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AB vatandaşına, “Çalışmalıyım”; Türk vatandaşına, “Çalışmamalıyım” dedirten…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

İşgücüne katılım oranı AB ve OECD ülke­lerinde yükseliyor…

Türkiye’de ise düşüyor…

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OECD verileri…

15-64 yaş arasındaki kişilerde, 2024 yı­lı ikinci çeyreğinde, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının yüzde 74’e (ortalama) çıktığını gösteriyor…

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15-64 yaş arasında, “Ben işgücüyüm”, “Çalışmalıyım” diyenlerin oranı yüzde 85’i bulan İzlanda…

“Vatandaşı, ‘Çalışmalıyım’ diyen ülkeler” arasında ilk sırada yer alıyor…

O’nu yüzde 83 ile Hollandalılar takip edi­yor…

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Almanya, Japonya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde, “işgücü vasfına sahip vatandaş­ların” yüzde 80’inden fazlası, “Ben işgücü­yüm ve çalışmalıyım” derken…

Bu oranın İsveç, Norveç, Kanada, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkelerde dahi yüzde 75’in üzerinde olduğu görülüyor…

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Yunanistan, İspanya gibi rahatı­na düşkün ülkeler dahi yüzde 65’leri zorluyor…

(NOT: OECD ülkelerinde imalat ve hiz­met sektörlerindeki istihdam artışı, kamu çalışanları artışından fazla)

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Türkiye mi?

Yüzde 55 ile son sıradaki yerini koruyor…

VELHASIL

Atalarımız güzel söylemiş,

“Biri yer biri bakar;

Kıyamet ondan kopar…”

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Enflasyondan bütçe açığına kadar, birçok sorunun temelindedir:

Çalışma hayatındaki düzenin, “bi­ri yer, biri bakar…” sistematiğiyle bo­zulması…

(AB vatandaşına, “Çalışmalıyım”; Türk vatandaşına, “Çalışmamalıyım veya kamuda çalışmalıyım…” dedir­ten nedenlerin ayrıntılarını, yarın an­latalım…)

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