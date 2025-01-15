ABD, GDO mısır yasağını kazandı

Meksika, 2023’te ABD’den aldığı GDO mı­sırın insan sağlığı için uygun olmadığı argümanıyla ithalatına yasak getirmiş, hayvan yemi ve endüstriyel kullanım için kademeli olarak biyoteknolojik tahıllara geçiş yapılma­sı kararını almıştı. ABD yasağın bilimsel bir te­mele dayanmadığını kanıtlayınca yasak kaldı­rıldı.

Ülkeler sözde sağlık endişesiyle küresel ticareti dizayn ediyor. Son yıllarda Türkiye’de de gündemde olan “pestisit/tarım ilaçları” gi­bi konuların altında da bu türden sebeplerin ol­duğunu daha önce yazmıştım. ABD, Ocak-Ekim arasında Meksika’ya 4,8 milyar dolarlık mısır ihraç etti. Meksika Hükümeti, yasağı kaldırır­ken endüstriye; “mısır tarımında kullanılan glifosat yerine daha sağlıklı bir herbisit kulla­nılmasını ve biyolojik mücadeleyi artırma gibi talimatlar verdi.”

ABD Tarım Bakanlığı çiftçi­sini korumak için Meksika’ya dava açıp mısır üreticisinin pazar kaybetmemesi için uğraşır­ken biz mısır düşmanlığını tetikleyip üretimi­ne kota koyup, pek çok endüstrinin ve hayvan yemlerinin hammaddesi olan mısırın üretimi­ni engelliyoruz. 2023 yılı mısır ve yan ürünle­ri ithalatı 924 milyon dolar. Hem ihracat artsın diyoruz, hem ithalatın önünü açıyoruz.

Portakal devi Alico narenciye işinden çıkıyor

Narenciye devi Alico, “Florida’da narenciye üretmek artık ekonomik değil, hastalıklar, ka­sırgalar üretimi yüzde 73 düşürdü, karlılık için her yolu denedik, tarım endüstrisindeki mali­yetler artık yönetilemiyor” diyerek sektörden çekileceğini duyurdu. Arazilerin bir bölümü satılacak, kiraya verilecek bir kısmı da ticari ve konut geliştirmek için ranta açılacak. Ka­liforniya merkezli avokado ve limon üreticisi Limoneira da borçlarını ödemek için binlerce dönüm arazisini satışa çıkardı.

Geleneksel tarımın miadı doldu

Klasik yöntemlerle verim artıran her yön­tem uzun vadede antropojenik sera gazı emis­yonlarını artırıyor. Tahıl ürünleri tohumdan sofraya kadar küresel ısınmaya etkisi 1961’den 2020’ye kadar sekiz kat arttı, sürdürülebilir­lik endeksi üç kat azaldı. Gezegende artık ge­leneksel yöntemlerle tarım yapmak çok mali­yetli. ABD Tarım Bakanlığı Milton Kasırgası ve yeşillenme hastalığı gibi nedenlerden ötürü narenciye rekoltesinin asrın en düşük seviye­sinde olduğunu öngörüyor. ABD, 2014’ten beri turunçgil hastalığıyla mücadele için 400 mil­yon dolar harcadı.

Balon balığını getir para kazan

Mısır Devlet Başkanı Sisi daha çok para ka­zanmak için Süveyş Kanalı’nı büyütünce Kızıl­deniz’den akın akın istilacı türler Akdeniz ve oradan Karadeniz’e geldi. Tarım ve Orman Ba­kanlığı, balon balığı ile mücadele kapsamında daha önce 2,5 TL olan destek tutarı 10 TL’ye çı­karıldı. 2020’den beri 373 bin balon balığı av­landı. Hem balıkçılık desteklendi hem de sucul biyoçeşitlilik korundu.

Kesimhanelere kamera zorunluluğu

Gıda güvenliği standardı kültürden kültüre değiştiği gibi teknoloji, ihtiyaçlar ve gelir art­tıkça da zamanla değişir/gelişir. Hayvansal gı­dalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeli­ği güncellendi. Hayvan refahı/hijyen gibi gıda güvenliği hedefleri için kesimhanelere kamera zorunluluğu getirildi.

Arkadaşlık/Aile hastalıkları önlüyor

Cambridge Üniversitesi tarafından yapı­lan bir araştırmaya göre; arkadaşları olmayan ve aileleriyle görüşmeyen kişilerin bağışıklık sistemi daha zayıf, diğer insanlara göre kalp, felç ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalan­ma riskleri daha yüksek. Çalışmada İngiltere Biyobankası’nda bulunan 40-69 yaş aralığın­daki 42 bin kişinin kan örneklerindeki prote­inler incelendi. İzolasyon ve yalnızlık puanları hesaplandı. Ekip, iltihaplanmaya/viral enfek­siyona/ şeker hastalığına/ felç ve erken ölüme neden olan sosyal izolasyonla ilgili 175 prote­in ve yalnızlıkla ilişkili 26 protein keşfetti. Dr. Chun Shen’e göre; “bazı proteinlerin nedeni tamamen yalnızlık.”

Tarımsal haberler

Ben Cornwel tarafından yapılan bir araştır­maya göre, İngiltere’de süpermarketlerdeki yi­yeceklerin yüzde 51’i gereksiz yere ambalajla­nıyor. Hava kirliliğindeki iyileşme bebekler­de fıstık alerjisinin azalmasını sağlıyor. Aynı araştırmaya göre gıda alerjisi olan kişilerin ço­ğu psikolojik sorun yaşıyor.

İngiltere, 31 mil­yon ek kasa taşıyacak yeni bir tren hattı hizme­te açtı, kamyon taşımacılığı kaynaklı karbon salınımını düşürdü. Biz de otoyollarda kam­yon görünce ticaret ne güzel diyoruz. Ezcüm­le; insanlık evrende pek yeni olsa da bilgelik okulunda hiddetiyle caka satıyor, önüne geleni hırpalıyor. Her şeye rağmen, havadisler türlü türlü endişe yanında umut getiriyor.