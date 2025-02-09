  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Mine ATAMAN
  4. ABD'li çiftçiler çareyi agroturizmde buldu

ABD'li çiftçiler çareyi agroturizmde buldu

Mine ATAMAN
Mine ATAMAN Dünya israf atlası [email protected]

Maliyet sorunları küçük çiftçileri ek gelir kaynakları yaratmaya itiyor. ABD’li çiftçiler agro ve eko turizm için evlerini kiraya vererek dalgalı tarım piyasalarında hayatta kalmaya çalışıyor. Kiralama portalında son beş yılda çiftlik evlerinin oranı yüzde 77 arttı. Tarım Bakanlığı verilerine göre ABD’nin agroturizm hacmi yıllık 4,5 milyar dolar.

Agroturizm çiftçilere ek gelir sağlarken insanlarda doğa entegrasyonu ve çevre farkındalığı yaratıyor. İnsanlar tarımsal faaliyetleri yakından gözlemleyince israfın azaldığı da belirtiliyor. Vermont Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, çiftliklerin yüzde 7’si agroturizm yapıyor, çiftlik ürünlerinin satışını yapıyor. Yıllık 25 bin ila 100 bin dolar ek gelir kazanıyor. ABD’nin çiftçi gelirlerinin, Kanada, Meksika ve Çin ile başlayan tarım ticareti sorunları nedeniyle bu yıl daha da düşmesi bekleniyor.

Agroturizm ile sigorta giderleri karşılanırken aynı zamanda çiftçilerin arazilerini satması engelleniyor. Z kuşağı çiftçilerinin mali dayanıklılığı destekleniyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gıdada satın alma/ evlilik/flört yılı 05 Şubat 2025
Ramazan’da 6 Kilo et yiyeceğiz 29 Ocak 2025
Türkiye’de bir ilk internetten canlı balık mezatı 27 Ocak 2025
Bolu yandı İstanbul yanarsa... 22 Ocak 2025
ABD, GDO mısır yasağını kazandı 15 Ocak 2025
Panama Kanalı’na zam, ekmeğe zam 08 Ocak 2025
2025’i kim besleyecek? 04 Ocak 2025
Dr. Mehdi Eker, tarımı yönetmeye bilgi ve hikmet gerek 25 Aralık 2024
Sektörün 500 milyon dolarını kim kurtaracak? 18 Aralık 2024
Suriyeliler giderse tarlada kim çalışacak? 11 Aralık 2024