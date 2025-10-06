9 aylık enflasyonun ücretler ve emekli aylıkları açısından değerlendirilmesi -2026’ya giderken maaşlar ve alım gücü

9 aylık enflasyonun tablosu

2025 yılının ilk 9 aylık döne­minde enflasyon verileri, hem resmi hem alternatif ölçümle­re göre ücretlerin alım gücünde ciddi kayıplar yaşandığını orta­ya koyuyor.

-TÜİK: %25,42

-ENAG: %44,18

-İTO: %31,20

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim’de yaptığı açıklamada yıl sonu için %29–%30 enflasyon beklentisi olduğunu ifade etmişti. Ancak Eylül ayında gelen yüksek veri sonrası, yılso­nunda %32–%33 seviyelerinin da­ha olası olduğu görülüyor.

Emekliler açısından enflasyon farkı 2025 yılının ilk 6 ayında:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,67 fark

-Memur ve memur emekli­leri: %15,57 fark almıştı.

ENAG’a göre bu oran çok daha yüksek: SSK-Bağ-Kur için %28,48, memurlar için %27,27. İTO verisi ise %20 civarında.

İkinci 6 aylık dönem içinse hesaplamalar şöyle: (2026 Ocak Enflasyon Artışı)

Yılsonu %29 olursa:

-SSK–Bağ-Kur: %10,57

-Memur–memur emeklisi: %16,89

-Yılsonu %30 olursa:

-SSK–Bağ-Kur: %11,43

-Memur–memur emeklisi: %17,80

-Yılsonu %32 olursa:

-SSK–Bağ-Kur: %13,10

-Memur–memur emeklisi: %19,57

-Yılsonu %33 olursa:

-SSK–Bağ-Kur: %13,98

-Memur–memur emeklisi: %20,49

Özetle, en güçlü senaryo %32 civarında bir yıl sonu enflasyo­nu ve buna bağlı ola­rak %13–20 bandında artış görünüyor.

Asgari ücretin alım gücü

-Ocak 2025’te be­lirlenen 22.104 TL’lik asgari ücret, 9 ayda ciddi değer kaybetti:

-TÜİK’e göre: 4.480 TL eridi

-Alım gücü 17.624 TL’ye düştü.

-ENAG’a göre: 6.773 TL eridi

-Alım gücü 15.331 TL’ye düştü.

Asgari ücretliler Temmuz’da herhangi bir artış almadıkları için kayıp daha da belirgin hale geldi.

Hükümet, “biz zaten yılbaşın­da %30 artış yaptık” yaklaşımını sürdürüyor. Bu nedenle yıl sonu enflasyon %30 civarında kalır­sa yeni yılda ekstra bir artış bek­lenmeyebilir. Ancak enflasyon %30’un üzerinde gerçekleşirse, 2026 için %16 hedef enflasyo­nun birkaç puan üzerinde (%20 civarı) bir artış gündeme gele­bilir. Bu durumda asgari ücretin 26.525 TL seviyesine çıkarılma­sı bekleniyor.

Alım gücü kaybı ve ek düzenleme ihtiyacı

2025’in ikinci yarısında (Tem­muz–Eylül dönemi) TÜİK’e göre %7,51, ENAGa göre %11,16 enflasyon oluştu. Bu süreçte:

-En düşük emekli aylığı 1.179 TL (TÜİK’e göre), 1.695 TL (ENAG’a göre) değer kaybetti.

-16.881 TL olan emekli aylı­ğının alım gücü 15–15,7 bin TL

bandına geriledi.

Bu tablo, sadece enflasyon farkı ödemesinin yeterli olmadığını açıkça gösteriyor.

-Seyyanen artışlar, refah pa­yı, intibak düzenlemeleri gün­deme alınmazsa emekliler ve çalışanlar 2026’da da ciddi alım gücü kaybıyla karşı karşıya kala­caklar.

-Ayrıca, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi, SGK primi ve vergiden muafiyet, İş­sizlik Sigortası Fonu’ndan des­tek gibi ilave tedbirler de kritik hale geliyor.

Sonuç olarak: 2025’in ilk 9 ayı, ücretlilerin enflasyon karşı­sında hızla gerilediği bir dönem oldu. Yıl sonu %32 civarı enf­lasyon beklentisiyle SSK–Bağ- Kur emeklileri için %13 civarın­da, memur ve memur emeklileri için %20 civarında artış ihtima­li yüksek.

Asgari ücretliler ise 1 Ocak 2026’da yapılacak düzenlemeye odaklanmış durumda. Ancak tek başına enflasyon farkı, kayıpla­rı telafi etmeye yetmeyecek. Bu nedenle, yılbaşında ücret ve ma­aş artışlarında refah payı, seyya­nen zam ve vergi düzenlemeleri kaçınılmaz görünüyor.