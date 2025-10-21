ABD Başkanı Trump, neden Amerikalıların üzerine lağım boşalttı?

Dünya siyasi tarihi açısından inanılma­sı güç günlerden geçiyoruz. “Yok ar­tık bu kadar da olamaz” dediğimiz her şey birer birer gerçek oluyor. Kullanılan siyasi dilin değişmesi ve seviyesizleşmesi açısın­dan en büyük şoklar ise genellikle Donald Trump başkanlığındaki ABD’den geliyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu kendisine karşı düzenlenen “Krallara hayır” protestolarına karşılık olarak yapay zeka tarafından üretilen bir video paylaştı. Kendisinin kurduğu “Truth Social” adlı sosyal medya platformunda paylaşılan videoda, Trump, Kenny Log­gins’in 1986 yılında Top Gun’da seslendir­diği “Danger Zone” şarkısı eşliğinde, kral tacı takarken ve üzerinde “Kral Trump” ya­zılı bir uçağı uçururken görülüyor. Yapay zeka tarafından üretilen videoda Trump, New York üzerinde uçarken birden uça­ğın alt kapakları açılıyor ve protestocuların üzerine, kahverengi lağım boşaltılıyor.

Dışkının ilk çarptığı kişi de, Trump’a yö­nelik eleştirileri nedeniyle Trump taraf­tarlarının hedefi haline gelen 23 yaşındaki liberal sosyal medya fenomeni Harry Sis­son oluyor.

ABD’deki 50 eyalette geçen hafta Trump Hükümeti’nin uygulamalarını protesto et­mek amacıyla yaklaşık 7 milyon kişi dışarı çıkarak gösteri yaptı. Trump’ın bu göste­rilerden hoşnut olmayacağı zaten bilinen bir şey.

Kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek ya da bu eleştirileri reddetmek ola­ğan bir durum. Ancak kendisini, Top Gun filmi müziği eşliğinde kendi ülkesinin va­tandaşlarının üzerine lağım boşaltırken gösteren video paylaşmak, ağızları açık bı­rakan bambaşka bir seviye.

Taç ve kılıçlı Trump

Trump’ın paylaştığı videolar, protesto­cu Amerikan vatandaşlarının üzerine dış­kı boşaltan “Kral Trump” uçağıyla sınırlı değil. Aynı zamanda Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından yayınlanan ve Trump’ı kafasında bir taç ve elinde kılıçla gösteren videoyla İtalya Başbakanı Giorgia Melo­ni’nin “Ben İtalyanım, ben bir kadınım, ben Hıristiyanım” diye başlayan ve “Kimse bu­nu elimden alamaz” diye devam eden bir konuşması da dahil olmak üzere dokuz ayrı videoyu daha art arda yayınladı.

Üstelik Trump’ın bu tarzı sadece kendi­siyle sınırlı değil, yönetimdeki hemen her­kese sirayet etmiş durumda. Bu olaydan sadece bir gün önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, HuffPost muhabirinin Trump ve Rus lider Putin arasında yapıla­cak Budapeşte zirvesi için “Bu kadar sem­bolik bir yeri kim seçti?” sorusuna şu yanı­tı verdi:

“Annen seçti.”

Bu cevabı, Beyaz Saray İletişim Direk­törü Steven Cheung da tekrarlayarak, mu­habire “Annen” dedi. Doğrusu o muhabirin yerinde olmayı hiç istemezdim. Düşünse­nize, basın toplantısı sırasında Beyaz Saray sözcüsüne bir soru soruyorsunuz ve ceva­ben annenize hakaret ediyor. Ne diyebilir­siniz ki? Böyle bir bayağılık karşısında söy­leyecek söz de bulamazsınız.

Görünen o ki gerek yapay zekayla hazır­lanmış videolarla olsun gerekse de gazete­cilere karşı söylemleriyle, Trump Hükü­meti toplumu bir yandan trollüyor bir yan­dan da toplumun bir kesimini “düşman” gibi göstererek insanları daha da kutuplaş­tırıyor.

Kendi taraftarlarını “Biz” ve kendisine muhalif olanları ise “Onlar” şeklinde ayı­rıp, “onlar” olarak gösterdiklerinin üstüne dışkı boşaltma videolarıyla kutuplaşmayı derinleştirerek kendi tabanını konsolide ediyor. Aynı zamanda milyonlarca kişinin katıldığı “Krallara Hayır” eylemlerinin öl­çeğini küçümseyip alay konusu yapıyor. Bu şekilde protestoların içeriğini de tamamen görmezden geliyor.

Dünya her bakımdan zor günlerden ge­çiyor. Ancak en çok zorlanılan konulardan biri de küfürle ve aşağılamayla karışık bu yeni siyaset dili karşısında yeni bir karşı argüman geliştirmek olacak. Zira dışkı bo­şaltma videoları ya da “Annen seçti” gibi söylemlere karşı elimizi belimize koyup “Bana baksana sen, oraya gelirsem saçını başını yolarım senin” diyemeyeceğimize göre geriye ya susmak ya da kaçarak uzak­laşmak kalıyor.