ABD rezerv hamlesi ve makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde kripto para piyasaları
Geçtiğimiz hafta kripto para piyasaları, ABD'deki makroekonomik gelişmeler, yeni gümrük vergileri, düzenleyici adımlar ve yatırımcı psikolojisinin etkisiyle dalgalanmalar yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Stratejik Bitcoin Rezervi" kararnamesini imzalaması ve Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde alınan kararlar, piyasalarda hareketlilik yarattı.
Ancak, detayların netleşmesiyle piyasanın beklentilerinin karşılanmadığı ve yatırımcıların yeniden temkinli pozisyon aldığı görüldü. Aynı zamanda Amerika’da faizler konusundaki açıklamalar ve yayınlanan istihdam verileri, piyasalardaki risk algısını şekillendirdi. Bu gelişmeler, Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto piyasasında yüksek volatiliteye neden oldu.
Yatırımcılar temkinli
ABD’de açıklanan işsizlik verileri beklentileri aşarken, tarım dışı istihdam verilerinin zayıf kalması piyasalarda ekonomik istikrar konusundaki soru işaretlerini artırdı. Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar, piyasalarda bir yandan güçlü doların devam edeceği beklentisini güçlendirirken, diğer yandan riskli varlıklarda dalgalanmalara neden oldu. Yatırımcılar, faiz indirimlerine dair net bir yol haritası olmadığı sürece büyük çaplı yatırımlar konusunda temkinli davranacaktır.
7 Mart’ta yapılan Beyaz Saray Kripto Zirvesi açıklandığı an itibariyle özellikle sektörde beklentiyi oldukça arttırdı. Trump’ın başkanlığında, hükümet ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı zirve sadece kripto ekosistemini değil ekonomi, finans ve de rezerv konusunda adım atma planları olan başka ülkeler tarafından ilgiyle izlendi. Zirvede daha önceki hükümetin stratejilerini eleştiren Trump, stablecoin düzenlemelerinin Ağustos’a kadar tamamlanacağını açıkladı.
Bunun yanı sıra hükümetinin el koyduğu Bitcoin varlıklarını stratejik rezerv olarak tutulacağı, ancak yeni Bitcoin alımı yapılmayacağı açıklandı. Başlangıçta olumlu görünen bu karar, zamanla yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Çünkü piyasa, ABD hükümetinin doğrudan Bitcoin alımları yaparak fiyatı desteklemesini bekliyordu.
Zirvede ayrıca, "Operation Choke Point 2.0" adı verilen ve kripto şirketlerinin bankacılık sistemine erişimini kısıtlayan uygulamaların sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Trump, kripto sektörünün finansal sisteme entegrasyonunu hızlandırmak için düzenleyici kurumların daha esnek hareket etmesi gerektiğini ve kullanıcıların transferlerini engelleyen herhangi bir tutum sergilemeyeceklerini ifade etti. Ancak, regülasyonların nasıl şekilleneceği konusunda net detaylar henüz paylaşılmadı.
Stablecoin düzenlemeleri
Öte yandan stablecoin düzenlemeleri üzerine yapılan görüşmeler, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. ABD’nin, stablecoinleri geleneksel finans sistemine entegre etmek için yasal çerçeve oluşturmayı planladığı belirtildi. Bu durum, uzun vadede kripto sektörüne olumlu yansıyabilecek bir gelişme olabilir. Yatırımcılar, bu düzenlemenin sektörü nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor, çünkü konu ile ilgili somut bir yol haritası henüz paylaşılmadı.
Haftanın son gününde ETF’lerde meydana gelen çıkışlar yatırımcıların kısa vadede riskten kaçındığını gösterdi. Altcoin piyasasında ise Trump’ın ADA, XRP ve SOL'u stratejik rezerv söylemlerine dahil etmesinin ardından yaşanan spekülatif yükselişler, daha sonra yerini düşüşe bıraktı.
Kripto para piyasası, zirve sonrası atılacak somut adımları bekliyor. Yeni haftada, Trump’ın söylemleri, ABD’de açıklanacak yeni makroekonomik veriler ve düzenleyici gelişmeler, ABD’nin gümrük tarife kararları karşılığında Çin ve Avrupa başta olmak üzere diğer paydaşların atacağı adımlar piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacak.
Ayrıca, Fed’in faiz politikaları, doların küresel seyri ve riskli varlıklara olan ilgi yakından takip edilecek. Bitcoin’in 90.000 dolar seviyesini aşma çabası ve ETF’lerin yönü piyasa duyarlılığını belirleyecek.
Uzun vadede, ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi hamlesinin yanı sıra diğer ülkelerin benzer adımlar atıp atmayacağı merak konusu. Belirsizliklerin azalması ve regülasyonların netleşmesi, yatırımcıların uzun vadeli stratejileri için belirleyici olacak.