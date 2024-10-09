AB-Çin ‘soğuk savaş’ı

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile Çin’in elektrikli araçlarına, daha önce uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerini yüzde 100’e çıkarıldığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) de geçtiğimiz cuma aldığı bir kararla “Avrupalı otomobil üre­ticilerini korumak amacıyla” Çin’den ithal edilen elektrikli otomobiller için “önümüz­deki beş yıl içinde yüzde 45’e varan gümrük vergisi”ni kabul etti.

Almanya, Macaristan, Malta, Slovenya ve Slovakya’nın karşı çıktığı “ek vergi uygu­laması” başta Fransa, İtalya ve Polonya’nın da yer aldığı 10 ülkenin ısrarı ile kabul edil­di. AB’nin 12 ülkesi oylamada ‘çekimser’ oy kullandı.

AB’nin yürütme organı AB Komisyonu, mevcut yüzde 10’luk vergiye ek olarak Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 35’e ka­dar telafi edici, Çin menşeli olmayan ancak Çin’de toplanan grup modelleri için de ge­çerli olacak gümrük vergileri uygulama ko­nusunda yetkilendirildi.

14 milyon çalışanı tehlikeye atacak

AB Komisyonu, Çin üretimi elektrikli otomobillerin Avrupa pazarına girişinin, Avrupa otomobil endüstrisini ve sektö­rün yaklaşık 14 milyon çalışanını tehlikeye atacağını vurgulayarak, “haksız rekabet ve adil olmayan uygulamalara karşı korumayı mümkün kılacak gümrük vergileri” alına­cağını duyurdu.

AB Dönem Başkanı Macaristan Başba­kanı Viktor Orban, AB’nin Çin ile “ekono­mik bir soğuk savaşa sürüklendiği” uyarı­sında bulundu.

Ülkesinde devlet radyosuna konuşan Or­ban, Çin üretimi otomobillere uygulanacak gümrük vergilerine atıfta bulunarak, “Şu anda bize yaptırdıkları ya da AB’nin yap­mak istediği şey ekonomik bir soğuk savaş” değerlendirmesi yaptı.

Dünya ekonomisinin iki bloğa bölünme­si halinde AB’de üretilen ürünlerin satışı­nın giderek zorlaşacağını söyleyen Orban, Macaristan’ın “ekonomik tarafsızlık stra­tejisi” benimsediklerini söyledi.

Çin’in elektrikli araç ve pil üretim tesis­lerini Macaristan’a getirme çabalarına ön­cülük eden Başbakan Orban, “denize kıyısı olmayan ülkesinin her iki bloğa da sıkışmak istemediğini ve her iki tarafla da ticaret yap­maya devam etmek istediği”ni dile getirdi.

Çin’in Avrupa üssü Macaristan

Çinli firmaların Macaristan’da şimdiye kadar 9 milyar euro değerinde yatırım sö­zü verdiğini geçtiğimiz ay açıklayan Viktor Orban, Macaristan’ı dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e daha az bağımlı hale getirmeyi hedefleyen bazı AB ülkeleri­nin aksine Çin için önemli bir ticaret ve ya­tırım ortağı haline geldi.

Macaristan’daki en büyük Çinli yatı­rımcılardan biri olan CATL, doğudaki Debrecen kentinde 7,3 milyar euroluk bir pil fabrikası inşa ederken, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD de geçen yıl Avrupa’da­ki ilk fabrikasını Macaristan’ın güneyin­deki Szeged kentine kuracağını duyurdu. AB’nin “hukukun üstünlüğüne ilişkin kay­gılar”ı nedeniyle milyarlarca euroluk AB fo­nunun askıya alınması üzerine Macaristan, geçtiğimiz Nisan ayında koşulları kamuo­yuna açıklanmayan bir anlaşmayla altyapı ve enerji projelerini finanse etmek üzere Çin bankalarından 1 milyar euro borç almıştı.

Yüzde 45 gümrük vergisi

AB Komisyonu kabul edilen kararla ar­tık, “Çin’de toplanan ve Çin menşeli olma­yan grupların modelleri dahil” Çin kökenli elektrikli arabalar için yüzde 35’e kadar ek gümrük vergilerini uygulama yetkisine sa­hip olacak.

AB’nin 27 üye ülkesinde en geç 30 Ekim 2024 tarihinden itibaren uygulamaya ge­çecek olan yeni düzenlemeye göre yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak Tesla için yüzde 7,8, BYD için yüzde 17, Geely için yüzde 18,8 ve SAIC için yüzde 35,3 ek vergi alınacak. AB Komisyonu ile vergi çalışması sırasında iş birliği yapan diğer gruplardan yüzde 20,7 oranında, iş birliği yapmayan­lardan ise yüzde 35,3 oranında ek vergi ta­lep edilecek.

Dünyanın en önemli otomobil markala­rına sahip olan Avrupa ülkeleri, kendi üret­tikleri markaları ve bu sektörde çalışan 14 milyon çalışanı korumak için Çin ile ‘soğuk savaşa’ girmeyi göze aldı…