5,5 yıl sonra gelen davet

Türkiye 5,5 yıl aradan sonra ilk kez Gym­nich toplantısına davet edildi. Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının gay­ri resmi buluşması olan Gymnich toplantıla­rına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk kez da­vet edildi. AB dışişleri bakanlarının gayri res­mi buluşması olan Gymnich toplantılarında AB’nin uzun vadeli stratejileri ele alınıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, ilk kez yarın AB dışişleri bakanlarının katılacağı ‘Gymnich’ toplantısına katılmak için Brüksel’e gelecek.

AB ilişkilerimizde Gümrük Birliği Anlaş­ması’nın ‘güncellenmesi’, Türkiye ile AB ara­sında ‘derin dondurucuda tutulan müzakere süreci’, Kıbrıs ‘çıkmazı’ ve Türk vatandaşla­rına uygulanan ‘vize sorunsalı’ çözüm aran­ması gereken başlıca konular olarak masada duruyor.

Olumlu karşılandı

Gymnich davetini olumlu olarak karşıla­yan Dışişleri Bakanlığı, daveti, “AB’nin Tür­kiye ile bir diyalog arayışı olarak” değerlen­dirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Ke­çeli, “Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Kon­seyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz” açıklaması yaptı.

Davetin, bölgesel ve küresel sınamalar kar­şısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığının da işareti olduğunu ifade eden Sözcü Keçeli, “Bu olumlu yaklaşımın Gymni­ch Toplantıları ile sınırlı kalmaması gerek­mektedir. İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki iş birliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güç­lendirilmesi esastır.

Ülkemizin katılım sü­recinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize ser­bestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmala­rının yeniden canlandırılması ve özellikle si­yasi, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın iş birliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılma­sı gerekmektedir” diye konuştu.

AB-Türkiye ilişkilerinin ‘15 Temmuz’u

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri ba­kanlarının 1974’ten bu yana her 6 ayda bir düzenledikleri gayrı resmi toplantılarına ve­rilen isim olan ‘Gymnich toplantıları’nda, ge­niş heyetlerle gidilmeyerek, görüşmelerin gayri resmi ve samimi bir atmosferde geçme­si sağlanıyor.

AB üyesi Yunanistan ile Türkiye arasında 2019 yılında yaşanan gerginlikler sırasında Brüksel, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etti ve bazı diyalog kanallarını kesti.

2019 yılında AB ile Türkiye ilişkilerine; özellikle Doğu Akdeniz ve Suriye konuların­da artan gerginlik ve derinleşen güvensizlik damgasını vurmuştu. 15 Temmuz 2019 ta­rihli Dış İlişkiler Konseyi (DİK) toplantısın­da, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokar­bon faaliyetlerine ilişkin önlemler kapsamın­da, Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerinin askıya alınması, Ortaklık Konseyi dahil üst düzey diyalog toplantıla­rının gerçekleştirilmemesi ve 2020 yılı için ‘Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’ (Instru­ment for Pre-Accession Assistance-IPA) fon­larında kesintiye gidilmesi kararlaştırıldı. AB ile Türkiye arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmaları askıya alındı.

Son olarak, 31 Ocak 2019 tarihinde Bük­reş’te yapılan AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına (Gymnich) katılan Türki­ye’ye 5,5 yıl aradan sonra ilk kez yeniden Gy­mnich toplantısına davet edildi.

AB karşıtı AB başkanı

Dönüşümlü başkanlık sistemi uygulanan AB’nin yeni dönem başkanı Macaristan ol­du. Belçika’dan 1 Temmuz’da görevi devralan Macaristan, 6 ay boyunca AB’nin ‘başkanlık koltuğu’nda oturacak.

AB karşıtlığı ile bilinen Macaristan Başba­kanı Viktor Orban, AB üyesi 27 ülkenin hü­kümet ve devlet başkanlarını bir araya geti­ren Konsey toplantılarına başkanlık edecek.

Türkiye’nin, 1 Temmuz'da AB dönem baş­kanlığını devralan Macaristan ile iyi ilişki­leri bulunuyor. Türkiye, daha önce Budapeş­te'nin dönem başkanlığının AB üyelik sü­recinde ilerleme sağlayacağını umduğunu söylemişti.

Gymnich toplantısı daveti AB ile Türki­ye ilişkileri açısından son derece olumlu bir başlangıç. Ama sadece bir başlangıç…