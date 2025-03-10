ABD rezerv hamlesi ve makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde kripto para piyasaları

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasaları, ABD'deki makroekonomik gelişmeler, yeni gümrük vergileri, düzenleyici adımlar ve yatırımcı psikolojisinin etkisiyle dalgalan­malar yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Stratejik Bitcoin Rezervi" kararnamesini imzalaması ve Beyaz Saray Kripto Zirvesi'n­de alınan kararlar, piyasalarda hareketlilik yarattı.

Ancak, detayların netleşmesiyle pi­yasanın beklentilerinin karşılanmadığı ve yatırımcıların yeniden temkinli pozisyon al­dığı görüldü. Aynı zamanda Amerika’da faiz­ler konusundaki açıklamalar ve yayınlanan istihdam verileri, piyasalardaki risk algısını şekillendirdi. Bu gelişmeler, Bitcoin başta ol­mak üzere tüm kripto piyasasında yüksek vo­latiliteye neden oldu.

Yatırımcılar temkinli

ABD’de açıklanan işsizlik verileri beklen­tileri aşarken, tarım dışı istihdam verileri­nin zayıf kalması piyasalarda ekonomik istik­rar konusundaki soru işaretlerini artırdı. Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için acele edil­memesi gerektiğini vurgulayarak, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama­lar, piyasalarda bir yandan güçlü doların de­vam edeceği beklentisini güçlendirirken, di­ğer yandan riskli varlıklarda dalgalanmalara neden oldu. Yatırımcılar, faiz indirimlerine dair net bir yol haritası olmadığı sürece bü­yük çaplı yatırımlar konusunda temkinli dav­ranacaktır.

7 Mart’ta yapılan Beyaz Saray Kripto Zir­vesi açıklandığı an itibariyle özellikle sek­törde beklentiyi oldukça arttırdı. Trump’ın başkanlığında, hükümet ve özel sektör tem­silcilerinin katıldığı zirve sadece kripto eko­sistemini değil ekonomi, finans ve de rezerv konusunda adım atma planları olan başka ül­keler tarafından ilgiyle izlendi. Zirvede da­ha önceki hükümetin stratejilerini eleştiren Trump, stablecoin düzenlemelerinin Ağus­tos’a kadar tamamlanacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra hükümetinin el koyduğu Bitcoin varlıklarını stratejik rezerv olarak tutulacağı, ancak yeni Bitcoin alımı yapılmayacağı açık­landı. Başlangıçta olumlu görünen bu karar, zamanla yatırımcılarda hayal kırıklığı yarat­tı. Çünkü piyasa, ABD hükümetinin doğrudan Bitcoin alımları yaparak fiyatı desteklemesi­ni bekliyordu.

Zirvede ayrıca, "Operation Choke Point 2.0" adı verilen ve kripto şirketlerinin ban­kacılık sistemine erişimini kısıtlayan uy­gulamaların sona erdirilmesi gerektiği vur­gulandı. Trump, kripto sektörünün finansal sisteme entegrasyonunu hızlandırmak için düzenleyici kurumların daha esnek hareket etmesi gerektiğini ve kullanıcıların transfer­lerini engelleyen herhangi bir tutum sergile­meyeceklerini ifade etti. Ancak, regülasyon­ların nasıl şekilleneceği konusunda net de­taylar henüz paylaşılmadı.

Stablecoin düzenlemeleri

Öte yandan stablecoin düzenlemeleri üze­rine yapılan görüşmeler, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. ABD’nin, stable­coinleri geleneksel finans sistemine entegre etmek için yasal çerçeve oluşturmayı planla­dığı belirtildi. Bu durum, uzun vadede kripto sektörüne olumlu yansıyabilecek bir gelişme olabilir. Yatırımcılar, bu düzenlemenin sek­törü nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor, çünkü konu ile ilgili somut bir yol haritası he­nüz paylaşılmadı.

Haftanın son gününde ETF’lerde meydana gelen çıkışlar yatırımcıların kısa vadede risk­ten kaçındığını gösterdi. Altcoin piyasasında ise Trump’ın ADA, XRP ve SOL'u stratejik re­zerv söylemlerine dahil etmesinin ardından yaşanan spekülatif yükselişler, daha sonra ye­rini düşüşe bıraktı.

Kripto para piyasası, zirve sonrası atıla­cak somut adımları bekliyor. Yeni haftada, Trump’ın söylemleri, ABD’de açıklanacak yeni makroekonomik veriler ve düzenleyici gelişmeler, ABD’nin gümrük tarife kararları karşılığında Çin ve Avrupa başta olmak üzere diğer paydaşların atacağı adımlar piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacak.

Ayrıca, Fed’in faiz politikaları, doların kü­resel seyri ve riskli varlıklara olan ilgi yakın­dan takip edilecek. Bitcoin’in 90.000 dolar seviyesini aşma çabası ve ETF’lerin yönü pi­yasa duyarlılığını belirleyecek.

Uzun vadede, ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi hamlesinin yanı sıra diğer ülkelerin benzer adımlar atıp atmayacağı merak konu­su. Belirsizliklerin azalması ve regülasyon­ların netleşmesi, yatırımcıların uzun vadeli stratejileri için belirleyici olacak.