açılan tarım arazileri nedeniyle, konut/ AVM bahçelerini sulamaya başladı!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…

Planlamacı refleksiyle, atıl bıraktığımız potansiyeli gör­düğü için, dün, yeni GAP Ey­lem Planı’nı açıkladı…

30 yıl sonra aynı ‘olumsuz’ şeylerin yazılmamasını, tüm kurumların planı harfiyen uygulaması sağlayacak…

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