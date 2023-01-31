ABD bilanço sezonu hızlanıyor
S&P 500 yeni yıla %6 primle devam devam ederken şimdiye kadar endeksin %29’u 2022 yılı 4. çeyrek bilançolarını açıkladı. Factset verilerine göre açıklanan rakamların ve açıklamayanlara dair beklentilerin harmanlandığı hisse başı kar büyümesi yıllık bazda -%5. Bu rakam 2020 üçüncü çeyreğinden beri ilk defa kar büyümesinde daralmaya işaret ediyor. Ancak enerji sektörünü dışarıda bırakırsak hisse başı kar büyümesinde zaten son iki çeyrekte eksi büyümeler ile karşılaştık. Enerji dışı bakmaya da alışmamız lazım. Bu sene ikinci çeyrekten itibaren enerji sektörü petrol fiyatlarındaki baz etkisi nedenli S&P 500 kar büyümesi üzerinde olumsuz yönde etki edecek. Endekste 4. çeyrek için beklenen kar daralması özünde illa kötü fiyatlama olacak demek değil. 4. çeyrek için iki konu önemli; ilki dolar endeksinde kar satışları (Düzeltme sürecine giriş) ve ikincisi Çin’in 0-Kovid politikalarından uzaklaşma. Bu iki madde aslında gelirlerinin yarısından fazlasını ABD dışından elde eden şirketler açısından olumlu olmalı. Beklentiler ise tam tersi. Benim gözümde önemli bir uyuşmazlık var.
Teknoloji hisselerinde yükseliş başlar mı?
Teknoloji ve iletişim hizmetlerinde 4. çeyrek kar büyümesi beklentileri “2023 için global resesyon riskleri” nedeni ile aşağı revize edilmişti. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; Meta (Facebook) reklam gelirleri, reklam verenlerin resesyon zamanlarında azalım yapacağı düşüncesiyle törpülendi. 2023’e ise ABD’de yumuşak iniş olasılığının arttığı, Avrupa’da resesyon risklerinin doğal gaz fiyatlarında gerileme nedenli azaldığı ve Asya’da Çin nedenli görünümün iyileştiği yapıda başladık. O zaman bu hafta bilançolarını açıklayacak olan mega sermayeli teknoloji hisselerinde “düşürülen beklentileri” geçme olasılığı artmaz mı? Bu soruya geçtiğimiz iki haftadan iki adet güzel cevap var. İlki Netflix. Üye sayısı beklentilerini aştı. Hisse ralli yaptı. İkincisi Tesla. 2023 satış rakamlarında iyi bir görünüm verdi. Hisse ralli yaptı. Bu hafta Apple, Amazon, Google ve Meta’da eğer “düşük beklentiler” nedenli açıklamalar sonrası olumlu hisse hareketiyle karşılaşırsa 2023 1. çeyrek bilançoları ile S&P 500’de “temel açıdan” tekrardan 4.200 denemesi masada olur. Geçen hafta FANG+ endeksi 200 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış yaptı.
Gözler merkez bankalarında
Bu hafta diğer önemli konu merkez bankaları faiz kararları olacak. Fed, AMB ve İngiltere faiz artışları yapacak. Faiz kararı ve sonrasında basın toplantıları ile piyasa sinyalleri ise ayrı iki konu. Faiz artışlarında en az şahin Fed olacak gibi. Diğer taraftan finansal koşulları en gevşemiş olan ise ABD tarafı. Yani Fed ile karşılaştırıldığında AMB ve İngiltere daha yüksek oranda faiz artışı yapıp piyasa sinyali tarafında Fed’e nazaran daha az şahin kalabilir. Euro/dolar açısından ikinci kısım nedenli (Piyasa sinyali) ilk hareketin 1.0650-1.07 aralığına doğru gerçekleşmesini bekliyorum. Bu aralığa gelirse uzun taraflı iyi bir işlem fırsatı verecek.
Ekonomik veriler belirleyici olacak
Hafta kapanışı ise ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdam (TDİ) verisiyle olacak. Ekonomik veriler üç zamanlama ayrımına göre takip edilir. İlki “öncü”, ikincisi “mevcut” ve üçüncüsü “gecikmeli”. TDİ verisi tanım itibariyle gecikmeli. Dolayısıyla bu ayda manşette ciddi bir bozulma olmayabilir. Diğer taraftan şirketlerden işten çıkarma haberleri yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Piyasanın nabzını ise “ortalama saatlik ücretler” alt kalemi ve maaş bazlı enflasyon risklerinde değişim oluşturacak.
Bu hafta volatilite yüksek olacak
Bu hafta için kısa bir senaryo oluşturursak; Fed’in basın toplantısında “finansal koşulların” daha fazla gevşememesi için Powell’dan piyasa beklentilerinden daha şahin bir mesaj almamız durumunda riskli varlıklar satış yer ve dolar endeksi yükselir. Ancak AMB ve İngiltere piyasa sinyalinde daha az şahin olup ABD tarafında TDİ verisinde “maaş bazlı enflasyon” riskleri azalırsa riskli varlıklar haftayı güçlü tamamlar.
Kısa senaryomdan da anlaşılacağı gibi bu hafta volatilite yüksek olacak. Vix endeksi de zaten geçen haftayı 18.5 seviyesinde tamamladıktan sonra bu haftaya 20 seviyesinin üzerine çıkarak başladı. Kemerlerinizi bağlayın!