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55 milyar dolarlık açığın, 50’si enerjidense…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Son 1 yılda:

Yaklaşık 55 milyar dolarlık “dış ti­caret açığı” verdik…

Açığın nedenleri arasında:

Yaklaşık 50 milyar dolarlık hammadde ithalatı ile “enerji” ilk sırada…

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Enerjide:

“Verimsizlik” ve “israf” nedeniyle bü­yüyen ve kronikleşen sorunu, 7’den 70’e hepimiz biliyoruz…

Faturayı:

Küçük adımlar ve önlemlerle, en az yüzde 20;

Orta vadeli ve planlı yatırımlarla, en az yüzde 40 oranında düşürebileceğimizi de görüyoruz…

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İletim altyapısı yetersizliğinden dolayı:

Teknik ve ticari “elektrik kaybının” yüzde 50’lere yaklaştığı dağıtım bölgele­rimiz var…

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Yine bu yetersizliği, çeşitli yatırımlar­la gidermeye çalışıp, teknik ve ticari kay­bı yüzde 30’lara düşürdüğümüz; bunu da başarı olarak gördüğümüz bölgeler de var…

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Kaçak kullanım, faturadaki artışın başka bir nedeni…

Rezervi yüksek madenleri, su, güneş ve rüzgar potansiyelini, bugüne kadar atıl bırakmamız ise faturayı düşür(e)meme­mizin diğer sebebi…

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Havaalanları, otoyollar, metrolar, ka­mu hizmet binaları/lojmanları gibi alan­larda, israf boyutuna ulaşan aydınlat­ma/ısıtma/soğutma/ulaştırmada yapıla­cak tasarrufun, toplam enerji tüketimini yüzde 2’yi aşan bir oranda azaltabilece­ğine de dikkat çekiliyor…

VELHASIL

20 adım atmamız gereken alan­larda, 2 adımda kalıyoruz…

Adımı sonraya bırakmamız gere­ken alanlarda ise, düşünmeden 40 adım atabiliyoruz…

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Sermaye, tasarruf birikimine ve­sile olacak alanlardaki “zorunlu adımları” rahatlıkla erteliyoruz…

İsraf, tüketim, borç, verimsizlik yaratacak alanlardaki adımları ra­hatlıkla hızlandırabiliyoruz…

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Artı…

Rakiplerin 22 adım attığı alanda, attığımız 2 adımla övünüyoruz…

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Pandemi, “tehdit arz ettiği” Çin, Hindistan ekonomisini iyileştiriyor…

Biz?

“Üretim ve ihracatla büyüyece­ğiz” demeye devam ederiz…

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