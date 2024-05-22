AB tüketicileri en çok seyahate para ayırıyor

AB ülkelerinde tüketici harcamaları, 2023’ün üçüncü çeyreğindeki 1813.87 milyar eurodan 2023’ün dördüncü çeyreğinde 1816.62 milyar euroya yükseldi.

Avrupa Birliği’nde tüketici harcamaları, 1995’ten 2023’e kadar ortalama 1566.03 milyar euro olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1818.58 milyar euroya ulaştı. 2022'nin üçüncü çeyreğinde ve 1995’in ilk çeyreğinde 1225.54 milyar euro ile rekor düşüş göstermişti.

AB ülkelerinde perakende satışlar 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 azaldı. Avrupa Birliği'nde perakende satış, 2000’den 2024’e kadar ortalama yüzde 0.11 olarak gerçekleşti. Perakende satışlar 2000 nisan ayında yüzde -10.60 ile rekor düşük seviyeye ulaştı ve 2020 mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 17.20’ye çıktı.

Artık temkinli yaklaşıyorlar

Avrupa Birliği’nde hane başı tasarruf oranı, 2023 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 13.37’den 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 13.05’e geriledi. AB ülkelerinde kişisel tasarruflar 1999’dan 2023'e kadar ortalama yüzde 12.72 artış gösterdi. Kişisel tasarruflar ikinci çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 24.27'ye ulaştı.

Avrupa Birliği ülkelerinde tüketicilerinin geçen yıl ekonomik gelişmelere “temkinli yaklaştıkları” ancak alışveriş davranışlarının değiştiği ortaya çıktı. Avrupa’nın en büyük ekonomisine ve nüfusuna sahip 5 ülkesinde Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılan bir araştırma, Avrupalı tüketicilerin ekonomiye temkinli yaklaşmalarına rağmen “seyahat” ve “kişisel bakım malzemeleri” gibi kişisel ve isteğe bağlı harcamalara öncelik verdiklerini belirtildi.

Fiyata göre ayarlama

Avrupalı tüketicilerin yüzde 23’ü ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüketicilerin yüzde 38’i “ekonomi konusunda çok daha az iyimserlik” ifade etmelerine rağmen önümüzdeki günlere “biraz daha iyimserlik” hissettikleri ifade edildi. Dünyanın en büyük ve en eski danışmanlık şirketlerinden biri olan McKinsey & Company tarafından yapılan araştırmada, Avrupalı tüketiciler 2024’ün ilk çeyreğinde enflasyonun düşmesine rağmen, satın alma alışkanlıklarını yüksek fiyatlara göre ayarlamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Kıyafet, ayakkabı, eve alışveriş

Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan ve 5 bin 74 kişinin katıldığı araştırmaya göre Avrupalı tüketiciler önümüzdeki üç ay için en çok “gezmek” için bütçe ayırıyor. Genel ortalama, Z jenerasyonu, milenyum (Y) jenerasyonu, X jenerasyonu ve “Baby Boomer” (sessiz) jenerasyonun en ilk sırasında “seyahat” ve “dışarı çıkmak” için bütçe ayırdıklarını ortaya koydu.

Avrupalı tüketicilerin genel ortalamalarına göre yüzde 38’i “seyahat,” yüzde 35’i “restoran ve gece hayatı,” yüzde 30’u “kıyafet,” yüzde 24’ü “ayakkabı,” yüzde 22’si “dışarıda yapılan aktiviteler,” yüzde 21’i “eve alışverişi,” yüzde 19’u “güzellik ve kişisel bakım malzemeleri,” yüzde 17’si “elektronik cihazlar,” yüzde 16’sı “takı ve aksesuar,” yüzde 14’ü “eve eşyaları,” yüzde 13’ü “fitness,” yüzde 11’i “arabalar” ve yüzde 8’i “temel ev giderleri” için bütçe ayırdıkları ortaya çıktı.

Z jenerasyonunun oluşturduğu tüketicilerin yüzde 38’i “elbise,” yüzde 33’ü “seyahat,” yüzde 32’si “restoran ve gece hayatı,” yüzde 31’i “ayakkabı,” yüzde 24’ü “güzellik ve kişisel bakım malzemeleri,” yüzde 22’si “dışarıda yapılan aktiviteler,” yüzde 21’i “eve alışveriş,” yüzde 21’i “takı ve aksesuarlar,” yüzde 20’si “elektronik cihazlar,” yüzde 17’si “fitness,” yüzde 15’i “ev eşyaları,” yüzde 12’si “arabalar” ve yüzde 8’i “temel ev giderleri” için önceliklerini ifade etti.

Sessiz jenerasyon da seyahatçi

Milenyum (Y) jenerasyonunda ise yüzde 34’ü “seyahat,” yüzde 34’ü “restoran ve gece hayatı,” yüzde 32’si “kıyafet,” yüzde 26’sı “ayakkabı,” yüzde 23’ü “dışarıda yapılan aktiviteler,” yüzde 22’si “güzellik ve kişisel bakım malzemeleri,” yüzde 20’si “ev alışverişi,” yüzde 19’u “elektronik cihazlar,” yüzde 18’i “takı ve aksesuarlar,” yüzde 17’si “ev eşyaları,” yüzde 16’sı “fitness,” yüzde 12’si “arabalar” ve yüzde 10’u “temel ev giderleri”ne bütçe ayırıyor.

X jenerasyonunun yüzde 44’ü “seyahat,” yüzde 35’i “restoran ve gece hayatı,” yüzde 28’i “kıyafet,” yüzde 21’i “ayakkabı,” yüzde 20’si “dışarıda yapılan aktiviteler,” yüzde 18’i “ev alışverişi,” yüzde 16’sı “güzellik ve kişisel bakım malzemeleri,” yüzde 15’i “elektronik cihazlar,” yüzde 14’ü “takı ve aksesuarlar,” yüzde 11’i “arabalar,” yüzde 10’u “ev eşyaları,” yüzde 9’u “fitness” ve yüzde 6’sı “temel ev giderleri” için harcama yapmayı planlıyor.

“Baby Boomer” veya sessiz jenerasyon olarak da adlandırılan jenerasyon da yüzde 43’ü “seyahat,” yüzde 42’si “restoran ve gece hayatı,” yüzde 25’i “ev alışverişi,” yüzde 21’i “dışarıda yapılan aktiviteler,” yüzde 16’sı “kıyafet,” yüzde 14’ü “elektronik cihazlar,” yüzde 14’ü “ev eşyaları,” yüzde 13’ü “ayakkabı,” yüzde 13’ü “güzellik ve kişisel bakım malzemeleri,” yüzde 7’si “takı ve aksesuarlar,” yüzde 7’si “fitness,” yüzde 5’i “arabalar” ve yüzde 4’ü “temel ev giderleri” için bütçe ayırdıklarını ifade ediyorlar.

'Harcama yapma niyeti'nde artış

Avrupalı tüketiciler harcama düzeylerinin “bir önceki yıla ile benzer olduğu”nu belirtirken, yaklaşık üçte biri “harcamalarını dikkatle takip etmeye devam ettiklerini” söyledi. Tüketiciler, ev dekorasyonu ve bahçe malzemeleri, uluslararası uçuşlar ve otellerin yanısıra spor ve dış mekân malzemelerine yönelik harcamaların “artmasını bekledikleri”ni ifade ediyorlar. Yüksek gelirli tüketiciler, yeni yılda sağlıklı yaşama öncelik verdikleri için özellikle spor ve dış mekân malzemeleri gibi kategorilerde harcama yapma niyetlerinde artış olduğu belirtildi.