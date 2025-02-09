ABD'li çiftçiler çareyi agroturizmde buldu

Maliyet sorunları küçük çiftçileri ek gelir kaynakları yaratmaya itiyor. ABD’li çiftçiler agro ve eko turizm için evlerini kiraya vererek dalgalı tarım piyasalarında hayatta kalmaya çalışıyor. Kiralama portalında son beş yılda çiftlik evlerinin oranı yüzde 77 arttı. Tarım Bakanlığı verilerine göre ABD’nin agroturizm hacmi yıllık 4,5 milyar dolar.

Agroturizm çiftçilere ek gelir sağlarken insanlarda doğa entegrasyonu ve çevre farkındalığı yaratıyor. İnsanlar tarımsal faaliyetleri yakından gözlemleyince israfın azaldığı da belirtiliyor. Vermont Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, çiftliklerin yüzde 7’si agroturizm yapıyor, çiftlik ürünlerinin satışını yapıyor. Yıllık 25 bin ila 100 bin dolar ek gelir kazanıyor. ABD’nin çiftçi gelirlerinin, Kanada, Meksika ve Çin ile başlayan tarım ticareti sorunları nedeniyle bu yıl daha da düşmesi bekleniyor.

Agroturizm ile sigorta giderleri karşılanırken aynı zamanda çiftçilerin arazilerini satması engelleniyor. Z kuşağı çiftçilerinin mali dayanıklılığı destekleniyor.