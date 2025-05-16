55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi, 150 milyon kişiyi (nüfus+turist) besleyebilir mi?…
2014 yılında; Hollanda’da…
Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;
İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;
Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiştik…
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23 ortaklı bir kooperatifti…
Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaşlanan) da kesime gönderdiklerini söylemişlerdi…
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Bu örnek…
Bu büyüklükte bin (1000) kooperatifin/tesisin:
(Yani; 1 milyon 600 bin büyükbaş ve bakım/sağım için çalışacak 14 bin kişi…)
Türkiye’nin şu andaki 21.5 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretiminin yaklaşık 2 katını (40 milyon ton) üretebileceğini anlatıyor…
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Türkiye’de ki büyükbaş hayvan sayısı mı?
TÜİK verisine göre 17 milyona yaklaşıyor…
Küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyonu aşıyor…
VELHASIL
Çiftçi sayısının, 6 milyondan 2 milyona düşmesine de;
Çiftçilik yapanların yaş ortalamasının 55’e çıkmasına da;
Çiftçinin kazanamamasına da;
Et ve süt ürünleri başta olmak üzere tarımsal ürünlerde ki “fahiş fiyat artışına” da üzülüyoruz…
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14 bin kişinin;
“Bizim 10’da birimiz kadar” büyükbaş hayvan ile, neredeyse “iki katımız kadar” süt üretebileceği görülür/bilinirken…
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Türkvet’te kayıtlı 1.1 milyon büyükbaş hayvancılık işletmemizin bulunması; küçükbaş hayvancılık işletme sayısının ise 360 bini aşması verimsizliğimizi gösteren diğer veri…
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Yani…
Hollanda örneğinde olduğu gibi; “verimlilik/kalite temelli yatırımlar” gösteriyor ki…
55 yaş ortalamasındaki 2 milyon çiftçi:
Kooperatifleşme/eğitim/ “üretim planlamasına göre destekler” ile değil 150 milyon kişiyi (Nüfus+turist+göçmen/mülteci) beslemek, ihracatı da birkaç kat artırabilecek rolü oynayabilir…