50.000 TL ücret yılsonunda 42.900 TL’ye düşüyor
Milyonlarca çalışan yüksek vergi oranları nedeniyle yıl içinde ay ay düşen ücreti almak zorunda kalıyor.
Ocak ayında 50.000TL ücret ile çalışan kişi bu ücretini sadece iki ay alabiliyor. Üçüncü aydan itibaren ücret düşmeye başlıyor. Ocak ayında 50.000TL olan ücret nisan ayında 47.000TL’ye, haziran ayında 45.000TL’ye, temmuz ayından aralık ayına kadar 42.900TL’ye düşen ücretini almak zorunda kalıyor.
Bunun nedeni ücretlerde uygulanan artan oranlı gelir vergisi tarifesidir.
Bu durum asgari ücretin üzerinde brüt maaş ile çalışan herkesi ilgilendiriyor. Net ücretle çalışanları ilgilendirmiyormuş gibi gözükse de aslında o kişileri de ilgilendiriyor, net maaş ile çalışanların ödediği vergi de artıyor ancak bu kişiler net maaş ile çalıştıkları için ödediği vergileri tam olarak bilmiyorlar. Brüt ücretle çalışanların ise eline geçecek maaşlarından kesilip ödendiğinden brüt ücretle çalışanlar bu durumu ücret kesintilerinde yaşıyorlar.
Asgari Ücret net 22.104 TL’dir. Asgari ücretten vergi kesintisi yapılmıyor ancak asgari ücretle çalışıp fazla mesai yapanlar ya da asgari ücretin küçük bir miktar üzerinde ücreti maaş alan herkesi artan oranlı vergi dilimleri nedeniyle maaşlarında düşmeyi yaşıyorlar.
Asgari ücretle çalışan kişinin bir miktar fazla mesai yaparak 25.000 TL maaş alması durumunda dahi temmuz ayından itibaren maaşında düşme oluyor yıl sonu geldiğinde ücreti 24.800TL’ye düşüyor.
Yılbaşında eline 30.000TL maaş geçen kişinin yılsonunda aylığı 25.700TLye, 40.000TL maaş 34.200 TL’ye, 50.000 TL 42.700TL’ye, 60.000TL 51.400TL’ye, 70.000TL 60.000TL’ye kadar düşüyor. Ücret arttıkça maaş daha fazla düşüyor. 139.000TL ücret 106.500TL’ye kadar düşmektedir.
Vergi dilimlerinde yeniden düzenleme olmaz ise enflasyon artışı ile çalışanların geçimini sağlaması için her ay katlandığı tüm harcamalar artarken ücretlerin düşmesi sonucunda bu durumda çalışanların hayat standartlarının düşürmeye devam edecek.
Devletin kamu harcamalarını yerine getirmesi için gelir elde edenlerin vergi ödemesi gereği aşikardır. Ancak ülkemizde ücretlerden elde edilen vergi diliminin adaletli olduğunu söylemek mümkün değildir. Yoksulluk sınırı olan 76.922 TL’ye baz alınır ise ilk vergi dilimi olan %15’in 158.000TL’den 887.000TL’ye, açlık sınırının baz alınması durumunda 23.615 TL’ye göre dahi 283.380 TL’ye çıkartılması gerekir.