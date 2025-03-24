Açığı olmayan, “kuralcı sistemlerin/kültürlerin” getirisi…

Borç ve faiz ödemeleri:

2000’li yılların başında, geometrik olarak artmıştı…

Ve faiz ödemelerinin bütçedeki oranı 2006 yılında “yüzde 26” ile rekor kırmıştı…

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2008 yılından itibaren, “özel sektör (bankalar ağırlıklı) aracılığı ile borçlanma” artmaya başladı...

Bu nedenle:

Kamunun borçlanma hızı azaldı; kamu bütçesindeki faiz yükü gerilemeye başla­dı…

Ve…

Özel sektör borçlanmasında geometrik artışın sürdüğü 2017 yılında, “kamu büt­çesindeki faiz yükü oranı” yüzde 8’e kadar geriledi…

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Aynı yıl, kamuda da borçlanma “tekrar” hızlandı…

2024 yılı sonunda, faizin bütçedeki payı yüzde 12’ye yaklaştı…

2025 yılının ilk iki ayında yüzde 14,5’i aştı…

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Hatırlatalım:

Ekonomi yönetimi 2025’in tamamı için yüzde 13,2 düzeyinde planlamıştı…

Ve OVP’de, bu yılın faiz ödemelerinin 2024’e göre yüzde 50 artarak 2 trilyon lira­ya çıkması programlanmıştı…

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Ve Şubat başında:

Kamu ve özel sektörün 2025 yılı içinde karşılaması gereken toplam borç yüküm­lülüğü 3,6 trilyon lira civarında hesaplan­mıştı…

Programa olan uluslararası “güven” ise, borcu “daha uygun faizli borçla” çevirebil­me şansını artırmıştı…

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(Geçtiğimiz hafta yaşanan döviz kuru ve CDS’de ki değişim, yeniden hesaplamayı zorunlu kılıyor…)

VELHASIL

“Güven” ve “olumlu beklentiler”in, ya­tırımların temelini oluşturduğunu biliyo­ruz...

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Dolayısıyla üretim, istihdam, ihracat, teknoloji, kalite, rekabet, verimlilik gibi ih­tiyaç duyduğumuz olguların artışında baş­rolü oynadığını da biliyoruz…

Dolayısıyla döviz ihtiyacından cari açığa, yüksek faizlerden alım gücüne tüm hasta­lıkların ilacına “hammadde olma” vazifesi gördüğünü de biliyoruz…

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Doğrudan ve rasyonel yatırımların, ser­maye birikimine neden olacağını;

Borçlanma ve döviz ihtiyacını bitireceğini/azaltacağını;

Ve genele kazandıracağını da biliyorsak…

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Hukuktan eğitime “güven artıracak adımlar” atmak, “kural belirleme, ku­rallara uyma kültürü”nü kazanmak/ge­liştirmek ve “açığı olmayan, açık ara­namayan bir sistem kurmak” için neyi bekliyoruz?