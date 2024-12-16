AB vatandaşına, “Çalışmalıyım”; Türk vatandaşına, “Çalışmamalıyım” dedirten…
İşgücüne katılım oranı AB ve OECD ülkelerinde yükseliyor…
Türkiye’de ise düşüyor…
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OECD verileri…
15-64 yaş arasındaki kişilerde, 2024 yılı ikinci çeyreğinde, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının yüzde 74’e (ortalama) çıktığını gösteriyor…
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15-64 yaş arasında, “Ben işgücüyüm”, “Çalışmalıyım” diyenlerin oranı yüzde 85’i bulan İzlanda…
“Vatandaşı, ‘Çalışmalıyım’ diyen ülkeler” arasında ilk sırada yer alıyor…
O’nu yüzde 83 ile Hollandalılar takip ediyor…
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Almanya, Japonya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde, “işgücü vasfına sahip vatandaşların” yüzde 80’inden fazlası, “Ben işgücüyüm ve çalışmalıyım” derken…
Bu oranın İsveç, Norveç, Kanada, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkelerde dahi yüzde 75’in üzerinde olduğu görülüyor…
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Yunanistan, İspanya gibi rahatına düşkün ülkeler dahi yüzde 65’leri zorluyor…
(NOT: OECD ülkelerinde imalat ve hizmet sektörlerindeki istihdam artışı, kamu çalışanları artışından fazla)
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Türkiye mi?
Yüzde 55 ile son sıradaki yerini koruyor…
VELHASIL
Atalarımız güzel söylemiş,
“Biri yer biri bakar;
Kıyamet ondan kopar…”
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Enflasyondan bütçe açığına kadar, birçok sorunun temelindedir:
Çalışma hayatındaki düzenin, “biri yer, biri bakar…” sistematiğiyle bozulması…
(AB vatandaşına, “Çalışmalıyım”; Türk vatandaşına, “Çalışmamalıyım veya kamuda çalışmalıyım…” dedirten nedenlerin ayrıntılarını, yarın anlatalım…)