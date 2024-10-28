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ABD’deki başkanlık seçimi için son fiyatlama haftası

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

Yurtiçi piyasalar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün ya­rım gün, yarın da tam gün kapa­lı olacak. Uluslararası piyasalar ise ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik fi­yatlamalara sahne olacak. ABD’de yapılan son 8 başkanlık seçimi sonrasındaki 6 aylık döneme ba­kıldığında borsaların pozitif bir seyir izlediği görülüyor.

Piyasalar açısından son günler oldukça hareketli geçiyor. İçeri­de enflasyonla mücadele progra­mı kapsamında atılan adımlar ve yapılan açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili. Dışarıda ise Orta­doğu’da devam eden yüksek tan­siyon yakından izlenen bir diğer önemli gündem maddesi.

Küresel anlamda tüm piyasaların yakın­dan takip ettiği en kritik gündem ise önümüzdeki hafta ABD’de ya­pılacak olan başkanlık seçimleri. Harris ve Trump arasındaki bu yarışı kimin kazanacağı konusu, hem ABD ekonomi hem de kü­resel ekonominin geleceğini be­lirleyebilecek önemde. ABD2de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin piyasalara olası et­kilerine bakmadan önce geçen hafta nelerin yaşandığına kısaca bir göz atalım…

Asgari ücret ve açığa satış

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tah­minlerini 0.1 puan aşağıya çekerek yüzde 3.2’ye düşürdü. Yine IMF yetkisinden yapılan açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin enflasyonda yukarı yönlü başka yapacak boyutta bir artış ol­maması gerektiğini belirtti. Geçen haftada ABD’de görüşmeler yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Ka­rahan’ın bu görüşmelerde asga­ri ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacağı bilgisini paylaştığı id­dia edildi.

Hisse senedi piyasaları için geçen haftanın en önemli ge­lişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BIST 50 his­selerindeki açığa satış yasağının kaldırılmasının değerlendirildiği­ni söylemesi. Özellikle son aylarda Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasa­sı (VİOP) açılan yüklü kısa vade­li pozisyonlar spot piyasadaki fi­yatlamaları da etkiliyordu. Bu du­rumun ortadan kalması için açığa satış yasağının kaldı­rılması ve Londra ile swap kanallarının açılması gerek­tiği piyasa oyuncuları tara­fından öneriliyordu.

Başkanlık yarışı ‘kafa kafaya’

Yeni haftada piyasalar bu­gün öğleden sonra ve yarın, Cumhuriyet Bayramı nede­niyle kapalı olacak. Ekono­mik veri açısından bu hafta fiyatla­malar üzerinde etkili olabilecek bir gündem maddesi bulunmuyor. Ya­rım gün işlemlerin olacağı hafta­nın işlem gününde İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı­lar bir miktar tedirginlik yarata­bilir. Ancak uzmanlar iki ülke ara­sında artık ‘rutine’ dönen bu kar­şılıklı saldırıların daha sükûnetle karşılanacağı görüşünde.

Ulusla­rarası piyasalarda ise son düzlü­ğe girilen ABD Başkanlık seçim­lerine yönelik son anket sonuçları ve yansımaları fiyatlanabilir. Son açıklanan anketler seçimlerin ka­fa kafaya geçeceğine işaret ediyor. Harvard-Harris tarafından 11-13 Ekim tarihlerinde yapılan ankete göre Kamala Harris yüzde 51, Do­nald Trump yüzde 49 oya sahip. NBC News’ün 4-8 Ekim’de yaptı­ğı ankette ise ortanlar yüzde 48’e yüzde 48. ABD News/Ipsos’un an­ketinde ise Harris, Trump’ın 2 pu­an önünde. Rasmussen Reports’un 3-9 Ekim’de yaptığı ankette ise Trump, Harris’in 2 puan önünde.

 ABD seçimleri sonrası borsaların performansı

 ABD’de yapılan son 8 başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasındaki 6 aylık periyodlara bakıldığında seçimlerin hisse senetlerine olumlu etki ettiği dikkat çekiyor. 1992 yılından bu yana yapılan başkanlık seçimlerinin neredeyse tamamında seçim sonrası ilk 6 ayda Dow Jones Endeksi yükselmiş. Tek bir istisna var, o da ABD merkezli küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılı. Trump’ın başkan seçildiği 2016 seçimlerinin ardından Dow Jones ilk 6 ayda yüzde 15.55 arttı. Borsa İstanbul sadece 2000 yılında ilk 6 ayı düşüşle tamamladı. Bunun nedeni ise Türkiye’nin o yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar. 2000 yılı dışındaki tüm başkanlık seçimlerini takip eden ilk 6 ayda Borsa İstanbul yatırımcısını mutlu etti. Borsa İstanbul, Trump’ın başkanlığa seçildiği 2016 yılındaki seçimlerden sonra ilk 6 ayda yüzde 29.50, Biden’ın seçildiği 2020 seçimlerinden sonraki ilk 6 ayda ise yüzde 24 yükseldi.

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