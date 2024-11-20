550 bin “teknik eleman” işsizse…
Bir tarafta:
Teknik eleman yetersizliği nedeniyle “verimsizlik” sorununu büyütürken…
Diğer tarafta:
Teknisyenler, teknikerler arasında işsiz sayısını artırıyoruz…
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Teknisyeni, teknikeri “mumla” ararken…
332 bin teknisyen ve teknikerimizin işsiz olduğunu öğreniyoruz…
Tesis/makine operatörleri ve montajcılarında 204 bin kişinin işsiz gezmesine de şaşırıyoruz…
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Ayrıca:
Emekli olup (işgücü vasıfları taşırken) çalışmayanların olduğunu da duyuyoruz…
Ayrıca:
İş arayıp bulamayınca, iş aramaktan vazgeçenlerin “işsiz sayısına” eklenmediğini; bu sepetteki sayının rekor seviyelere çıktığını da biliyoruz…
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Birkaç neden öne çıkıyor:
İlki, iş yüküne göre verilen ücret yeterli bulunmuyor…
İkincisi, üretim ve ihracatta sorun yaşanıyor…
Üçüncüsü, üretim ve ihracatta sorunların artması bekleniyor…
Dördüncüsü de bir olasılık:
Eğitim sistemi, iş tanımlarına uygun, donanımlı tekniker/teknisyen/ara eleman yetiştirmiyor…
VELHASIL
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ikinci/üçüncü nedene açıklık getiriyor:
“2019-2023 arasında istihdamı yüzde 40 artırdık…
Son 12 ayda ise istihdam yüzde 1 geriledi…
Aynı 4 yılda yüzde 72 artan makine üretimi, bu yıl yüzde 8 düştü…”
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Eğitimde de, üretimde de öncelikli alanlar belirlemek ve planlamalarında niteliğe odaklanmak, karşılıksız kalmıyor…
Örneğin:
Nitelikli makine geliştirenlerin/ üretenlerin ihracatı/istihdamı artmaya devam ediyor…
Örneğin:
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde işsiz sayısı, “niteliği artıran odaklı planlama” ile 13 bine düşürülebiliyor...
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Nitelikle değil “nicelikle övünerek geçirdiğimiz zaman” da karşılıksız kalmıyor!