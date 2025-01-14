55 milyar dolarlık açığın, 50’si enerjidense…
Son 1 yılda:
Yaklaşık 55 milyar dolarlık “dış ticaret açığı” verdik…
Açığın nedenleri arasında:
Yaklaşık 50 milyar dolarlık hammadde ithalatı ile “enerji” ilk sırada…
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Enerjide:
“Verimsizlik” ve “israf” nedeniyle büyüyen ve kronikleşen sorunu, 7’den 70’e hepimiz biliyoruz…
Faturayı:
Küçük adımlar ve önlemlerle, en az yüzde 20;
Orta vadeli ve planlı yatırımlarla, en az yüzde 40 oranında düşürebileceğimizi de görüyoruz…
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İletim altyapısı yetersizliğinden dolayı:
Teknik ve ticari “elektrik kaybının” yüzde 50’lere yaklaştığı dağıtım bölgelerimiz var…
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Yine bu yetersizliği, çeşitli yatırımlarla gidermeye çalışıp, teknik ve ticari kaybı yüzde 30’lara düşürdüğümüz; bunu da başarı olarak gördüğümüz bölgeler de var…
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Kaçak kullanım, faturadaki artışın başka bir nedeni…
Rezervi yüksek madenleri, su, güneş ve rüzgar potansiyelini, bugüne kadar atıl bırakmamız ise faturayı düşür(e)mememizin diğer sebebi…
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Havaalanları, otoyollar, metrolar, kamu hizmet binaları/lojmanları gibi alanlarda, israf boyutuna ulaşan aydınlatma/ısıtma/soğutma/ulaştırmada yapılacak tasarrufun, toplam enerji tüketimini yüzde 2’yi aşan bir oranda azaltabileceğine de dikkat çekiliyor…
VELHASIL
20 adım atmamız gereken alanlarda, 2 adımda kalıyoruz…
Adımı sonraya bırakmamız gereken alanlarda ise, düşünmeden 40 adım atabiliyoruz…
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Sermaye, tasarruf birikimine vesile olacak alanlardaki “zorunlu adımları” rahatlıkla erteliyoruz…
İsraf, tüketim, borç, verimsizlik yaratacak alanlardaki adımları rahatlıkla hızlandırabiliyoruz…
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Artı…
Rakiplerin 22 adım attığı alanda, attığımız 2 adımla övünüyoruz…
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Pandemi, “tehdit arz ettiği” Çin, Hindistan ekonomisini iyileştiriyor…
Biz?
“Üretim ve ihracatla büyüyeceğiz” demeye devam ederiz…