700 milyar dolarlık ‘iade et’ tuşu, ticarete can, gezegene yıkım getiriyor
İnternetten alınan onlarca kılık kıyafet, makine ekipman uygarlığın en güçlü kelimesi “beğenmedim” lafıyla, 700 milyar dolarlık tersine lojistik pazarının büyümesine katkı sunuyor. 2029’da 954 Milyar dolara ulaşması beklenen tersine lojistik insanlığın “her şeyi hak ediyorum” tandanslı “benmerkezci” felsefesinin yıkıcı sonucu.
Tek bir tuşla, tek kelime açıklama yapmadan “iade hakkı” modern dünyanın antroposen şımarıklığının kanunlarla korunup köpürtüldüğünün vesikası. 21’inci yüzyılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden “ters lojistiğin görünmeyen bedeli”, “daha fazla su, daha fazla enerji, karbon ve çöp.”
Optoro “Her yıl 4,5 milyar poundluk ürün, çöpe gidiyor”
Markalar “indirimler ve ücretsiz iade seçenekleriyle” müşteri avına çıkarken “beğenmezsem iade ederim” işlemlerinin bıraktığı yıllık 24 milyon ton CO2’ye eşdeğer sera gazı, küresel iklim felaketini tetikliyor. Alırım veririm rahatlığı gezegenin başına çorap örüyor. Arkasında boşa giden milyarlarca dolarlık enerji, su, emek ve hayallerle birlikte. Beğenmedim tuşuna basan başparmak, atmosfere yeni bir CO2 faturası keserken, kargo şirketlerine büyüme fırsatı sunuyor.
Internet mağazacılığında 2 kat daha fazla iade var
Tekstil için, tarım için iyi çevre içi kötü haber. Kıyafet üretmek için üretilen milyonlarca ton pamuk, deri malzemesi, tekstil ürünü, sözde uygar insanın “beğenmedim” şımarıklığına feda ediliyor. İadelerin sadece yüzde 20’si sorunlu ürünlerden kaynaklanıyor. Kalanı homosapiensin sorumsuzluk eseri. Çevrimiçi iadelerde daha fazla emisyon ve atık oluşuyor. Yapılan araştırmalara göre müşterilerin yüzde 76’sı daha sürdürülebilir alışveriş yapmak istediğini belirtip, arkasından iade ettikleriyle sürdürülemez bir anlayışı besliyor.
Podyumdan çöplüğe, 2018’de giysilerin yüzde 20’si iade edildi
2022 yılında ABD’deki tüketicilerin yüzde 62’si, birden fazla beden ve renkte kıyafet alıp birçoğunu iade etti. Prime AI verilerine göre dünyada kıyafet iade oranı yüzde 26 düzeyinde. Virtusize’nin araştırmasına göre, AB’de internetten alınan kıyafetlerin yüzde 50’si, Almanya’da yüzde 41’i iade ediliyor. İadelerle ilişkili karbon emisyonu ilk teslimatın yüzde 30’u kadar. Toplam karbon emisyonlarının yüzde 3’ünü oluşturan uluslararası nakliyenin çevresel zararı iadelerle daha da büyüyor.
Yurt dışından alınan ürünlerdeki iadeler deniz taşımacılığındaki yoğunluğu artırıp gıda ürünlerinin lojistik maliyetini yükseltiyor.
ABD’de iadeler 816 milyar dolara mal oldu
Shopify’in araştırmasına göre, iadenin yüzde 26’si tekstilde, yüzde 19’u çantada, yüzde 18 ayakkabıda, yüzde 13’ü aksesuar da yapılırken yüzde 7’si elektronik ürünlerde gerçekleşiyor. Modern dünyada satılan eşyaların yüzde 30’undan fazlası reddediliyor. 2019’da UPS, ABD’de günde 1 milyon iade paketi topladı. Her iade girdi maliyetlerinin artması, zam anlamına geliyor.
İnternet alışverişlerinde iade oranı yüzde 50 daha fazla
Normal mağazalarda iade oranı yüzde 5’ken internetten alınan her 10 ürünün 5’i iade ediliyor. Araştırmalara göre işletmelerin yüzde 91’inin iade oranı gelirlerinden daha hızlı artıyor. 2022’de perakendecilerin yüzde 31’i müşterilerden iade için ücret talep etti.
Türkiye’de her 100 kişiden 1’i iade kasıtlı alışveriş yapıyor
GLAMI’nin Fashion Research araştırmasına göre, kadınların yüzde 43’ü internetten alışveriş yapıyor. “Cayma hakkı” iade oranını artırırken, “kargo alıcıya ait” uygulaması iade oranını düşürüyor. Bir tarafta büyüyen tersine lojistik bir tarafta 11,23 trilyon dolarlık küresel lojistik pazarına rağmen 8 milyar TL zarar açıklayan PTT.
Uygarlığın iade paketleri ormanları yok ediyor
İadeler ekstra nakliye ve paketleme gerektirdiğinden fazladan kâğıt, mukavva ve orman tahribatı yaşanıyor. ABD’de hızlı moda kaynaklı giysi iadeleri, 3 milyon aracın emisyonuna eşit sera gazına neden oluyor. Tersine lojistik sürecinde, “ürünlerin temizlenmesi, yeniden paketleme, onarım” gibi ek hizmetler nedeniyle daha fazla kaynak tüketiliyor.
İade zinciri, ambalajdan çöp dağlarına
Internet alışverişleri normal mağazaya göre yüzde 480 daha fazla ambalaj atığına neden oluyor. Dünyada paketlemede kullanılan ambalaj materyallerinin yüzde 91’i geri dönüşüme girmeden çöpe gidiyor. Şili’nin Atmaca Çölü reddedilmiş moda şaheserleri, şımarıklık eserleriyle dolu. 741 dönümlük arazi giyim hurdalığına dönüşmüş durumda.
İnsanlık için de bir iade politikası olsa
Velhasıl, insanlık “ayakkabıyı, kahve makinasını ve hatta kedisini bile “beğenmedim” tuşuna basarak iade edebiliyorsa, gezegene onca zarar veren homosapiens için de de keşke “iade hakkı” olsa. Çevrimiçi alışveriş bir tık mesafesinde uygarlığın şımarıklığını sınıyor, kurye şirketleri kazanıyor, insanlığın egoları, zaafları cilalanıyor. Elimizde kalan iadeli taahhütlü çevresel zararlar.
