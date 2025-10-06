9 aylık enflasyonun ücretler ve emekli aylıkları açısından değerlendirilmesi -2026’ya giderken maaşlar ve alım gücü
9 aylık enflasyonun tablosu
2025 yılının ilk 9 aylık döneminde enflasyon verileri, hem resmi hem alternatif ölçümlere göre ücretlerin alım gücünde ciddi kayıplar yaşandığını ortaya koyuyor.
-TÜİK: %25,42
-ENAG: %44,18
-İTO: %31,20
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim’de yaptığı açıklamada yıl sonu için %29–%30 enflasyon beklentisi olduğunu ifade etmişti. Ancak Eylül ayında gelen yüksek veri sonrası, yılsonunda %32–%33 seviyelerinin daha olası olduğu görülüyor.
Emekliler açısından enflasyon farkı 2025 yılının ilk 6 ayında:
-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,67 fark
-Memur ve memur emeklileri: %15,57 fark almıştı.
ENAG’a göre bu oran çok daha yüksek: SSK-Bağ-Kur için %28,48, memurlar için %27,27. İTO verisi ise %20 civarında.
İkinci 6 aylık dönem içinse hesaplamalar şöyle: (2026 Ocak Enflasyon Artışı)
Yılsonu %29 olursa:
-SSK–Bağ-Kur: %10,57
-Memur–memur emeklisi: %16,89
-Yılsonu %30 olursa:
-SSK–Bağ-Kur: %11,43
-Memur–memur emeklisi: %17,80
-Yılsonu %32 olursa:
-SSK–Bağ-Kur: %13,10
-Memur–memur emeklisi: %19,57
-Yılsonu %33 olursa:
-SSK–Bağ-Kur: %13,98
-Memur–memur emeklisi: %20,49
Özetle, en güçlü senaryo %32 civarında bir yıl sonu enflasyonu ve buna bağlı olarak %13–20 bandında artış görünüyor.
Asgari ücretin alım gücü
-Ocak 2025’te belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücret, 9 ayda ciddi değer kaybetti:
-TÜİK’e göre: 4.480 TL eridi
-Alım gücü 17.624 TL’ye düştü.
-ENAG’a göre: 6.773 TL eridi
-Alım gücü 15.331 TL’ye düştü.
Asgari ücretliler Temmuz’da herhangi bir artış almadıkları için kayıp daha da belirgin hale geldi.
Hükümet, “biz zaten yılbaşında %30 artış yaptık” yaklaşımını sürdürüyor. Bu nedenle yıl sonu enflasyon %30 civarında kalırsa yeni yılda ekstra bir artış beklenmeyebilir. Ancak enflasyon %30’un üzerinde gerçekleşirse, 2026 için %16 hedef enflasyonun birkaç puan üzerinde (%20 civarı) bir artış gündeme gelebilir. Bu durumda asgari ücretin 26.525 TL seviyesine çıkarılması bekleniyor.
Alım gücü kaybı ve ek düzenleme ihtiyacı
2025’in ikinci yarısında (Temmuz–Eylül dönemi) TÜİK’e göre %7,51, ENAGa göre %11,16 enflasyon oluştu. Bu süreçte:
-En düşük emekli aylığı 1.179 TL (TÜİK’e göre), 1.695 TL (ENAG’a göre) değer kaybetti.
-16.881 TL olan emekli aylığının alım gücü 15–15,7 bin TL
bandına geriledi.
Bu tablo, sadece enflasyon farkı ödemesinin yeterli olmadığını açıkça gösteriyor.
-Seyyanen artışlar, refah payı, intibak düzenlemeleri gündeme alınmazsa emekliler ve çalışanlar 2026’da da ciddi alım gücü kaybıyla karşı karşıya kalacaklar.
-Ayrıca, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi, SGK primi ve vergiden muafiyet, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan destek gibi ilave tedbirler de kritik hale geliyor.
Sonuç olarak: 2025’in ilk 9 ayı, ücretlilerin enflasyon karşısında hızla gerilediği bir dönem oldu. Yıl sonu %32 civarı enflasyon beklentisiyle SSK–Bağ- Kur emeklileri için %13 civarında, memur ve memur emeklileri için %20 civarında artış ihtimali yüksek.
Asgari ücretliler ise 1 Ocak 2026’da yapılacak düzenlemeye odaklanmış durumda. Ancak tek başına enflasyon farkı, kayıpları telafi etmeye yetmeyecek. Bu nedenle, yılbaşında ücret ve maaş artışlarında refah payı, seyyanen zam ve vergi düzenlemeleri kaçınılmaz görünüyor.
|Borsa
|10.858,52
|-2,02 %
|Dolar
|41,6821
|-0,01 %
|Euro
|48,9255
|-0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1729
|-0,10 %
|Altın (GR)
|5.209,11
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|3.886,83
|-0,01 %
|Brent
|64,2600
|0,05 %