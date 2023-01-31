ABD bilanço sezonu hızlanıyor

S&P 500 yeni yıla %6 primle devam devam ederken şimdiye kadar endeksin %29’u 2022 yılı 4. çeyrek bilançolarını açıkladı. Factset ve­rilerine göre açıklanan rakamların ve açıklamayan­lara dair beklentilerin harmanlandığı hisse başı kar büyümesi yıllık bazda -%5. Bu rakam 2020 üçün­cü çeyreğinden beri ilk defa kar büyümesinde da­ralmaya işaret ediyor. Ancak enerji sektörünü dışarı­da bırakırsak hisse başı kar büyümesinde zaten son iki çeyrekte eksi büyümeler ile karşılaştık. Enerji dı­şı bakmaya da alışmamız lazım. Bu sene ikinci çey­rekten itibaren enerji sektörü petrol fiyatlarındaki baz etkisi nedenli S&P 500 kar büyümesi üzerinde olumsuz yönde etki edecek. Endekste 4. çeyrek için beklenen kar daralması özünde illa kötü fiyatlama olacak demek değil. 4. çeyrek için iki konu önemli; il­ki dolar endeksinde kar satışları (Düzeltme sürecine giriş) ve ikincisi Çin’in 0-Kovid politikalarından uzak­laşma. Bu iki madde aslında gelirlerinin yarısından fazlasını ABD dışından elde eden şirketler açısından olumlu olmalı. Beklentiler ise tam tersi. Benim gö­zümde önemli bir uyuşmazlık var.

Teknoloji hisselerinde yükseliş başlar mı?

Teknoloji ve iletişim hizmetlerinde 4. çeyrek kar büyümesi beklentileri “2023 için global resesyon riskleri” nedeni ile aşağı revize edilmişti. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; Meta (Facebook) reklam gelir­leri, reklam verenlerin resesyon zamanlarında aza­lım yapacağı düşüncesiyle törpülendi. 2023’e ise ABD’de yumuşak iniş olasılığının arttığı, Avrupa’da resesyon risklerinin doğal gaz fiyatlarında gerileme nedenli azaldığı ve Asya’da Çin nedenli görünümün iyileştiği yapıda başladık. O zaman bu hafta bilanço­larını açıklayacak olan mega sermayeli teknolo­ji hisselerinde “düşürülen beklentileri” geçme ola­sılığı artmaz mı? Bu soruya geçtiğimiz iki haftadan iki adet güzel cevap var. İlki Netflix. Üye sayısı bek­lentilerini aştı. Hisse ralli yaptı. İkincisi Tesla. 2023 satış rakamlarında iyi bir görünüm verdi. Hisse ralli yaptı. Bu hafta Apple, Amazon, Google ve Meta’da eğer “düşük beklentiler” nedenli açıklamalar sonrası olumlu hisse hareketiyle karşılaşırsa 2023 1. çeyrek bilançoları ile S&P 500’de “temel açıdan” tekrardan 4.200 denemesi masada olur. Geçen hafta FANG+ endeksi 200 günlük hareketli ortalama üzerinde ka­panış yaptı.

Gözler merkez bankalarında

Bu hafta diğer önemli konu merkez bankaları fa­iz kararları olacak. Fed, AMB ve İngiltere faiz artışları yapacak. Faiz kararı ve sonrasında basın toplantıları ile piyasa sinyalleri ise ayrı iki konu. Faiz artışlarında en az şahin Fed olacak gibi. Diğer taraftan finansal koşulları en gevşemiş olan ise ABD tarafı. Yani Fed ile karşılaştırıldığında AMB ve İngiltere daha yüksek oranda faiz artışı yapıp piyasa sinyali tarafında Fed’e nazaran daha az şahin kalabilir. Euro/dolar açısın­dan ikinci kısım nedenli (Piyasa sinyali) ilk hareketin 1.0650-1.07 aralığına doğru gerçekleşmesini bekli­yorum. Bu aralığa gelirse uzun taraflı iyi bir işlem fır­satı verecek.

Ekonomik veriler belirleyici olacak

Hafta kapanışı ise ABD tarafında açıklanacak ta­rım dışı istihdam (TDİ) verisiyle olacak. Ekonomik veriler üç zamanlama ayrımına göre takip edilir. İlki “öncü”, ikincisi “mevcut” ve üçüncüsü “gecikmeli”. TDİ verisi tanım itibariyle gecikmeli. Dolayısıyla bu ayda manşette ciddi bir bozulma olmayabilir. Diğer taraftan şirketlerden işten çıkarma haberleri yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Piyasanın nabzı­nı ise “ortalama saatlik ücretler” alt kalemi ve maaş bazlı enflasyon risklerinde değişim oluşturacak.

Bu hafta volatilite yüksek olacak

Bu hafta için kısa bir senaryo oluşturursak; Fed’in basın toplantısında “finansal koşulların” daha fazla gevşememesi için Powell’dan piyasa beklentilerin­den daha şahin bir mesaj almamız durumunda risk­li varlıklar satış yer ve dolar endeksi yükselir. Ancak AMB ve İngiltere piyasa sinyalinde daha az şahin olup ABD tarafında TDİ verisinde “maaş bazlı enf­lasyon” riskleri azalırsa riskli varlıklar haftayı güçlü ta­mamlar.

Kısa senaryomdan da anlaşılacağı gibi bu hafta volatilite yüksek olacak. Vix endeksi de zaten geçen haftayı 18.5 seviyesinde tamamladıktan sonra bu haftaya 20 seviyesinin üzerine çıkarak başladı. Ke­merlerinizi bağlayın!