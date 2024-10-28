ABD’deki başkanlık seçimi için son fiyatlama haftası
Yurtiçi piyasalar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün yarım gün, yarın da tam gün kapalı olacak. Uluslararası piyasalar ise ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik fiyatlamalara sahne olacak. ABD’de yapılan son 8 başkanlık seçimi sonrasındaki 6 aylık döneme bakıldığında borsaların pozitif bir seyir izlediği görülüyor.
Piyasalar açısından son günler oldukça hareketli geçiyor. İçeride enflasyonla mücadele programı kapsamında atılan adımlar ve yapılan açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili. Dışarıda ise Ortadoğu’da devam eden yüksek tansiyon yakından izlenen bir diğer önemli gündem maddesi.
Küresel anlamda tüm piyasaların yakından takip ettiği en kritik gündem ise önümüzdeki hafta ABD’de yapılacak olan başkanlık seçimleri. Harris ve Trump arasındaki bu yarışı kimin kazanacağı konusu, hem ABD ekonomi hem de küresel ekonominin geleceğini belirleyebilecek önemde. ABD2de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin piyasalara olası etkilerine bakmadan önce geçen hafta nelerin yaşandığına kısaca bir göz atalım…
Asgari ücret ve açığa satış
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahminlerini 0.1 puan aşağıya çekerek yüzde 3.2’ye düşürdü. Yine IMF yetkisinden yapılan açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin enflasyonda yukarı yönlü başka yapacak boyutta bir artış olmaması gerektiğini belirtti. Geçen haftada ABD’de görüşmeler yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın bu görüşmelerde asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacağı bilgisini paylaştığı iddia edildi.
Hisse senedi piyasaları için geçen haftanın en önemli gelişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50 hisselerindeki açığa satış yasağının kaldırılmasının değerlendirildiğini söylemesi. Özellikle son aylarda Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) açılan yüklü kısa vadeli pozisyonlar spot piyasadaki fiyatlamaları da etkiliyordu. Bu durumun ortadan kalması için açığa satış yasağının kaldırılması ve Londra ile swap kanallarının açılması gerektiği piyasa oyuncuları tarafından öneriliyordu.
Başkanlık yarışı ‘kafa kafaya’
Yeni haftada piyasalar bugün öğleden sonra ve yarın, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Ekonomik veri açısından bu hafta fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek bir gündem maddesi bulunmuyor. Yarım gün işlemlerin olacağı haftanın işlem gününde İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar bir miktar tedirginlik yaratabilir. Ancak uzmanlar iki ülke arasında artık ‘rutine’ dönen bu karşılıklı saldırıların daha sükûnetle karşılanacağı görüşünde.
Uluslararası piyasalarda ise son düzlüğe girilen ABD Başkanlık seçimlerine yönelik son anket sonuçları ve yansımaları fiyatlanabilir. Son açıklanan anketler seçimlerin kafa kafaya geçeceğine işaret ediyor. Harvard-Harris tarafından 11-13 Ekim tarihlerinde yapılan ankete göre Kamala Harris yüzde 51, Donald Trump yüzde 49 oya sahip. NBC News’ün 4-8 Ekim’de yaptığı ankette ise ortanlar yüzde 48’e yüzde 48. ABD News/Ipsos’un anketinde ise Harris, Trump’ın 2 puan önünde. Rasmussen Reports’un 3-9 Ekim’de yaptığı ankette ise Trump, Harris’in 2 puan önünde.
ABD seçimleri sonrası borsaların performansı
ABD’de yapılan son 8 başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasındaki 6 aylık periyodlara bakıldığında seçimlerin hisse senetlerine olumlu etki ettiği dikkat çekiyor. 1992 yılından bu yana yapılan başkanlık seçimlerinin neredeyse tamamında seçim sonrası ilk 6 ayda Dow Jones Endeksi yükselmiş. Tek bir istisna var, o da ABD merkezli küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılı. Trump’ın başkan seçildiği 2016 seçimlerinin ardından Dow Jones ilk 6 ayda yüzde 15.55 arttı. Borsa İstanbul sadece 2000 yılında ilk 6 ayı düşüşle tamamladı. Bunun nedeni ise Türkiye’nin o yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar. 2000 yılı dışındaki tüm başkanlık seçimlerini takip eden ilk 6 ayda Borsa İstanbul yatırımcısını mutlu etti. Borsa İstanbul, Trump’ın başkanlığa seçildiği 2016 yılındaki seçimlerden sonra ilk 6 ayda yüzde 29.50, Biden’ın seçildiği 2020 seçimlerinden sonraki ilk 6 ayda ise yüzde 24 yükseldi.