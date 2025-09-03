AB fonları saunalara yatlara
Avrupa Konseyi eski Başkanı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçtiğimiz şubat ayında, Polonya için dondurulan milyarlarca euroluk Avrupa Birliği fonunun blokajını kaldırmış ve bu Polonya hükümetinin büyük başarısı olarak duyurulmuştu. Ancak bu fonların yatlara, saunalara ve diğer lüks mallara harcandığı ortaya çıktı.
AB’den fon alan şirketleri gösteren bilgiler “onet.pl” portalı, Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı’nı (KPO) web sitesinde yayınlandığını haber yaptı. Fonların şirket yatları, solaryumlar, kahve makineleri ve mobilyalara harcanması Polonya’da tartışma konusu oldu. Polonyalı siyasetçiler fonların bu şekilde kullanılmasını “israf olarak” nitelendirse de AB yetkilileri fonların “adaletli dağıtıldığı” inancında.
AB fonlarının şirket yatları, solaryumlar, mobilyalar ve kahve makineleri de dâhil olmak üzere KPO hibeleri alan şirketlerin örnekleri “X” platformunda yayınlandı. Belgelerin “X” (twitter) platformunda yayınlanması politikacılar ve gazeteciler arasında tartışmalara neden oldu.
Bütün dünyayı saran COVID-19 salgını sonrası üye devletlerin ekonomilerini yeniden canlandırmak amacıyla kurulan AB’nin “Yeniden Yapılanma ve Dayanıklılık Fonu”ndan Polonya yaklaşık 60 milyar euro aldı.
AB ülkeleri fon alabilmek için AB’ye fonları nasıl harcanacağını detaylandıran bir Ulusal İyileştirme Planı (NERP) sunması gerekiyordu. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları nedeniyle büyük kayıplar yaşayan hizmet sektörü için yaklaşık 280 milyon euro ayrıldı. Sektördeki işletmelerden gelen taleplere yer veren web sitesinde yatlar, saunalar, solaryumlar, briç oyunları ve gardırop mobilyaları da dâhil olmak üzere paranın bir kısmının nasıl harcandığına dair ayrıntılı raporları ortaya çıktı.
KPO’nun hizmetler sektörüne yaptığı yardım konusu Başbakan Donald Tusk tarafından da gündeme taşındı. Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada “KPO fonlarının israf edilmesini kabul etmeyeceğim” açıklamasında bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, “Bana gazeteciler tarafından sık sık bunun için parayı nereden bulmamız gerektiği soruluyor. Bugün çok önemli bir gün. KPO fonlarının Polonya’da nasıl dağıtıldığını öğrendik. Ben 10,5 milyon Polonyalı adına saunalar, solaryumlar ve kahve makineleri için fon istemiyorum. Ben Polonyalı aileler için fon istiyorum” diye konuştu.
Varşova Başsavcılığı, KPO’dan hibe verilmesinde usulsüzlük yapıldığına dair basında çıkan haberlerle ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Polonya Kurumsal Gelişim Ajansı Başkanı Katarzyna Duber-Stachurska, AB fonlarının nasıl harcandığına ilişkin şüphelerin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.
Avrupa Komisyonu müdahalesi
Avrupa Birliği Komisyonu’nun projelerin KPO kriterlerine uygunluğunu değerlendirebilmesi için Polonya’nın önümüzdeki kasım ayında bir ödeme talebi sunması bekleniyor. AB Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, bir radyoya yaptığı açıklamada, Polonya’nın KPO hibelerinin verilmesi konusunda “açıklayıcı adımlar atmak zorunda olduğunu” belirtti.
İşçi hareketleri ve sendikacı Lech Walesa ile başlayan “solidarity” sloganıyla toplumsal ayaklanmayı örgütleyen, belki de “Doğu Bloku”nun çökmesine neden olan Polonya, Sovyet blokunda başka bir yere sahipti. AB’nin en büyük genişleme dalgası ile üye olan Polonya’nın AB fonlarını saunalara ve yatlara kullanması ile ortaya çıkan “yolsuzluk” yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Almanya ve Fransa gibi AB içerisinde daha “ağırlıklı” üye olarak görülen Polonya inandırıcılığını kaybetti. Polonya’da ortaya atılan bu yolsuzluk iddiaları bundan sonra AB’ye üye olacak ülkelerin işlerini daha da zorlaştıracak…