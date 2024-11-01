ABD seçimleri ve tahvillerine dair
Sonucu merakla uzun zamandır beklenen ABD seçimlerinde son düzlüğe girdik. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan Donald Trump’ın ipi önde göğüslemeye hazırlandığı söylenebilir, ancak anketlerdeki hata payı ile beraber değerlendirdiğimizde fark belirgin değil. Buna mukabil ABD’de yasal olan seçim sonuçlarına dair bahislerde ise Trump açık ara önde yer alıyor.
Elon Musk’ın kampanyada yer alması ile yarattığı sinerji özellikle her seçimde farklı partiye yönelme kapasitesi olan “swing states” adına önemli. Trump bir kez daha başkan olduğu takdirde özellikle gümrük vergilerini artırması, bunun Çin üzerinde baskı yaratması ve onlarında bu ihtimale karşı kuvvetli bir teşvik paketini yedekte tuttukları belirtiliyor.
ABD seçimleri görüldüğü gibi belki dünya nüfusunun %5 kısmının başkanını belirlese de, sonuçları ve yarattığı etki üzerinden tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Ayrıca kripto varlıklarda yaşanan Trump iyimserliği ve daha uzlaşmacı tutumla beraber jeoolitik risklerin de sönümlenme ihtimali de aynı şekilde piyasaları istim üzerinde tutmakta.
Fed için zor bir karar kapıda
Uzun süre faizi yukarıda tuttuktan sonra, Eylül ayında 50 baz puan ile indirimlere başlayan Fed için zor bir karar kapıda. Zira o karardan bu yana konut satışları, istihdam verileri, tüketici güveni ve büyüme gibi ekonominin performansını ölçümleyen tüm veriler kuvvetli geldi.
Özellikle yakın zamanda orada önemli bir piyasa olarak kabul edilen uzun vadeli mortgage faizlerinde %7 baremi yukarı yönde aşıldı. Fed tarafından indirimlerin kasım ve aralık ayında 25’er baz puan olarak devam etmesi beklense de riskler büyük. Zira 10 yıllık tahvilde %3,60’tan %4,30’lara doğru yükseliş kafaları karıştırmış durumda.
ABD tahvil faizleri bilindiği üzere gelişen ülkelerin eurobond piyasasında borçlanma maliyeti de dahil olmak üzere çok farklı alanlarda belirleyici konuma sahip. Bu son hareket ile beraber uzun vadeli tahvil getirisinin şirketlerin ortalama temettü verimliliğinin de üzerine çıkmış olması, tarihi zirvelerine yakın seyreden ABD endeksleri adına da kar satışlarının habercisi olabilir, yakından takip etmek gerekiyor.
BES’li sayısı 2025’te 17,6 milyon olacak
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 2023’te yüzde 26,6 olan yurt içi tasarruf oranının GSYH içindeki payının, 2024’te yüzde 27’ye çıkması beklenirken, program sonunda yüzde 27,8’e yükselmesi hedefleniyor. Geçen yıl GSYH içinde yüzde 25,1 olan özel kesim tasarruf oranının ise 2025 sonunda yüzde 26,8’e, 16 milyon olan BES katılımcı sayısının ise 17,6 milyona çıkması öngörülüyor.
Buna göre yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların öncelikli sektörler ile üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amacıyla BES başta olmak üzere çeşitli alanlarda adımların atılması planlanıyor. Programa göre, otomatik katılım sisteminin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak.
TES için sektörün görüşü alınacak
Bu kapsamda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan TES modeli, BES Danışma Kurulu ile istişare edilecek ve modele yönelik kamu ile özel sektör paydaşlarının görüşleri alınacak. Mevzuat çalışmaları ise tüm tarafların mutabık olduğu model üzerinden yapılacak.
OKS’de fon çeşitliliği, katılımcıların farklı risk algısı ile tercihleri dikkate alınacak şekilde artırılırken, BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak. 12. Kalkınma Planı’nda da yer alan, Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. SEDDK’nin “üniBES” olarak adlandırdığı proje kapsamında hazırlanacak model, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SEDDK temsilcilerinden oluşan BES Danışma Kurulu ile istişare edilecek. TES’te olduğu gibi, üniBES projesinde de danışma kurulunda görüşülen modele ilişkin kamu ve özel sektörün fikirleri alınarak süreç ilerletilecek.