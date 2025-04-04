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50.000 TL ücret yılsonunda 42.900 TL’ye düşüyor

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Milyon­larca ça­lışan yüksek vergi oranla­rı nedeniyle yıl içinde ay ay düşen ücreti almak zorun­da kalıyor.

Ocak ayın­da 50.000TL ücret ile çalı­şan kişi bu üc­retini sadece iki ay alabili­yor. Üçüncü aydan itiba­ren ücret düş­meye başlıyor. Ocak ayın­da 50.000TL olan ücret nisan ayında 47.000TL’ye, hazi­ran ayında 45.000TL’ye, temmuz ayından aralık ayına kadar 42.900TL’ye düşen ücre­tini almak zorunda kalıyor.

Bunun nedeni ücretlerde uygulanan ar­tan oranlı gelir vergisi tarifesidir.

Bu durum asgari ücretin üzerinde brüt maaş ile çalışan herkesi ilgilendiriyor. Net ücretle çalışanları ilgilendirmiyormuş gibi gözükse de aslında o kişileri de ilgilendiri­yor, net maaş ile çalışanların ödediği vergi de artıyor ancak bu kişiler net maaş ile çalış­tıkları için ödediği vergileri tam olarak bil­miyorlar. Brüt ücretle çalışanların ise eline geçecek maaşlarından kesilip ödendiğin­den brüt ücretle çalışanlar bu durumu ücret kesintilerinde yaşıyorlar.

Asgari Ücret net 22.104 TL’dir. Asgari üc­retten vergi kesintisi yapılmıyor ancak as­gari ücretle çalışıp fazla mesai yapanlar ya da asgari ücretin küçük bir miktar üzerinde ücreti maaş alan herkesi artan oranlı vergi dilimleri nedeniyle maaşlarında düşmeyi yaşıyorlar.

Asgari ücretle çalışan kişinin bir miktar fazla mesai yaparak 25.000 TL maaş alması durumunda dahi temmuz ayından itibaren maaşında düşme oluyor yıl sonu geldiğinde ücreti 24.800TL’ye düşüyor.

Yılbaşında eline 30.000TL maaş ge­çen kişinin yılsonunda aylığı 25.700TL­ye, 40.000TL maaş 34.200 TL’ye, 50.000 TL 42.700TL’ye, 60.000TL 51.400TL’ye, 70.000TL 60.000TL’ye kadar düşüyor. Ücret arttıkça maaş daha fazla düşüyor. 139.000TL ücret 106.500TL’ye kadar düş­mektedir.

Vergi dilimlerinde yeniden düzenleme ol­maz ise enflasyon artışı ile çalışanların ge­çimini sağlaması için her ay katlandığı tüm harcamalar artarken ücretlerin düşmesi sonucunda bu durumda çalışanların hayat standartlarının düşürmeye devam edecek.

Devletin kamu harcamalarını yerine ge­tirmesi için gelir elde edenlerin vergi öde­mesi gereği aşikardır. Ancak ülkemizde üc­retlerden elde edilen vergi diliminin adaletli olduğunu söylemek mümkün değildir. Yok­sulluk sınırı olan 76.922 TL’ye baz alınır ise ilk vergi dilimi olan %15’in 158.000TL’den 887.000TL’ye, açlık sınırının baz alınması durumunda 23.615 TL’ye göre dahi 283.380 TL’ye çıkartılması gerekir.

 

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