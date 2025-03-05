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Absürt zamanlar, absürt durumlar

Fikret AYDEMİR
Fikret AYDEMİR [email protected]

İlk izlediğimde inanamadım, geçtim. Yine yapay zekâ ile “saçmalamışlar” diye dü­şündüm. Sonra “gerçeküstü” durumun “ger­çekten yaşandığı”nı anladım. Kendi adıma utandım… ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensky’yi araları­na alıp basın toplantısında “azarladıkları” gö­rüntüden bahsediyorum elbette.

Ukrayna’da bulunan bazı mineral kaynaklarından elde edilecek 500 milyar dolar değerindeki geli­rin ABD’ye aktarılmasını öngören anlaşmada ilerleme kaydedilmemesinin ardından “oval ofis”te yapılan basın toplantısında yaşandı bu “gerçeküstü” durum. İki devlet başkanı ara­sında, ne “devlet adabı”na ne “devlet adamlı­ğı”na ne “diplomasi”ye ne de “asgari nezaket kuralları”na sığdırılamayacak “absürt” diya­loglar…Trump’ın “Çok konuştun”, “O aptal başkanla size 350 milyar dolar verdik.

Askeri teçhizat verdik. Askerleriniz cesur ama bizim ordumuzun imkânlarını kullanmak zorunda­lar”, “Eğer bizim askeri teçhizatlarımıza sa­hip olmasaydınız, bu savaş iki haftada biter­di”, “Minnettar olmalısın, kozlar senin elinde değil”, “Toprağa gömülmüş vaziyettesin”, “Bi­den adında, çok da akıllı olmayan bir adam gö­revdeyken gerçekleşti” cümlelerine, Zelens­ky ancak, “Cevap verebilir miyim?”, “Minnet­tarım”, “Teminatlar nerede?” diyerek cevap vermeye çalıştı.

Ve başkan yardımcısı J.D. Vance’in “Sade­ce ‘teşekkür ediyorum’ de”, “Bazı anlaşmaz­lıkların olduğunu kabul et” ve “Senin hak­sız olduğunu biliyoruz” cümlelerinin savrul­du kendini dünyanın patronu zanneden ABD başkanının makamında, basının önünde.

Aslında Zelensky’nin ayağı kalkarak, “Ül­keme bu hakaretleri yapmaya hiç kimsenin hakkı yok, sizi terbiyeli olmaya davet ediyo­rum sayın başkan” dedikten sonra basın top­lantısını terk etmesini beklerdim.

Londra buluşması

Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelens­ky’nin gösteremediği tavır Avrupa Birliği ül­kelerinden geldi. Avrupa ülkeleri ve Kana­da liderleri Ukrayna’ya askeri ve politik des­teğini sürdürmek için İngiltere’nin başkenti Londra’da buluştu geçtiğimiz hafta sonu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Jus­tin Trudeau, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katıldı­ğı “Londra Toplantısı”nda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensky, AB Konsey Başka­nı Antonio Costa ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de katıldığı 17 ülke temsilcisinin Londra buluşmasından “gönüllüler koalisyonu olmak üzere 4 maddelik anlaşma” çıktı.

İngiltere Başbakanı Starmer “Londra bu­luşması” sonrası düzenlediği basın toplantı­sında, “Çatışmaları sona erdirmek için üze­rinde anlaştıkları planı ABD ile görüşülece­ğini ve birlikte uygulamaya konulacağını” açıkladı. Starmer, “Bugün tarihin bir dönüm noktasındayız. Artık konuşmanın zamanı de­ğil. Adil ve kalıcı bir barış için yeni bir plan etrafında birleşip harekete geçmenin zamanı gelmiştir” dedi.

“Londra Anlaşması 4 madde”

Londra’da bir araya gelen liderler 4 madde­lik bir anlaşma konusunda uzlaştıklarını du­yurdular. Liderler, “Savaş sırasında Ukray­na’ya askeri yardımın sürdürülmesi ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması”, “Kalıcı barış, Ukrayna’nın egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alınması ve Ukray­na’nın da müzakere masasında olması, “Bir barış anlaşması durumunda, Avrupa liderle­rin gelecekte Rusya’nın Ukrayna’yı işgal et­mesini engellemeye çalışması, özellikle kara ve hava savunması için askeri destek sağlan­ması” ve “Ukrayna’yı savunmak ve ülkede ba­rışı sağlamak için gönüllüler koalisyonu” ku­rulması konusunda anlaştı.

Acil silahlanma ihtiyacı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Le­yen, Londra buluşması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın acilen ye­niden silahlanmaya ihtiyacı var. AB’nin sa­vunmasının güçlendirilmesi gerekiyor. De­mokrasiyi savunmak için ABD ile birlikteyiz. Komşunuza saldıramazsınız. Sınırları zorla değiştiremezsiniz. Bu konuda herkes hem fi­kir” dedi. AB’de yarın (perşembe) yapılacak olan “özel savunma zirvesinde” Von der Le­yen, “Avrupa’nın nasıl yeniden silahlandırı­lacağına dair kapsamlı bir plan sunacağını” duyurdu. Bir barış projesi olarak başlayan Avrupa Birliği’nin “acil silahlanmaya ihti­yaç duyma”ya evrilmesi de ayrı bir absürt du­rum…

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