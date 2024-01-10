AB başkanını arıyor…

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olduğunu açıkladı, Brüksel’de ortalık karıştı. AB yeni başkanını arama yarışına girdi…

Belçika'da üyesi olduğu liberal parti MR’den liste başı olarak haziran ayında yapılacak AP milletvekili seçimlerine katılacak olan Michel, “seçilirse başkanlık görevini erken bırakacağını” açıkladı. Ama seçilmesi zaten kesin. Avrupa Parlamentosu’nu oluşturan 720 milletvekilinin 22’si Belçika’dan seçilen politikacılar yer alıyor. Belçikalı liberal milletvekili sayısı ise 4 AP’de. Liberal Parti MR’den liste başı olarak seçimlere katılacak olan Charles Michel’in AP’ye seçilmemesi gibi bir durum söz konusu değil.

Avrupa ülkelerinde 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 720 yeni AP milletvekili seçilecek. Bunlardan biri de Charles Michel. 2024 seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Michel, AP milletvekili seçilmesi halinde mevcut görevini Temmuz ayı ortalarında gerçekleştirilecek yemin törenine kadar sürdüreceğini ve ardından bırakacağını açıkladı.

Orban endişesi

Seçim kampanyasında AB’nin etik kurallarına tamamen uyacağını vurgulayan Michel, AB üyesi 27 ülke liderlerinin haziran sonu veya temmuz başında yerine gelecek kişiyi belirleyebileceklerini ifade etti. Daha önceki AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy görev süresinin sonunda emekliliğe ayrıldı.

Rompuy’dan sonra göreve başlayan Donald Tusk ise görev süresinin ardından geçen yıl yapılan seçimlerinden sonra Polonya Başbakanı oldu. İlk defa görevdeki bir AB Konseyi Başkanı, AP seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Belçika Frankofon liberal parti Mouvement Reformateur (MR) üyesi olduğunu hatırlatan Michel, “takımda sana verilen görevi yerine getirmek zorundasın” diye konuştu.

Kendisini bir futbolcuya benzeten Michel, futbolcuların “futbol maçlarında oynama sorumluluğuna sahip olması” gibi politikacıların da seçimlere katılma sorumluluğuna sahip olduğu”nu söyleyerek, partisinin verdiği görevi yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etti. AP seçimlerine 6 aylık bir zamanın olduğunu ve bu sürenin yeni AB Konseyi başkanının belirlenmesi için yeterli zaman olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı olarak 1 Aralık 2019 yılında göreve başlayan Charles Michel, AP’ye seçildikten sonra şimdiki AP Başkanı Roberta Metsola veya AB Yüksek Dış Temsilcisi Josep Borrell’in yerine mi geçmek istediği ise bilinmiyor. Michel, “Ben Avrupa 2030 projesine katkı sağlamak istiyorum. Nerede daha faydalı olacaksam orada görev almayı isterim. Demokrasi böyle bir şey” diye konuştu. AB’yi endişelendiren ise Michel’den boşalacak AB Konseyi başkanlığı koltuğuna AB karşıtı olarak bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın oturacak olması olasılığı...

AB Konseyi Başkanlığı’na başka bir isim seçilmezse, seçimlerden sonra boşalacak AB Konseyi Başkanlığı’na otomatik olarak AB’nin dönem başkanı ülkenin başbakanının gelmesi öngörülüyor. AB dönem başkanlığı 1 Temmuz 2024’ten itibaren altı aylığına Macaristan’a geçiyor. Dolayısıyla Orban, AB Konseyi Başkanı olarak da görev yapacak. Orban ise her fırsatta AB’ye karşı olduğunu dile getiriyor.

Michel’in koltuğuna 5 aday

Portekiz Başbakanı António Costa, daha önce AB Konseyi başkanı olmak istediğini dile getirmiş, ancak hakkında açılan bir “yolsuzluk soruşturması” nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı. AB Konsey Başkanlığı için ismi geçen diğer isimler ise Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Hollandalı politikacı Frans Timmermans ve İtalya eski başbakanı Mario Draghi… AB Konseyi Başkanı olarak 1 Aralık 2019 yılında göreve başlayan Charles Michel’in yerine kimin geçeceğine AB’nin 27 ülke lideri 17 Haziran ve 27-28 Haziran’da yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde karar verecek.