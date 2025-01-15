ABD, GDO mısır yasağını kazandı
Meksika, 2023’te ABD’den aldığı GDO mısırın insan sağlığı için uygun olmadığı argümanıyla ithalatına yasak getirmiş, hayvan yemi ve endüstriyel kullanım için kademeli olarak biyoteknolojik tahıllara geçiş yapılması kararını almıştı. ABD yasağın bilimsel bir temele dayanmadığını kanıtlayınca yasak kaldırıldı.
Ülkeler sözde sağlık endişesiyle küresel ticareti dizayn ediyor. Son yıllarda Türkiye’de de gündemde olan “pestisit/tarım ilaçları” gibi konuların altında da bu türden sebeplerin olduğunu daha önce yazmıştım. ABD, Ocak-Ekim arasında Meksika’ya 4,8 milyar dolarlık mısır ihraç etti. Meksika Hükümeti, yasağı kaldırırken endüstriye; “mısır tarımında kullanılan glifosat yerine daha sağlıklı bir herbisit kullanılmasını ve biyolojik mücadeleyi artırma gibi talimatlar verdi.”
ABD Tarım Bakanlığı çiftçisini korumak için Meksika’ya dava açıp mısır üreticisinin pazar kaybetmemesi için uğraşırken biz mısır düşmanlığını tetikleyip üretimine kota koyup, pek çok endüstrinin ve hayvan yemlerinin hammaddesi olan mısırın üretimini engelliyoruz. 2023 yılı mısır ve yan ürünleri ithalatı 924 milyon dolar. Hem ihracat artsın diyoruz, hem ithalatın önünü açıyoruz.
Portakal devi Alico narenciye işinden çıkıyor
Narenciye devi Alico, “Florida’da narenciye üretmek artık ekonomik değil, hastalıklar, kasırgalar üretimi yüzde 73 düşürdü, karlılık için her yolu denedik, tarım endüstrisindeki maliyetler artık yönetilemiyor” diyerek sektörden çekileceğini duyurdu. Arazilerin bir bölümü satılacak, kiraya verilecek bir kısmı da ticari ve konut geliştirmek için ranta açılacak. Kaliforniya merkezli avokado ve limon üreticisi Limoneira da borçlarını ödemek için binlerce dönüm arazisini satışa çıkardı.
Geleneksel tarımın miadı doldu
Klasik yöntemlerle verim artıran her yöntem uzun vadede antropojenik sera gazı emisyonlarını artırıyor. Tahıl ürünleri tohumdan sofraya kadar küresel ısınmaya etkisi 1961’den 2020’ye kadar sekiz kat arttı, sürdürülebilirlik endeksi üç kat azaldı. Gezegende artık geleneksel yöntemlerle tarım yapmak çok maliyetli. ABD Tarım Bakanlığı Milton Kasırgası ve yeşillenme hastalığı gibi nedenlerden ötürü narenciye rekoltesinin asrın en düşük seviyesinde olduğunu öngörüyor. ABD, 2014’ten beri turunçgil hastalığıyla mücadele için 400 milyon dolar harcadı.
Balon balığını getir para kazan
Mısır Devlet Başkanı Sisi daha çok para kazanmak için Süveyş Kanalı’nı büyütünce Kızıldeniz’den akın akın istilacı türler Akdeniz ve oradan Karadeniz’e geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı ile mücadele kapsamında daha önce 2,5 TL olan destek tutarı 10 TL’ye çıkarıldı. 2020’den beri 373 bin balon balığı avlandı. Hem balıkçılık desteklendi hem de sucul biyoçeşitlilik korundu.
Kesimhanelere kamera zorunluluğu
Gıda güvenliği standardı kültürden kültüre değiştiği gibi teknoloji, ihtiyaçlar ve gelir arttıkça da zamanla değişir/gelişir. Hayvansal gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği güncellendi. Hayvan refahı/hijyen gibi gıda güvenliği hedefleri için kesimhanelere kamera zorunluluğu getirildi.
Arkadaşlık/Aile hastalıkları önlüyor
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; arkadaşları olmayan ve aileleriyle görüşmeyen kişilerin bağışıklık sistemi daha zayıf, diğer insanlara göre kalp, felç ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskleri daha yüksek. Çalışmada İngiltere Biyobankası’nda bulunan 40-69 yaş aralığındaki 42 bin kişinin kan örneklerindeki proteinler incelendi. İzolasyon ve yalnızlık puanları hesaplandı. Ekip, iltihaplanmaya/viral enfeksiyona/ şeker hastalığına/ felç ve erken ölüme neden olan sosyal izolasyonla ilgili 175 protein ve yalnızlıkla ilişkili 26 protein keşfetti. Dr. Chun Shen’e göre; “bazı proteinlerin nedeni tamamen yalnızlık.”
Tarımsal haberler
Ben Cornwel tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere’de süpermarketlerdeki yiyeceklerin yüzde 51’i gereksiz yere ambalajlanıyor. Hava kirliliğindeki iyileşme bebeklerde fıstık alerjisinin azalmasını sağlıyor. Aynı araştırmaya göre gıda alerjisi olan kişilerin çoğu psikolojik sorun yaşıyor.
İngiltere, 31 milyon ek kasa taşıyacak yeni bir tren hattı hizmete açtı, kamyon taşımacılığı kaynaklı karbon salınımını düşürdü. Biz de otoyollarda kamyon görünce ticaret ne güzel diyoruz. Ezcümle; insanlık evrende pek yeni olsa da bilgelik okulunda hiddetiyle caka satıyor, önüne geleni hırpalıyor. Her şeye rağmen, havadisler türlü türlü endişe yanında umut getiriyor.