AB “ticaret savaşı”na hazır
Çin, Kanada ve Meksika’ya ticaret savaşı açan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bir cephe de Avrupa Birliği’ne (AB) açmak istiyor.
AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Avrupa “savunmasını güçlendirmek” Trump’ın “yeni gümrük vergileri” açıklamasına ortak tavır belirlemek için “resmi olmayan istişare toplantısı”nda Brüksel’de toplandı.
Çin, Kanada ve Meksika’ya yeni gümrük vergileri getiren ABD Başkanı Trump, AB’nin ABD’ye ticari anlamda “çok kötü” davrandığını belirterek, AB için de yeni gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın çağrısı üzerine Brüksel’deki Egmont Sarayı’nda buluşan liderlerin toplantısına NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer de katıldı.
İngiltere, AB’den ayrıldıktan 5 yıl sonra ilk kez AB ve NATO Zirvesi’ne de katılmış oldu. Brexit’ten sonra bir İngiliz liderin ilk kez AB liderlerine katılması ve yine Trump’ın, AB toprağı olan Danimarka’nın Grönland’ını “kendi topraklarına katmak isteği” de AB liderlerinin gündemi oldu.
Brüksel Zirvesi öncesi açıklama yapan AB sözcüsü, Trump’ın AB’ye gümrük vergisi getirmesi halinde “AB’nin de kararlı ve sert bir şekilde karşılık vereceğini” ifade etti. AB’nin güçlü, kurallara dayalı bir ticaret sistemi içinde büyümeye ve ekonomik istikrarı teşvik etmek amacıyla düşük tarifelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirten sözcü, “AB, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılıyor. Gümrük vergileri gereksiz ekonomik bozulmalara yol açıyor ve enflasyonu körüklüyor. Bunlar tüm taraflara zarar veriyor. AB, ürünlerine haksız veya keyfi olarak gümrük vergisi uygulayan herhangi bir ticaret ortağına sert bir şekilde yanıt verecektir” dedi.
AB Dönem Başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB ve ABD arasında bir gümrük vergisi uygulanmasının ve ticaret savaşının tamamen yanlış bir politika olacağını açıkladı.
AB de meydan okudu
AB’nin 27 ülkesi ve İngiltere liderinin katıldığı zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB, ABD ile sağlam ve yapıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zamanda ABD ile ilişkilerde potansiyel zorlukların da farkındayız ve buna hazırız. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir” dedi.
Ticareti olumsuz yönde etkileyecek girişimlerden kaçınılacağını vurgulayan AB’nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa, ancak olası bir gerginlik durumunda ise Avrupa’nın kendi çıkarlarını koruyabilecek kapasitede olduğunu hatırlattı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Uzlaşmanın ön koşulu, kendi gücünüzün farkında olmaktır. Avrupa harekete geçebilir. Avrupa, güçlü bir ekonomik bölge olarak kendi politikalarını şekillendirebilir ve gümrük politikalarına yine gümrük politikalarıyla karşılık verebilir. Bunu yapmamız gerekirse, yaparız” dedi.
Avrupa ekonomisine yönelik herhangi bir saldırının, AB’nin daha güçlü ve birlik içinde bir tavır almasını sağlayacağına dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “AB kendi çıkarlarını korumaya almakta karlıdır. ABD’nin son adımları, Avrupa'nın birlikte hareket etmesini teşvik edecektir" diye konuştu.
“Gülen taraf Çin olur”
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Trump’ın açıklamalarından sonra yaptığı değerlendirmede, “Bu sözleri dikkatle dinledik ve elbette kendi tarafımızda da hazırlık yapıyoruz. Açık olan bir şey var ki, ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Eğer ABD bir ticaret savaşı başlatırsa, gülen taraf Çin olur. Biz birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika’ya, Amerika’nın da bize ihtiyacı var. Gümrük vergileri maliyetleri artırır, maliyetler ve müşteriler için iyi değildir” dedi.
ABD’nin “çılgın başkanı” Trump “çılgın projesi” gümrük vergilerini artırmayı bir ay ertelediğini duyursa da “ticaret savaşı” önümüzdeki günlerde dünyanın gündemini meşgul etmeye devam edecek.