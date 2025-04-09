6 yıl aradan sonra

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları nedeniyle 15 Tem­muz 2019 tarihinde başlatılan Türkiye’ye yönelik yaptırımlar çerçevesinde ekono­mi, enerji ve ulaştırma alanlarındaki yük­sek düzeyli diyalog toplantılarını askıya aldı.

“AB’nin 15 Temmuz”u sonrası Yüksek Dü­zeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, Ortak­lık Konseyi toplantıları yapılmadı ve katılım öncesi mali yardım kısıtlamaları getirildi. Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türkiye’deki kredi faaliyetlerini gözden geçirmesini iste­yen AB, Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaş­ması müzakerelerini dondurdu.

AB ile Türkiye arasında Yüksek Düzey­li Ekonomik Diyalog Toplantısı 6 yıl ara­dan sonra Brüksel’de geçen hafta gerçekleş­ti. Yaptırımlar nedeniyle 6 yıldır yapılmayan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplan­tısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in de katılımıyla Brüksel’de yapıldı. AB adına ise AB Komisyonu Ekonomi Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Komis­yonu Genişleme Komiseri Marta Kos katıldı.

AB Komisyonu Genişleme Komiseri Kos, geçen hafta Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında önü­müzdeki hafta sonu (11-13 Nisan) yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılma­ma kararı aldığını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapmayı planladıkları görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

AB Genişleme Komiseri Kos, AP’de yaptığı konuşmada, “Türkiye, Avrupa’nın stratejik bir ortağıdır. İş birliği kanallarımızı ve alan­larımızı kapatmak hiç kimseye, en azından temel özgürlüklere ve değerlere saygı göste­rilmesini, Türkiye’nin AB’ye yönelmesini is­teyen Türk halkına fayda sağlamayacaktır” dedi.

Türkiye’nin AB adayı bir ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak demokratik ilke ve de­ğerlere sahip çıkması gerektiğini ve ilişkile­rin geleceğinin demokratik norm ve uygu­lamalara bağlılıkla ölçüleceğini vurgulayan AB Komiseri Marta Kos, “Açık konuşayım, sesimi yükseltmekten ve angajmanımızı ye­niden ayarlamaktan asla kaçınmayacağım. Aday bir ülkede demokrasi tehlikedeyken insan hakları pazarlık konusu yapılamaz” di­ye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ek­rem İmamoğlu ve diğer başkanların tutuk­lanması ve protesto eylemleri yapılmasına nedeniyle, iptal edilmesi gündeme gelse de en yüksek diyalog organı olan Yüksek Düzey­li Ekonomik Diyalog Toplantısı geçen yıl alı­nan karar doğrultusunda gerçekleşti.

Türkiye’den güncelleme ve vize talebi

Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Top­lantısı’nda, Türkiye ve AB’nin makroekono­mik görünümleri, rekabetçilik alanında atı­labilecek adımlar ve yapısal reformlar ko­nuşuldu. Son yıllarda Türkiye’nin AB’den öncelikli beklentileri olarak öne çıkan Güm­rük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlan­ması Türkiye tarafından bir kez daha dile ge­tirildi. Toplantıda, “AB ile daha güçlü ve stra­tejik iş birliğine hazırız” mesajı veren Bakan Şimşek, Türkiye’nin “Gümrük Birliği Anlaş­ması’nın güncellenmesi” ve “vize kolaylığı” taleplerini bir kez daha en yüksek seviyede seslendirdi.

AB’den “değerler” hatırlatması

Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Top­lantısı’nın ana gündemi “ekonomi” olsa da Türkiye’deki gelişmeler de konuşuldu el­bette… AB Komisyonu’ndan yapılan açıkla­mada, toplantıda, “Seçilmiş yetkililer, sivil toplum ve medya mensuplarına yönelik son gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak sami­mi görüş alışverişinde bulunma ve AB’nin endişelerini dile getirme fırsatı sağladığı” ifade edildi. Yapılan ortak yazılı açıklama­da da “değerler” hatırlatması yapıldı. Ortak açıklamada, “Zorlu bir jeopolitik ortamda AB-Türkiye ilişkilerine hukukun üstünlüğü, demokrasi, basın özgürlüğü ve insan hakları­na saygı gibi ekonomik güvenin sürdürülme­si ve iş ortamının kolaylaştırılmasında da ki­lit rol oynayan değerler rehberlik etmelidir. Bu doğrultuda samimi bir angajman temel önem taşımaktadır” denildi.

AB’nin “savunma sorunsalı”, Ukrayna’ya “asker ihtiyacı”, Ortadoğu’dan “göç sarmalı” ve ABD Başkanı Trump’un “yeni dünya ver­gi düzeni” arasında sıkışan AB, her konuda olduğu gibi hala “orta sahada top çevirme” alışkanlığını sürdürüyor…