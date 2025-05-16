55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi, 150 milyon kişiyi (nüfus+turist) besleyebilir mi?…

2014 yılında; Hollanda’da…

Ortalama bin 600 büyükbaşın bulundu­ğu;

İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;

Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiştik…

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23 ortaklı bir kooperatifti…

Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaşla­nan) da kesime gönderdiklerini söylemişler­di…

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Bu örnek…

Bu büyüklükte bin (1000) kooperatifin/tesi­sin:

(Yani; 1 milyon 600 bin büyükbaş ve bakım/sa­ğım için çalışacak 14 bin kişi…)

Türkiye’nin şu andaki 21.5 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretiminin yak­laşık 2 katını (40 milyon ton) üretebileceğini anlatıyor…

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Türkiye’de ki büyükbaş hayvan sayısı mı?

TÜİK verisine göre 17 milyona yaklaşıyor…

Küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyonu aşı­yor…

VELHASIL

Çiftçi sayısının, 6 milyondan 2 milyona düşmesine de;

Çiftçilik yapanların yaş ortalamasının 55’e çıkmasına da;

Çiftçinin kazanamamasına da;

Et ve süt ürünleri başta olmak üzere tarımsal ürün­lerde ki “fahiş fiyat artışına” da üzülüyoruz…

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14 bin kişinin;

“Bizim 10’da birimiz kadar” büyükbaş hayvan ile, neredeyse “iki katımız kadar” süt üretebileceği görülür/bilinirken…

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Türkvet’te kayıtlı 1.1 milyon büyükbaş hay­vancılık işletmemizin bulunması; küçükbaş hayvancılık işletme sayısının ise 360 bini aşması verimsizliğimizi gösteren diğer veri…

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Yani…

Hollanda örneğinde olduğu gibi; “verimlilik/kalite temelli yatırımlar” gösteriyor ki…

55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi:

Kooperatifleşme/eğitim/ “üretim planlamasına göre destekler” ile değil 150 milyon kişiyi (Nü­fus+turist+göçmen/mülteci) beslemek, ihracatı da birkaç kat artırabilecek rolü oynayabilir…