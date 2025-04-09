6 yıl aradan sonra
Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz 2019 tarihinde başlatılan Türkiye’ye yönelik yaptırımlar çerçevesinde ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki yüksek düzeyli diyalog toplantılarını askıya aldı.
“AB’nin 15 Temmuz”u sonrası Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, Ortaklık Konseyi toplantıları yapılmadı ve katılım öncesi mali yardım kısıtlamaları getirildi. Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’deki kredi faaliyetlerini gözden geçirmesini isteyen AB, Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerini dondurdu.
AB ile Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı 6 yıl aradan sonra Brüksel’de geçen hafta gerçekleşti. Yaptırımlar nedeniyle 6 yıldır yapılmayan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılımıyla Brüksel’de yapıldı. AB adına ise AB Komisyonu Ekonomi Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos katıldı.
AB Komisyonu Genişleme Komiseri Kos, geçen hafta Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında önümüzdeki hafta sonu (11-13 Nisan) yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılmama kararı aldığını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapmayı planladıkları görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
AB Genişleme Komiseri Kos, AP’de yaptığı konuşmada, “Türkiye, Avrupa’nın stratejik bir ortağıdır. İş birliği kanallarımızı ve alanlarımızı kapatmak hiç kimseye, en azından temel özgürlüklere ve değerlere saygı gösterilmesini, Türkiye’nin AB’ye yönelmesini isteyen Türk halkına fayda sağlamayacaktır” dedi.
Türkiye’nin AB adayı bir ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak demokratik ilke ve değerlere sahip çıkması gerektiğini ve ilişkilerin geleceğinin demokratik norm ve uygulamalara bağlılıkla ölçüleceğini vurgulayan AB Komiseri Marta Kos, “Açık konuşayım, sesimi yükseltmekten ve angajmanımızı yeniden ayarlamaktan asla kaçınmayacağım. Aday bir ülkede demokrasi tehlikedeyken insan hakları pazarlık konusu yapılamaz” diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanların tutuklanması ve protesto eylemleri yapılmasına nedeniyle, iptal edilmesi gündeme gelse de en yüksek diyalog organı olan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı geçen yıl alınan karar doğrultusunda gerçekleşti.
Türkiye’den güncelleme ve vize talebi
Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nda, Türkiye ve AB’nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar konuşuldu. Son yıllarda Türkiye’nin AB’den öncelikli beklentileri olarak öne çıkan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması Türkiye tarafından bir kez daha dile getirildi. Toplantıda, “AB ile daha güçlü ve stratejik iş birliğine hazırız” mesajı veren Bakan Şimşek, Türkiye’nin “Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi” ve “vize kolaylığı” taleplerini bir kez daha en yüksek seviyede seslendirdi.
AB’den “değerler” hatırlatması
Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’nın ana gündemi “ekonomi” olsa da Türkiye’deki gelişmeler de konuşuldu elbette… AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, toplantıda, “Seçilmiş yetkililer, sivil toplum ve medya mensuplarına yönelik son gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak samimi görüş alışverişinde bulunma ve AB’nin endişelerini dile getirme fırsatı sağladığı” ifade edildi. Yapılan ortak yazılı açıklamada da “değerler” hatırlatması yapıldı. Ortak açıklamada, “Zorlu bir jeopolitik ortamda AB-Türkiye ilişkilerine hukukun üstünlüğü, demokrasi, basın özgürlüğü ve insan haklarına saygı gibi ekonomik güvenin sürdürülmesi ve iş ortamının kolaylaştırılmasında da kilit rol oynayan değerler rehberlik etmelidir. Bu doğrultuda samimi bir angajman temel önem taşımaktadır” denildi.
AB’nin “savunma sorunsalı”, Ukrayna’ya “asker ihtiyacı”, Ortadoğu’dan “göç sarmalı” ve ABD Başkanı Trump’un “yeni dünya vergi düzeni” arasında sıkışan AB, her konuda olduğu gibi hala “orta sahada top çevirme” alışkanlığını sürdürüyor…