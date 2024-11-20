550 bin “teknik eleman” işsizse…

Bir tarafta:

Teknik eleman yetersizliği nedeniy­le “verimsizlik” sorununu büyütürken…

Diğer tarafta:

Teknisyenler, teknikerler arasında işsiz sayısını artırıyoruz…

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Teknisyeni, teknikeri “mumla” ararken…

332 bin teknisyen ve teknikerimizin iş­siz olduğunu öğreniyoruz…

Tesis/makine operatörleri ve montajcı­larında 204 bin kişinin işsiz gezmesine de şaşırıyoruz…

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Ayrıca:

Emekli olup (işgücü vasıfları taşırken) çalışmayanların olduğunu da duyuyoruz…

Ayrıca:

İş arayıp bulamayınca, iş aramaktan vaz­geçenlerin “işsiz sayısına” eklenmediğini; bu sepetteki sayının rekor seviyelere çıktı­ğını da biliyoruz…

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Birkaç neden öne çıkıyor:

İlki, iş yüküne göre verilen ücret yeterli bulunmuyor…

İkincisi, üretim ve ihracatta sorun yaşa­nıyor…

Üçüncüsü, üretim ve ihracatta sorunla­rın artması bekleniyor…

Dördüncüsü de bir olasılık:

Eğitim sistemi, iş tanımlarına uygun, do­nanımlı tekniker/teknisyen/ara eleman yetiştirmiyor…

VELHASIL

Makine İhracatçıları Birliği Başka­nı Kutlu Karavelioğlu ikinci/üçüncü nedene açıklık getiriyor:

“2019-2023 arasında istihdamı yüzde 40 artırdık…

Son 12 ayda ise istihdam yüzde 1 ge­riledi…

Aynı 4 yılda yüzde 72 artan makine üretimi, bu yıl yüzde 8 düştü…”

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Eğitimde de, üretimde de öncelikli alanlar belirlemek ve planlamaların­da niteliğe odaklanmak, karşılıksız kalmıyor…

Örneğin:

Nitelikli makine geliştirenlerin/ üretenlerin ihracatı/istihdamı art­maya devam ediyor…

Örneğin:

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde işsiz sayısı, “niteliği artı­ran odaklı planlama” ile 13 bine düşü­rülebiliyor...

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Nitelikle değil “nicelikle övünerek geçirdiğimiz zaman” da karşılıksız kalmıyor!