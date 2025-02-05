AB “ticaret savaşı”na hazır

Çin, Kanada ve Meksika’ya ticaret sa­vaşı açan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bir cephe de Avrupa Birliği’ne (AB) açmak istiyor.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet baş­kanları, Avrupa “savunmasını güçlendir­mek” Trump’ın “yeni gümrük vergileri” açıklamasına ortak tavır belirlemek için “resmi olmayan istişare toplantısı”nda Brüksel’de toplandı.

Çin, Kanada ve Meksika’ya yeni güm­rük vergileri getiren ABD Başkanı Trump, AB’nin ABD’ye ticari anlamda “çok kötü” davrandığını belirterek, AB için de yeni gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın çağrısı üzerine Brüksel’deki Egmont Sara­yı’nda buluşan liderlerin toplantısına NA­TO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngilte­re Başbakanı Keir Starmer de katıldı.

İngiltere, AB’den ayrıldıktan 5 yıl son­ra ilk kez AB ve NATO Zirvesi’ne de katıl­mış oldu. Brexit’ten sonra bir İngiliz lide­rin ilk kez AB liderlerine katılması ve yine Trump’ın, AB toprağı olan Danimarka’nın Grönland’ını “kendi topraklarına katmak isteği” de AB liderlerinin gündemi oldu.

Brüksel Zirvesi öncesi açıklama yapan AB sözcüsü, Trump’ın AB’ye gümrük ver­gisi getirmesi halinde “AB’nin de kararlı ve sert bir şekilde karşılık vereceğini” ifade etti. AB’nin güçlü, kurallara dayalı bir tica­ret sistemi içinde büyümeye ve ekonomik istikrarı teşvik etmek amacıyla düşük tari­felere bağlı kalmaya devam ettiğini belir­ten sözcü, “AB, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılıyor. Gümrük vergileri ge­reksiz ekonomik bozulmalara yol açıyor ve enflasyonu körüklüyor. Bunlar tüm tarafla­ra zarar veriyor. AB, ürünlerine haksız veya keyfi olarak gümrük vergisi uygulayan her­hangi bir ticaret ortağına sert bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

AB Dönem Başkanı Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB ve ABD arasında bir güm­rük vergisi uygulanmasının ve ticaret sava­şının tamamen yanlış bir politika olacağını açıkladı.

AB de meydan okudu

AB’nin 27 ülkesi ve İngiltere liderinin katıldığı zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB, ABD ile sağlam ve ya­pıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zaman­da ABD ile ilişkilerde potansiyel zorlukla­rın da farkındayız ve buna hazırız. AB, hak­sız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

Ticareti olumsuz yönde etkileyecek gi­rişimlerden kaçınılacağını vurgulayan AB’nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa, ancak olası bir gerginlik durumun­da ise Avrupa’nın kendi çıkarlarını koruya­bilecek kapasitede olduğunu hatırlattı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Uz­laşmanın ön koşulu, kendi gücünüzün far­kında olmaktır. Avrupa harekete geçebi­lir. Avrupa, güçlü bir ekonomik bölge ola­rak kendi politikalarını şekillendirebilir ve gümrük politikalarına yine gümrük politi­kalarıyla karşılık verebilir. Bunu yapma­mız gerekirse, yaparız” dedi.

Avrupa ekonomisine yönelik herhangi bir saldırının, AB’nin daha güçlü ve birlik içinde bir tavır almasını sağlayacağına dik­kat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emma­nuel Macron, “AB kendi çıkarlarını koru­maya almakta karlıdır. ABD’nin son adım­ları, Avrupa'nın birlikte hareket etmesini teşvik edecektir" diye konuştu.

“Gülen taraf Çin olur”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Trump’ın açıklamalarından sonra yaptığı değerlen­dirmede, “Bu sözleri dikkatle dinledik ve elbette kendi tarafımızda da hazırlık yapı­yoruz. Açık olan bir şey var ki, ticaret sa­vaşlarının kazananı olmaz. Eğer ABD bir ticaret savaşı başlatırsa, gülen taraf Çin olur. Biz birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika’ya, Amerika’nın da bize ihtiyacı var. Gümrük vergileri maliyetleri artırır, maliyetler ve müşteriler için iyi değildir” dedi.

ABD’nin “çılgın başkanı” Trump “çılgın projesi” gümrük vergilerini artırmayı bir ay ertelediğini duyursa da “ticaret savaşı” önümüzdeki günlerde dünyanın gündemi­ni meşgul etmeye devam edecek.